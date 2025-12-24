Hà Nội

Thế giới

Diễn biến vụ rơi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, tướng Libya tử nạn

Một chiếc máy bay chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Libya gặp nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, khiến tất cả mọi người trên phi cơ thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, chiếc máy bay chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Libya, Tướng Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, 4 sĩ quan khác và 3 thành viên phi hành đoàn gặp nạn hôm 23/12 sau khi cất cánh từ thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến tất cả mọi người trên máy bay thiệt mạng.

apmaybayroiothonhiky1.jpg
Chiếc máy bay gặp nạn sau khi cất cánh từ thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Tướng Libya Muhammad Ali Ahmad al-Haddad thiệt mạng ngày 23/12/2025. Ảnh: AP.

Thủ tướng Libya Abdul-Hamid Dbeibah xác nhận Tướng Muhammad Ali Ahmad al-Haddad và 4 sĩ quan khác thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Trong một tuyên bố trên Facebook, ông cho biết vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi phái đoàn Libya đang trở về nước sau khi tham dự các cuộc đàm phán quốc phòng cấp cao ở Ankara nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Thủ tướng Abdul-Hamid Dbeibah gọi đây là "mất mát lớn" đối với Libya.

apmaybayroiothonhiky2.jpg
Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng cứu hộ tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn ở Ankara ngày 23/12/2025. Ảnh: AP.

Được biết, Tướng al-Haddad là chỉ huy quân sự cao nhất ở miền tây Libya và đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực đang diễn ra, do Liên Hợp Quốc làm trung gian, nhằm thống nhất Quân đội Libya vốn đang bị chia rẽ.

4 sĩ quan khác thiệt mạng trong vụ tai nạn là Tướng Al-Fitouri Ghraibil, người đứng đầu Lực lượng lục quân Libya, Chuẩn tướng Mahmoud Al-Qatawi, người đứng đầu cơ quan sản xuất quân sự, Mohammed Al-Asawi Diab, cố vấn cho Tham mưu trưởng, và Mohammed Omar Ahmed Mahjoub, phóng viên ảnh thuộc văn phòng Tham mưu trưởng.

Danh tính của 3 thành viên phi hành đoàn vẫn chưa được xác định.

Trước đó, vào tối 23/12, các kiểm soát viên không lưu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã mất liên lạc với chiếc máy bay đang trên đường trở về Libya sau khi cất cánh từ sân bay Esenboga ở Ankara. Chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar khi đang hạ độ cao để hạ cánh khẩn cấp. Chiếc phi cơ được cho là đã rơi xuống đất và phát nổ.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Các quan chức Libya cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do trục trặc kỹ thuật trên máy bay.

