Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn, 11 người Palestine thiệt mạng ở Gaza

Lực lượng Israel bị cáo buộc đã tấn công một chiếc xe dân sự ở thành phố Gaza, khiến 11 người trong gia đình Abu Shaaban thiệt mạng.

Al Jazeera dẫn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết, vụ tấn công xảy ra vào tối 17/10 khi lực lượng Israel nã đạn vào chiếc xe dân sự chở gia đình Abu Shaaban ở khu Zeitoun thuộc thành phố Gaza, khiến 11 người thiệt mạng. Đây là vụ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas gây chết người nhiều nhất kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực cách đây 8 ngày.

"Có 7 trẻ em và 3 phụ nữ thiệt mạng khi Quân đội Israel nổ súng vào chiếc xe đang trên đường trở về nhà", người phát ngôn của lực lượng phòng vệ dân sự Mahmoud Basal cho biết.

Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ảnh: Anadolu.

Hamas lên án hành động mà họ gọi là "thảm sát" này và cho rằng gia đình Abu Shaaban bị tấn công một cách vô cớ. Hamas kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các bên trung gian gây sức ép buộc Israel tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Hind Khoudary của Al Jazeera, đưa tin từ Gaza, cho biết nhiều người Palestine không truy cập được internet và không biết lực lượng Israel vẫn đóng quân ở đâu dọc theo đường phân định, khiến các gia đình gặp nguy hiểm.

Tuần trước, 5 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở khu Shujayea, cũng thuộc thành phố Gaza.

Israel được cho là vẫn tiếp tục đóng cửa khẩu Rafah với Ai Cập và chặn các cửa khẩu biên giới quan trọng khác, ngăn chặn việc cung cấp viện trợ quy mô lớn vào vùng đất này.

