Thế giới

Nổ lớn tại nhà máy ở Pakistan, hàng chục người thương vong

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy sản xuất keo dán ở Pakistan.

An An (Theo Al Jazeera)

Theo Al Jazeera, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất keo dán ở khu vực Malikpur thuộc thành phố Faisalabad, tỉnh Punjab, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21/11. Truyền thông Pakistan đưa tin, vụ nổ khiến nhà máy bị sập và gây ra hỏa hoạn ở những ngôi nhà gần đó.

no.png
Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất keo dán ở khu vực Malikpur thuộc thành phố Faisalabad, Pakistan. Ảnh: India Times.

Kênh truyền hình Aaj TV của Pakistan đưa tin, vụ nổ đã phá hủy phần mái nhà máy và một số ngôi nhà lân cận, gây ra hỏa hoạn ở ít nhất 3 ngôi nhà. Hình ảnh được đăng tải cho thấy ngọn lửa bùng lên từ hiện trường và lực lượng cứu hộ cố gắng dập tắt đám cháy.

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, và 7 người khác bị thương trong vụ nổ tại nhà máy. Được biết, phần lớn những người thiệt mạng là cư dân ở những ngôi nhà liền kề. Theo kênh truyền hình Geo News, đội cứu hộ đã cố gắng tìm kiếm những người bị vùi lấp trong đống đổ nát. 7 người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó.

Các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời Ủy viên thành phố Faisalabad Raja Jahangir Anwar cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy rò rỉ khí bên trong kho hóa chất của nhà máy đã gây ra vụ nổ.

Các nhà chức trách đã bắt giữ người quản lý nhà máy nhưng vẫn đang truy tìm chủ cơ sở này, người đã bỏ trốn ngay sau vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy nổ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Nguồn video: THĐT
Thế giới

Nổ lớn tại nhà thờ Hồi giáo ở Indonesia, 54 người bị thương

Vụ nổ lớn xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo nằm bên trong một trường học ở Jakarta (Indonesia) đã khiến 54 người bị thương.

Trang India Today dẫn nguồn tin cho biết, ít nhất 54 người, bao gồm giáo viên và trẻ em, đã bị thương trong vụ nổ xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo bên trong khuôn viên một trường học ở thủ đô Jakarta, Indonesia, hôm 7/11.

"Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 7/11 trong buổi cầu nguyện bên trong một nhà thờ Hồi giáo tại khu vực Kelapa Gading, Bắc Jakarta", nguồn tin cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

16 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy chất nổ quân sự Mỹ

Đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người sống sót khi rà soát đống đổ nát tại Accurate Energetic Systems. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Theo ABCNews, vụ nổ "thảm khốc" tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Tennessee (Mỹ) hôm thứ sáu (10/10) được cho là đã khiến 16 người thiệt mạng, chính quyền thông báo hôm 11/10.

Các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể và dọn dẹp hiện trường.

Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường nổ lớn tại nhà máy thép ở Mỹ, nhiều thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy thép ở Pennsylvania, Mỹ.

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ tại nhà máy thép ở Mỹ

Nguồn video: Fox43.
Xem chi tiết

