Xã hội

Khởi tố 3 đối tượng mua bán hoá đơn trái phép ở Hà Tĩnh

Công an xác đinh 3 đối tượng đã mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can, gồm: Phạm Trường Giang (SN 1979, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Mua bán hoá đơn trái phép”.

689ff51d84571.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Trường Giang.

Được biết, các đối tượng đã mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Đây là vụ án liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) – người trước đó đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn.

(Nguồn: Công an Bắc Ninh)
Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hoá đơn ở Quảng Bình

Dù không có bất kỳ hoạt động gì, nhưng 2 doanh nghiệp ở Quảng Bình vẫn xuất trên 700 hoá đơn GTGT, với tổng giá trị thanh toán trên 40 tỷ đồng.

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thuỳ Dương (SN 1985, trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) về hành vi Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty TNHH DVDL LE HIEU (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) và Công ty TNHH Thanh Anh Khoa (phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Khoi to doi tuong mua ban trai phep hoa don o Quang Binh
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố đối với  Phạm Thị Thuỳ Dương.
Theo thông tin ban đầu, trong năm 2021 và năm 2022, Công ty TNHH DVDL LE HIEU và Công ty TNHH Thanh Anh Khoa không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gì nhưng đã xuất trên 700 hoá đơn GTGT, trong đó gồm hóa đơn GTGT điện tử và hoá đơn GTGT (hoá đơn giấy) với tổng giá trị thanh toán trên 40 tỷ đồng.
Bắt 2 đối tượng trộm bò của người dân ở Lâm Đồng

Sau gần 24 giờ truy xét, Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) đã bắt giữ thành công 2 đối tượng trộm bò, thu hồi nguyên vẹn tài sản trả lại cho người bị hại.

Ngày 15/8, thông tin từ Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/8, Công an xã Hàm Thuận Nam tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.B.T (SN 1979, thường trú tại thôn Minh Tiến) về việc gia đình chị bị mất một con bò trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Đến nhà chị chồng chơi, "tiện tay" trộm tiền, vàng để tiêu xài

Với cáo buộc tội "Trộm cắp tài sản", Nguyễn Thị Hoa bị Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt 42 tháng tù giam.

Ngày 15/8, Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1985, trú tổ dân phố 11, xã Hương Khê) về tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 1/2024, Nguyễn Thị Hoa một mình điều khiển xe mô tô mang BKS 38P1-529.33 đến ở lại nhà chị Lê Thị Tám (SN 1984, trú tại thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, nay là thôn Hải Thượng, xã Hương Sơn). Chị Tám là chị gái của chồng Hoa.

