Hiện trường vụ nổ lớn tại viện dưỡng lão ở Mỹ

Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại viện dưỡng lão ở bang Pennsylvania, Mỹ, khiến ít 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị mắc kẹt.

AP dẫn lời Thống đốc bang Pennsylvania, Josh Shapiro, ngày 24/12 cho biết vụ nổ xảy ra tại Trung tâm Y tế và Phục hồi chức năng Bristol ở thị trấn Bristol hôm 23/12 ngay sau khi một nhóm nhân viên điện lực tới đây để xem xét tình trạng rò rỉ khí gas.

"Vụ nổ đã khiến một phần tòa nhà bị sập, ngọn lửa và khói đen bốc lên dữ dội. Ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều khác bị mắc kẹt bên trong", Thống đốc bang Pennsylvania cho biết.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng cứu hộ, xe cứu hỏa và cứu thương nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ và hỏa hoạn tại Trung tâm Y tế và Phục hồi chức năng Bristol ngày 23/12/2025. Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng trang thiết bị, máy dò sóng siêu âm cùng chó nghiệp vụ,...để xác định vị trí các nạn nhân còn mắc kẹt.

Willie Tye, người dân ở cách đó khoảng một dãy nhà, cho biết ông đang ngồi trong nhà xem TV thì nghe thấy một tiếng "nổ lớn".

"Tôi tưởng rằng có máy bay hay vật gì đó rơi xuống nhà tôi", Tye kể lại. Tye vội đứng dậy và ra ngoài xem xét thì thấy lửa bốc lên từ viện dưỡng lão này.

Trưởng đội cứu hỏa của thị trấn, Kevin Dippolito, cho biết tại cuộc họp báo tối 23/12 rằng vẫn còn 5 người mất tích. Tuy nhiên, theo ông, một số người có thể đã rời khỏi hiện trường cùng với người thân.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập chung cư ở Ấn Độ