Cảnh ngập lụt ở California vì mưa lũ

Thế giới

Cảnh ngập lụt ở California vì mưa lũ

Mưa lớn và lũ quét khiến nhiều khu vực ở miền bắc California, Mỹ, ngập lụt nghiêm trọng.

An An (Theo AP)
AP dẫn lời các nhà chức trách ngày 22/12 cho biết, mưa lớn và lũ quét đã làm ngập nhiều tuyến đường ở miền bắc California, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: AP.
Tại Redding, thành phố ở phía bắc của Thung lũng Trung tâm California, một người lái xe đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong chiếc xe ngập nước. Ảnh: AP.
"Một cảnh sát ở Redding đã bơi ra giữa dòng nước, phá vỡ cửa kính và đưa nạn nhân vào bờ để sơ cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi", Thị trưởng Mike Littau thông tin. Ảnh: AP.
Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia, khu vực Redding đã ghi nhận lượng mưa từ 7,6 cm đến 15,2 cm trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 21/12. Ảnh: AP.
Khi những cơn mưa tiếp diễn ngày 22/12, một số tuyến đường địa phương vẫn bị ngập trong khi các nhân viên vệ sinh đường phố phải làm việc để dọn dẹp và kéo những chiếc xe bị bỏ lại. Ảnh: Cảnh ngổn ngang bên trong một văn phòng bị ngập ở Redding, California, ngày 22/12/2025. Ảnh: AP.
Thị trưởng thành phố Redding cảnh báo về thời tiết nguy hiểm hơn nữa trong những ngày tới, và thành phố đã phân phát bao cát miễn phí cho người dân để chuẩn bị cho cơn bão tiếp theo. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng quận Humboldt.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão lớn càn quét bang California, Mỹ, hồi năm 2023 (Nguồn video: THĐT)
