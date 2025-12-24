Nga lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

RT đưa tin ngày 23/12, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết Nga lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

"Chúng tôi kịch liệt lên án việc Quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu và việc áp đặt trên thực tế lệnh phong tỏa hải quân đối với Venezuela", ông Nebenzia tuyên bố hôm 23/12, theo trích dẫn của hãng RIA Novosti.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: RIA Novosti.

"Trách nhiệm của Washington đối với những hậu quả thảm khốc do hành vi thiếu thận trọng này gây ra cho người dân của quốc gia bị phong tỏa là điều hiển nhiên. Có mọi lý do để tin rằng hành động của Mỹ chống lại Venezuela không phải là trường hợp cá biệt. Sự can thiệp đang diễn ra này có thể trở thành tiền lệ cho các hành động quân sự trong tương lai chống lại các quốc gia Mỹ Latinh", ông Nebenzia nhận định.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump biện minh cho hành động phong tỏa bằng cách tuyên bố rằng Venezuela đã "đánh cắp" các tài sản năng lượng của Mỹ, đồng thời cảnh báo Caracas sẽ phải đối mặt với sức mạnh của "hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ" nếu không trả lại chúng.

Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, cho biết thêm hai tàu chở dầu đầu tiên bị bắt giữ đang hoạt động trên thị trường chợ đen và cung cấp dầu cho các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt.

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ cũng triển khai một số lượng lớn máy bay tác chiến đặc biệt và nhiều máy bay vận tải chở binh lính cùng thiết bị đến vùng biển Caribe vào đầu tuần này.

Từ tháng 9, Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào những chiếc tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, khiến nhiều người thiệt mạng.

