Mỹ cảnh báo Nga về cuộc xung đột ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để gây thiệt hại cho Nga nếu cuộc xung đột Ukraine không kết thúc.

Theo RT, phát biểu tại căn cứ quân sự Ramstein trước cuộc họp của các quốc gia điều phối hỗ trợ cho Ukraine ngày 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố: "Nếu cuộc xung đột Ukraine không kết thúc, nếu không có con đường dẫn đến hòa bình, thì Mỹ, cùng với các đồng minh của chúng tôi, sẽ thực hiện các bước cần thiết để gây thiệt hại cho Nga".

"Nếu chúng ta phải thực hiện bước này, Bộ Chiến tranh Mỹ sẵn sàng thực hiện các phần việc của mình theo cách mà chỉ Mỹ mới có thể làm được", Bộ trưởng Hegseth cảnh báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Anadolu.

Trước đó, vào ngày 12/10, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất nếu xung đột ở Ukraine "không được giải quyết". Ông chủ Nhà Trắng thừa nhận rằng đó sẽ là "một bước đi gây hấn mới".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/10 cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn sử dụng tên lửa Tomahawk để tiến hành "các cuộc tấn công mới" nhằm vào Nga "nhằm mục đích leo thang xung đột".

Moscow đổ lỗi cho Kiev về việc tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine, cho rằng Kiev không quan tâm đến việc giải quyết vấn đề này.

"Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình nhưng vẫn tiếp tục hoạt động quân sự do không có sự lựa chọn thay thế", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm 13/10.

