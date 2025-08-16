Khởi tố 3 đối tượng mua bán hoá đơn trái phép ở Hà Tĩnh

Công an xác đinh 3 đối tượng đã mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can, gồm: Phạm Trường Giang (SN 1979, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Mua bán hoá đơn trái phép”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Trường Giang.

Được biết, các đối tượng đã mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Đây là vụ án liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) – người trước đó đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

