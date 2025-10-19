Hà Nội

Thế giới

Pakistan và Afghanistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức

Pakistan và Afghanistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức trong vòng đàm phán được tổ chức tại thủ đô Doha của Qatar.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Qatar ngày 19/10 cho biết, Pakistan và Afghanistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời thiết lập các cơ chế củng cố hòa bình và ổn định lâu dài giữa hai nước.

Hai nước cũng đã nhất trí tổ chức các cuộc họp tiếp theo trong những ngày tới "để đảm bảo lệnh ngừng bắn có thể duy trì và xác minh việc thực hiện lệnh ngừng bắn một cách đáng tin cậy và bền vững".

pakistan.png
Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền của Taliban, Mullah Muhammad Yaqoob (giữa, bên trái), bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Qatar.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar hoan nghênh thỏa thuận này và gọi đây là "bước đầu tiên đúng hướng".

“Tôi đánh giá cao vai trò xây dựng của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ”, ông viết trong bài đăng trên mạng X.

"Chúng tôi mong muốn thiết lập một cơ chế giám sát cụ thể và có thể kiểm chứng được tại cuộc họp tiếp theo do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức để giải quyết mối đe dọa xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan hướng tới Pakistan. Điều quan trọng là phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn thêm bất kỳ tổn thất nào về sinh mạng", Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar nói thêm.

Trước đó, Afghanistan và Pakistan đều xác nhận họ sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình tại Doha vào ngày 18/10 để tìm kiếm một giải pháp sau các cuộc đụng độ khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương những ngày qua.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người dân ở Gaza vui mừng khi Israel và Hamas nhất trí thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một

Nguồn video: The Guardian
