Tổng thống Trump nói không phận Venezuela nên bị coi là 'đã đóng cửa'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng không phận phía trên và xung quanh Venezuela nên bị coi là "đã đóng cửa hoàn toàn".

NBC News đưa tin, Tổng thống Trump ngày 29/11 tuyên bố rằng không phận phía trên và xung quanh Venezuela nên bị coi là "đã đóng cửa hoàn toàn" trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang cân nhắc các hành động quân sự nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

"Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, những kẻ buôn bán ma túy và buôn người, hãy coi như toàn bộ không phận phía trên và xung quanh Venezuela đã bị đóng cửa hoàn toàn", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

Venezuela, quốc gia vẫn duy trì quyền kiểm soát không phận của mình, chưa phản hồi ngay lập tức bài đăng này. Dữ liệu theo dõi chuyến bay dường như cho thấy một số máy bay vẫn hoạt động trên bầu trời nước này vào sáng 29/11.

Một số hãng hàng không đã bắt đầu chuyển hướng các chuyến bay ra khỏi không phận Venezuela trước đó trong tháng này và Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã đưa ra cảnh báo về "hoạt động quân sự gia tăng" trong khu vực.

Ngày 26/11, Cơ quan Hàng không Dân dụng Venezuela đã đình chỉ hoạt động của 6 hãng hàng không thương mại, cáo buộc họ liên quan đến các hành động "khủng bố nhà nước do Chính phủ Mỹ thúc đẩy" và "đơn phương đình chỉ các hoạt động thương mại hàng không".

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể "sớm" bắt đầu nhắm mục tiêu vào những kẻ buôn bán ma túy bị cáo buộc trên đất liền Venezuela, mở rộng các hoạt động mà trước đó chỉ tập trung vào các tàu ở Biển Caribe.

Trong bài phát biểu nhân dịp Lễ Tạ ơn gửi tới binh sĩ Mỹ trên toàn thế giới, Tổng thống Trump đã cảm ơn Phi đội ném bom số 7 của Không quân Mỹ vì nỗ lực "ngăn chặn bọn buôn lậu ma túy từ Venezuela" và cho biết "khoảng 85% đã bị chặn lại trên đường biển... và chúng tôi sẽ bắt đầu chặn chúng trên đường bộ (ở Venezuela)".

Kể từ đầu tháng 9 đến nay, Mỹ đã thực hiện hơn 20 cuộc không kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe và phía đông Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

