Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

An An (Theo Guardian)

>>> Mời độc giả xem video: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump

Nguồn video: Guardian

The Guardian đưa tin ngày 17/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua các đề xuất do Tổng thống Trump đưa ra nhằm mang lại hòa bình lâu dài cho Gaza, trong đó đề cập đến con đường khả thi dẫn đến một Nhà nước Palestine có chủ quyền.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Mike Waltz, phát biểu trước hội đồng rằng nghị quyết, được thông qua với tỷ lệ phiếu 13-0 trong khi Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng, vạch ra "một hướng đi mới ở Trung Đông cho người Israel và Palestine cũng như toàn thể người dân trong khu vực".

gaza.png
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch Gaza của ông Trump. Ảnh: Guardian.

Tuy nhiên, vào đêm trước khi cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc diễn ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tái khẳng định sự phản đối của chính phủ nước này đối với việc thành lập Nhà nước Palestine.

"Sự phản đối của chúng tôi đối với việc thành lập một Nhà nước Palestine trên bất kỳ lãnh thổ nào vẫn không thay đổi", Thủ tướng Netanyahu tuyên bố.

Những người ủng hộ nghị quyết cho biết nghị quyết này sẽ dẫn đến việc dỡ bỏ ngay lập tức các hạn chế còn lại đối với dòng viện trợ vào Gaza, thành lập một lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza, và hướng tới tái thiết và một "con đường khả thi dẫn đến quyền tự quyết và nhà nước của người Palestine".

Bài liên quan

Thế giới

Khi nào Hamas phản hồi đề xuất hòa bình cho Gaza của ông Trump?

Một quan chức của Hamas cho biết lực lượng này sẽ sớm phản hồi đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.

Al Jazeera đưa tin ngày 2/10, Mohammed Nazzal, một quan chức của Hamas, ngày 2/10 cho biết lực lượng này đang thảo luận về đề xuất của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Hamas nói sẽ sớm phản hồi về đề xuất này.

"Hamas, với tư cách là đại diện của phong trào kháng chiến Palestine, có quyền bày tỏ quan điểm của mình theo hướng phục vụ lợi ích của người dân Palestine", Nazzal nhấn mạnh.

Xem chi tiết

Thế giới

Số nạn nhân tử vong trong cuộc xung đột ở Gaza vượt 69.000 người

Gần một tháng sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas, số người thiệt mạng ở Dải Gaza vẫn tiếp tục tăng.

Theo Al Jazeera, Cơ quan Y tế Gaza ngày 8/11 cho biết, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza kể từ ngày 7/10/2023 đến nay đã tăng lên 69.169 người.

Cơ quan này cho biết thêm, kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng trước, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở Gaza, khiến hơn 240 người Palestine thiệt mạng trong gần một tháng qua.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tấn công vào Gaza, hàng trăm người thương vong

Theo Cơ quan Y tế Gaza, các cuộc tấn công mới đây của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 104 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, và 253 người khác bị thương.

Al Jazeera đưa tin, trong khoảng 12 tiếng từ ngày 28 đến 29/10, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 104 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 46 trẻ em, và 253 người khác bị thương.

Một trong những vụ tấn công mới nhất nhắm vào một lều trại tạm trú dành cho người dân di tản ở Deir el-Balah, miền trung Gaza, nguồn tin y tế nói với Al Jazeera. Các vụ tấn công khác nhắm vào các khu vực phía bắc và phía nam của dải đất này.

Xem chi tiết

