Thế giới

Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn, 11 người Palestine thiệt mạng ở Gaza

Lực lượng Israel bị cáo buộc đã tấn công một chiếc xe dân sự ở thành phố Gaza, khiến 11 người trong gia đình Abu Shaaban thiệt mạng.

An An (Theo AJ)

Al Jazeera dẫn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết, vụ tấn công xảy ra vào tối 17/10 khi lực lượng Israel nã đạn vào chiếc xe dân sự chở gia đình Abu Shaaban ở khu Zeitoun thuộc thành phố Gaza, khiến 11 người thiệt mạng. Đây là vụ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas gây chết người nhiều nhất kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực cách đây 8 ngày.

"Có 7 trẻ em và 3 phụ nữ thiệt mạng khi Quân đội Israel nổ súng vào chiếc xe đang trên đường trở về nhà", người phát ngôn của lực lượng phòng vệ dân sự Mahmoud Basal cho biết.

gaza.png
Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ảnh: Anadolu.

Hamas lên án hành động mà họ gọi là "thảm sát" này và cho rằng gia đình Abu Shaaban bị tấn công một cách vô cớ. Hamas kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các bên trung gian gây sức ép buộc Israel tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Hind Khoudary của Al Jazeera, đưa tin từ Gaza, cho biết nhiều người Palestine không truy cập được internet và không biết lực lượng Israel vẫn đóng quân ở đâu dọc theo đường phân định, khiến các gia đình gặp nguy hiểm.

Tuần trước, 5 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở khu Shujayea, cũng thuộc thành phố Gaza.

Israel được cho là vẫn tiếp tục đóng cửa khẩu Rafah với Ai Cập và chặn các cửa khẩu biên giới quan trọng khác, ngăn chặn việc cung cấp viện trợ quy mô lớn vào vùng đất này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian
Thế giới

Israel nói Hamas trao trả nhầm thi thể con tin

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một trong những thi thể được Hamas trao trả không nằm trong nhóm con tin Israel bị giam giữ tại Gaza.

Theo RT, ngày 13/10, lực lượng Hamas đã trả tự do cho 20 con tin Israel còn sống, đổi lại Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine, theo một thỏa thuận do Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Hôm 14/10, Hamas bắt đầu trao trả thi thể của các con tin đã chết cho phía Israel, thông qua Hội Chữ thập đỏ.

Thế giới

Israel dọa tiếp tục chiến đấu nếu Hamas không tuân thủ thỏa thuận

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo rằng nếu Hamas không giải giáp và trao trả toàn bộ thi thể con tin, Israel sẽ tiếp tục chiến đấu.

Theo Tân Hoa Xã ngày 15/10, lời cảnh báo được đưa ra vào ngày thứ 6 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, khi lực lượng Hamas trao trả hài cốt của hai con tin nữa và cho biết đây là những thi thể cuối cùng mà họ giam giữ.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Katz nhấn mạnh: "Nếu Hamas từ chối tuân thủ thỏa thuận, Israel sẽ phối hợp với Mỹ để quay trở lại chiến đấu và hành động nhằm đánh bại hoàn toàn Hamas, thay đổi tình hình ở Gaza và đạt được mọi mục tiêu của cuộc chiến".

Thế giới

Hình ảnh người dân Palestine trở về khu phố đổ nát ở Gaza

Nhiều người dân Palestine phải di dời trước đó đã quay trở lại quê nhà sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một.

gaza1.png
Theo Al Jazeera, sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một, nhiều người dân Palestine từng phải di dời trước đó đã quay về quê nhà của họ ở Gaza. Ảnh: EPA.
gaza2.png
Nhiều ngôi nhà trong các khu dân cư đã bị san phẳng trong cuộc xung đột ở Gaza. Hiện tại, nhu cầu về nơi trú ẩn tạm thời và nhà ở di động cho người dân ở dải đất này đang rất cấp thiết. Ảnh: Anadolu.
