>>> Mời độc giả xem video: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump

Nguồn video: Guardian

The Guardian đưa tin ngày 17/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua các đề xuất do Tổng thống Trump đưa ra nhằm mang lại hòa bình lâu dài cho Gaza, trong đó đề cập đến con đường khả thi dẫn đến một Nhà nước Palestine có chủ quyền.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Mike Waltz, phát biểu trước hội đồng rằng nghị quyết, được thông qua với tỷ lệ phiếu 13-0 trong khi Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng, vạch ra "một hướng đi mới ở Trung Đông cho người Israel và Palestine cũng như toàn thể người dân trong khu vực".

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch Gaza của ông Trump. Ảnh: Guardian.

Tuy nhiên, vào đêm trước khi cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc diễn ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tái khẳng định sự phản đối của chính phủ nước này đối với việc thành lập Nhà nước Palestine.

"Sự phản đối của chúng tôi đối với việc thành lập một Nhà nước Palestine trên bất kỳ lãnh thổ nào vẫn không thay đổi", Thủ tướng Netanyahu tuyên bố.

Những người ủng hộ nghị quyết cho biết nghị quyết này sẽ dẫn đến việc dỡ bỏ ngay lập tức các hạn chế còn lại đối với dòng viện trợ vào Gaza, thành lập một lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza, và hướng tới tái thiết và một "con đường khả thi dẫn đến quyền tự quyết và nhà nước của người Palestine".