Xe cảnh sát bị phục kích ở Pakistan, 5 người thiệt mạng

Các tay súng phiến quân bị cáo buộc đã nổ súng vào một xe cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan, khiến 5 sĩ quan thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem video về vụ xe cảnh sát bị phục kích ở Pakistan

Nguồn video: caliber.az

AP đưa tin, các tay súng phiến quân bị cáo buộc nổ súng vào một xe cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan hôm 23/12, khiến 4 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.

"Vụ tấn công xảy ra tại Karak thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa khi cảnh sát đang tuần tra gần một mỏ dầu khí. Sau khi sát hại các sĩ quan cảnh sát, những kẻ tấn công đã đổ xăng lên xe và phóng hỏa rồi bỏ trốn", Cảnh sát trưởng địa phương Noor Wali thông tin.

Vụ phục kích khiến 4 sĩ quan cảnh sát Pakistan thiệt mạng. Ảnh: caliber.az

Trang Tribune đưa tin, danh tính các sĩ quan thiệt mạng được xác định là Shahid Iqbal, Safdar, Arif, Samiullah và Muhammad Abrar.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và tiến hành chiến dịch truy bắt những kẻ tấn công. 8 nghi phạm liên quan đến vụ phục kích đã bị tiêu diệt.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc nhưng nhóm phiến quân Taliban Pakistan, hay TTP, từng bị chính quyền cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công trước đó.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi và Thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa Suhail Afridi đã lên án vụ tấn công, đồng thời tuyên bố thủ phạm sẽ bị đưa ra trước công lý.

Các nhà điều tra đã thu thập bằng chứng tại hiện trường và mở cuộc điều tra chính thức.

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc từ mọi góc độ và nỗ lực truy tìm thủ phạm", một sĩ quan cảnh sát cho hay.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào cảnh sát ở Khyber Pakhtunkhwa. Trước đó trong tháng này, một vụ đánh bom tự sát nhắm vào xe cảnh sát ở Lakki Marwat khiến 1 sĩ quan thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vào tháng 11, 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng khi ứng phó với một cuộc tấn công của phiến quân vào trạm kiểm soát ở Hangu.