Thế giới

Cảnh tấp nập trong chợ Giáng sinh ở Phần Lan

Chợ Giáng sinh Helsinki ở Helsinki (Phần Lan) năm nay được mở cửa từ ngày 28/11, thu hút đông đảo du khách.

Quang cảnh chợ Giáng sinh Helsinki nhìn từ trên cao ngày 5/12/2025. Hội chợ Giáng sinh ngoài trời này được tổ chức tại Quảng trường Thượng viện ở trung tâm thành phố, thu hút đông đảo du khách. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Mọi người chơi đu quay tại chợ Giáng sinh Helsinki ngày 5/12/2025.
Du khách quan sát một người bán hàng tại chợ Giáng sinh Helsinki ngày 5/12.
Chụp ảnh lưu niệm tại khu chợ Giáng sinh Helsinki.
Một người bán hàng giới thiệu sản phẩm cho khách tham quan tại một gian hàng thủ công mỹ nghệ ở chợ Giáng sinh Helsinki ngày 5/12/2025.
Rất đông người tham quan chợ Giáng sinh Helsinki.
Hai cô gái tạo dáng chụp ảnh tại hội chợ.
Mọi người thưởng thức đồ ăn và thức uống tại khu chợ Giáng sinh Helsinki ngày 5/12/2025.
Gian hàng bán bánh kẹo tại chợ Giáng sinh Helsinki.
Mọi người mua đồ ăn trong khu chợ.
