Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Xe cảnh sát bị phục kích ở Pakistan, 5 người thiệt mạng

Các tay súng phiến quân bị cáo buộc đã nổ súng vào một xe cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan, khiến 5 sĩ quan thiệt mạng.

An An (Theo AP, caliber.az)

>>> Mời độc giả xem video về vụ xe cảnh sát bị phục kích ở Pakistan

Nguồn video: caliber.az

AP đưa tin, các tay súng phiến quân bị cáo buộc nổ súng vào một xe cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan hôm 23/12, khiến 4 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.

"Vụ tấn công xảy ra tại Karak thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa khi cảnh sát đang tuần tra gần một mỏ dầu khí. Sau khi sát hại các sĩ quan cảnh sát, những kẻ tấn công đã đổ xăng lên xe và phóng hỏa rồi bỏ trốn", Cảnh sát trưởng địa phương Noor Wali thông tin.

xe.png
Vụ phục kích khiến 4 sĩ quan cảnh sát Pakistan thiệt mạng. Ảnh: caliber.az

Trang Tribune đưa tin, danh tính các sĩ quan thiệt mạng được xác định là Shahid Iqbal, Safdar, Arif, Samiullah và Muhammad Abrar.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và tiến hành chiến dịch truy bắt những kẻ tấn công. 8 nghi phạm liên quan đến vụ phục kích đã bị tiêu diệt.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc nhưng nhóm phiến quân Taliban Pakistan, hay TTP, từng bị chính quyền cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công trước đó.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi và Thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa Suhail Afridi đã lên án vụ tấn công, đồng thời tuyên bố thủ phạm sẽ bị đưa ra trước công lý.

Các nhà điều tra đã thu thập bằng chứng tại hiện trường và mở cuộc điều tra chính thức.

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc từ mọi góc độ và nỗ lực truy tìm thủ phạm", một sĩ quan cảnh sát cho hay.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào cảnh sát ở Khyber Pakhtunkhwa. Trước đó trong tháng này, một vụ đánh bom tự sát nhắm vào xe cảnh sát ở Lakki Marwat khiến 1 sĩ quan thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vào tháng 11, 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng khi ứng phó với một cuộc tấn công của phiến quân vào trạm kiểm soát ở Hangu.

#Vụ tấn công khủng bố ở Pakistan #Xe cảnh sát bị phục kích ở Pakistan #nổ súng vào xe cảnh sát ở Pakistan #Pakistan #khủng bố ở Pakistan

Bài liên quan

Thế giới

Pakistan - Afghanistan đấu súng ở khu vực biên giới

Quân đội Pakistan và lực lượng Afghanistan đấu súng dọc biên giới hai nước nhưng chưa có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

AP đưa tin, Quân đội Pakistan và lực lượng Afghanistan đấu súng dọc biên giới hai nước vào tối 5/12. Hai bên đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ, vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh đạt được trong hai tháng qua.

Các cuộc đàm phán giữa Islamabad và Kabul nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới và duy trì lệnh ngừng bắn đã đổ vỡ vào tháng 11 nhưng lệnh ngừng bắn - do Qatar làm trung gian vào tháng 10 - phần lớn vẫn được duy trì.

Xem chi tiết

Thế giới

Đánh bom trụ sở cảnh sát ở Pakistan, nhiều người thiệt mạng

3 kẻ đánh bom liều chết đã tấn công trụ sở của Cảnh sát Liên bang (FC) tại thành phố Peshawar của Pakistan, khiến ít nhất 3 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Theo Al Jazeera, vụ đánh bom liều chết xảy ra tại trụ sở của Cảnh sát Liên bang tại thành phố Peshawar, Pakistan, ngày 24/11. Trụ sở bị nhắm tới nằm ở khu vực đông dân cư của Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

"Lúc đầu, 3 nghi phạm cố gắng tấn công trụ sở. Một kẻ sau đó kích nổ bom tự sát tại cổng trong khi hai người còn lại cố đột nhập vào cơ sở nhưng đã bị nhân viên an ninh bắn hạ", Cảnh sát thủ đô Peshawar Mian Saeed Ahmad nói với tờ báo Dawn.

Xem chi tiết

Thế giới

Nổ lớn tại nhà máy ở Pakistan, hàng chục người thương vong

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất keo dán ở Pakistan.

Theo Al Jazeera, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất keo dán ở khu vực Malikpur thuộc thành phố Faisalabad, tỉnh Punjab, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21/11. Truyền thông Pakistan đưa tin, vụ nổ khiến nhà máy bị sập và gây ra hỏa hoạn ở những ngôi nhà gần đó.

no.png
Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất keo dán ở khu vực Malikpur thuộc thành phố Faisalabad, Pakistan. Ảnh: India Times.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới