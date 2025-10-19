Pakistan không kích vào lãnh thổ Afghanistan, 17 dân thường thiệt mạng

Ít nhất 17 dân thường, bao gồm 3 cầu thủ cricket, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Pakistan nhằm vào tỉnh Paktika, miền đông Afghanistan.

Hãng tin TOLOnews ngày 18/10 đưa tin, Pakistan đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào làng Khandaro, huyện Argun, tỉnh Paktika, vào khoảng 20h30 tối 17/10.

Ít nhất 17 dân thường, trong đó có 3 cầu thủ cricket, đã thiệt mạng trong đợt oanh kích này. Ngoài ra, 16 người khác bị thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Nhiều dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Pakistan. Ảnh: News.18.

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết trong một tuyên bố rằng một phái đoàn cấp cao của chính phủ Afghanistan do Bộ trưởng Quốc phòng Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid dẫn đầu đã tới Doha, Qatar, vào ngày 18/10.

Theo truyền thông địa phương, các phái đoàn từ Afghanistan và Pakistan sẽ hội đàm tại Doha để thảo luận về việc có gia hạn lệnh ngừng bắn hay không.

Được biết, Afghanistan và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn tạm thời vào ngày 15/10 và lệnh ngừng bắn này hết hạn vào chiều 17/10.

Trước đó, trang News18 đưa tin ngày 16/10, ít nhất 27 dân thường Afghanistan, trong đó có 14 trẻ em, 6 phụ nữ và 7 nam giới, đã thiệt mạng trong tuần qua trong các cuộc không kích và tấn công xuyên biên giới của Pakistan.

Các nhóm cứu trợ địa phương và báo cáo của truyền thông Afghanistan cho biết vụ tấn công nhằm vào khu vực dân sự ở Kabul và Kandahar vào ngày 15/10 đã khiến 17 người thiệt mạng và 55 người khác bị thương.