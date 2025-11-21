Nổ lớn tại nhà máy ở Pakistan, hàng chục người thương vong

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất keo dán ở Pakistan.

Theo Al Jazeera, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất keo dán ở khu vực Malikpur thuộc thành phố Faisalabad, tỉnh Punjab, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21/11. Truyền thông Pakistan đưa tin, vụ nổ khiến nhà máy bị sập và gây ra hỏa hoạn ở những ngôi nhà gần đó.

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất keo dán ở khu vực Malikpur thuộc thành phố Faisalabad, Pakistan. Ảnh: India Times.

Kênh truyền hình Aaj TV của Pakistan đưa tin, vụ nổ đã phá hủy phần mái nhà máy và một số ngôi nhà lân cận, gây ra hỏa hoạn ở ít nhất 3 ngôi nhà. Hình ảnh được đăng tải cho thấy ngọn lửa bùng lên từ hiện trường và lực lượng cứu hộ cố gắng dập tắt đám cháy.

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, và 7 người khác bị thương trong vụ nổ tại nhà máy. Được biết, phần lớn những người thiệt mạng là cư dân ở những ngôi nhà liền kề. Theo kênh truyền hình Geo News, đội cứu hộ đã cố gắng tìm kiếm những người bị vùi lấp trong đống đổ nát. 7 người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó.

Các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời Ủy viên thành phố Faisalabad Raja Jahangir Anwar cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy rò rỉ khí bên trong kho hóa chất của nhà máy đã gây ra vụ nổ.

Các nhà chức trách đã bắt giữ người quản lý nhà máy nhưng vẫn đang truy tìm chủ cơ sở này, người đã bỏ trốn ngay sau vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy nổ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản