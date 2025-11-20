Hà Nội

Thế giới

Israel lại tấn công Dải Gaza, hàng chục người thiệt mạng

Theo các nguồn tin y tế, ít nhất 28 người Palestine đã thiệt mạng trong đợt tấn công gần đây của Israel nhằm vào Gaza.

An An (Theo Al Jazeera)

Theo Al Jazeera ngày 19/11, ít nhất 28 người Palestine đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Israel vào Dải Gaza. Ngoài ra, ít nhất 77 người Palestine bị thương trong các cuộc pháo kích của Israel, theo số liệu sơ bộ. Đây là một trong những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh này có hiệu lực vào tháng trước.

Phóng viên Hani Mahmoud của Al Jazeera đưa tin từ Thành phố Gaza cho biết, các cuộc tấn công của Israel nhắm vào 3 địa điểm cụ thể, bao gồm khu vực al-Mawasi ở phía nam Gaza, gần Khan Younis.

gaza.png
Khói bốc lên ở Gaza sau một cuộc tấn công của Israel. Ảnh: ABC News.

Ngoài ra, Israel cũng tấn công một ngã ba ở khu vực Shujayea, phía đông thành phố Gaza, nơi có nhiều gia đình Palestine sơ tán, và một tòa nhà ở khu phố Zeitoun, nơi có ít nhất 10 người - bao gồm cả một gia đình - đã thiệt mạng.

"Một người đàn ông cùng vợ và 3 đứa con đã thiệt mạng bên trong tòa nhà này", phóng viên Mahmoud đưa tin.

"Người dân Palestine trên khắp Gaza phải đối mặt với nỗi kinh hoàng hàng ngày", Mahmoud nói, đồng thời lưu ý rằng các cuộc tấn công của Israel vẫn chưa dừng lại kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 10/10.

“Cuộc chiến vẫn đang diễn ra và người dân Palestine vẫn mất mạng”, Mahmoud cho biết.

Trong khi đó, Quân đội Israel nói họ đã tiến hành các cuộc không kích vào "các mục tiêu Hamas" trên khắp Gaza hôm 19/11 để đáp trả vụ việc quân đội của họ bị tấn công ở Khan Younis.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon trước đây

Nguồn video: HTV
Bài liên quan

Thế giới

Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza 282 lần

Theo Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza, Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza 282 lần kể từ ngày 10/10.

Theo Al Jazeera, một tháng sau khi tuyên bố ngừng bắn ở Dải Gaza, Israel bị tố đã vi phạm thỏa thuận bằng các cuộc tấn công gần như hàng ngày, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza nói rằng, lực lượng Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ít nhất 282 lần trong khoảng thời gian từ ngày 10/10 đến ngày 10/11.

Xem chi tiết

Thế giới

Số nạn nhân tử vong trong cuộc xung đột ở Gaza vượt 69.000 người

Gần một tháng sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas, số người thiệt mạng ở Dải Gaza vẫn tiếp tục tăng.

Theo Al Jazeera, Cơ quan Y tế Gaza ngày 8/11 cho biết, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza kể từ ngày 7/10/2023 đến nay đã tăng lên 69.169 người.

Cơ quan này cho biết thêm, kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng trước, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở Gaza, khiến hơn 240 người Palestine thiệt mạng trong gần một tháng qua.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tấn công vào Gaza, hàng trăm người thương vong

Theo Cơ quan Y tế Gaza, các cuộc tấn công mới đây của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 104 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, và 253 người khác bị thương.

Al Jazeera đưa tin, trong khoảng 12 tiếng từ ngày 28 đến 29/10, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 104 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 46 trẻ em, và 253 người khác bị thương.

Một trong những vụ tấn công mới nhất nhắm vào một lều trại tạm trú dành cho người dân di tản ở Deir el-Balah, miền trung Gaza, nguồn tin y tế nói với Al Jazeera. Các vụ tấn công khác nhắm vào các khu vực phía bắc và phía nam của dải đất này.

Xem chi tiết

