Thế giới

Pakistan - Afghanistan đấu súng ở khu vực biên giới

Quân đội Pakistan và lực lượng Afghanistan đấu súng dọc biên giới hai nước nhưng chưa có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Quân đội Pakistan và lực lượng Afghanistan đấu súng dọc biên giới hai nước vào tối 5/12. Hai bên đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ, vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh đạt được trong hai tháng qua.

Các cuộc đàm phán giữa Islamabad và Kabul nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới và duy trì lệnh ngừng bắn đã đổ vỡ vào tháng 11 nhưng lệnh ngừng bắn - do Qatar làm trung gian vào tháng 10 - phần lớn vẫn được duy trì.

Cuộc đấu súng diễn ra một ngày sau khi Pakistan tuyên bố sẽ cho phép Liên Hợp Quốc gửi hàng cứu trợ vào Afghanistan thông qua các cửa khẩu biên giới Chaman và Torkham, vốn đã đóng cửa gần hai tháng nay do căng thẳng leo thang. Chưa có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

pakistan.png
Khói bốc lên từ phía Afghanistan sau một cuộc đụng độ với Pakistan trước đây. Ảnh: India Today.

Mohammad Sadiq, một quan chức cảnh sát địa phương của Pakistan, tuyên bố vụ nổ súng bắt đầu từ phía Afghanistan và quân đội Pakistan đã bắn trả gần cửa khẩu biên giới Chaman, một tuyến đường trung chuyển quan trọng.

Mosharraf Zaidi, phát ngôn viên của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, cho biết trên mạng X rằng: "Phía Afghanistan đã nổ súng vô cớ dọc biên giới Chaman". Ông nói thêm rằng lực lượng Pakistan vẫn trong tình trạng báo động cao và cam kết đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của đất nước cũng như sự an toàn của người dân.

Trong khi đó, người phát ngôn của chính quyền Taliban Afghanistan, Zabihullah Mujahid, cáo buộc Pakistan là bên khởi xướng cuộc giao tranh này.

“Thật không may, tối 5/12, phía Pakistan một lần nữa lại phát động các cuộc tấn công vào Afghanistan tại quận Spin Boldak, Kandahar, buộc lực lượng của Afghanistan phải đáp trả”, Zabihullah Mujahid viết trên mạng X.

Abidullah Farooqi, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát biên giới Afghanistan, cho biết lực lượng Pakistan đầu tiên ném một quả lựu đạn vào khu vực biên giới Spin Boldak bên phía Afghanistan, khiến Afghanistan phải đáp trả. Ông nói rằng Afghanistan vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom tự sát ở Pakistan

Nguồn video: X/RT
#Xung đột biên giới Pakistan Afghanistan #Vi phạm lệnh ngừng bắn #Căng thẳng giữa Pakistan và Taliban #Quan hệ Pakistan và Afghanistan #đụng độ giữa Pakistan và Afghanistan

