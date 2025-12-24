Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Nga lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Nga đã lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 23/12, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết Nga lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

"Chúng tôi kịch liệt lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu và việc áp đặt trên thực tế lệnh phong tỏa hải quân đối với Venezuela", ông Nebenzia tuyên bố hôm 23/12, theo trích dẫn của hãng RIA Novosti.

ngamy.png

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: RIA Novosti.

"Trách nhiệm của Washington đối với những hậu quả thảm khốc do hành vi thiếu thận trọng này gây ra cho người dân của quốc gia bị phong tỏa là điều hiển nhiên. Có mọi lý do để tin rằng hành động của Mỹ chống lại Venezuela không phải là trường hợp cá biệt. Sự can thiệp đang diễn ra này có thể trở thành tiền lệ cho các hành động quân sự trong tương lai chống lại các quốc gia Mỹ Latinh", ông Nebenzia nhận định.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump biện minh cho hành động phong tỏa bằng cách tuyên bố rằng Venezuela đã "đánh cắp" các tài sản năng lượng của Mỹ, đồng thời cảnh báo Caracas sẽ phải đối mặt với sức mạnh của "hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ" nếu không trả lại chúng.

Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, cho biết thêm hai tàu chở dầu đầu tiên bị bắt giữ đang hoạt động trên thị trường chợ đen và cung cấp dầu cho các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt.

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ cũng triển khai một số lượng lớn máy bay tác chiến đặc biệt và nhiều máy bay vận tải chở binh lính cùng thiết bị đến vùng biển Caribe vào đầu tuần này.

Từ tháng 9, Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào những chiếc tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, khiến nhiều người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục leo thang

Nguồn video: HTV
#Phong tỏa hải quân Venezuela #Bắt giữ tàu dầu ngoài khơi #Nga lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu #căng thẳng Mỹ Venezuela #Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Bài liên quan

Thế giới

Mỹ truy đuổi tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela

Quan chức Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela.

Al Jazeera dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 21/12 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang truy đuổi một tàu chở dầu khác trong vùng biển quốc tế gần Venezuela trong bối cảnh Washington tăng cường chiến dịch gây áp lực lên Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tích cực truy đuổi con tàu được cho là một phần của hạm đội ngầm của Venezuela đang cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt của Washington", quan chức Mỹ cho hay.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga lên tiếng về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn đến diễn biến khó lường.

RT đưa tin ngày 18/12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng và có thể dẫn đến những diễn biến khó lường.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia trong khu vực kiềm chế để tránh bất kỳ diễn biến khó lường nào", ông Peskov nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga coi Venezuela là một đối tác quan trọng.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Venezuela Maduro lên tiếng giữa căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ những lời đe dọa và lệnh phong tỏa dầu mỏ gần đây của Mỹ.

RT đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ chính phủ của ông và biến Venezuela thành "thuộc địa", đồng thời bác bỏ những lời đe dọa và lệnh phong tỏa dầu mỏ Venezuela gần đây của Washington, cho rằng đó là "hành động ngoại giao đáng sợ".

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 17/12, Tổng thống Maduro nói rằng Mỹ đang cố áp đặt một "chính phủ bù nhìn" ở Caracas mà "sẽ không tồn tại nổi quá 47 giờ". Ông mô tả chiến dịch gây áp lực của chính quyền Tổng thống Trump là "hành động hiếu chiến" và nhằm mục đích chiếm đoạt Hiến pháp, chủ quyền và tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới