Israel lại tấn công Dải Gaza, hàng chục người thiệt mạng

Theo các nguồn tin y tế, ít nhất 28 người Palestine đã thiệt mạng trong đợt tấn công gần đây của Israel nhằm vào Gaza.

Theo Al Jazeera ngày 19/11, ít nhất 28 người Palestine đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Israel vào Dải Gaza. Ngoài ra, ít nhất 77 người Palestine bị thương trong các cuộc pháo kích của Israel, theo số liệu sơ bộ. Đây là một trong những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh này có hiệu lực vào tháng trước.

Phóng viên Hani Mahmoud của Al Jazeera đưa tin từ Thành phố Gaza cho biết, các cuộc tấn công của Israel nhắm vào 3 địa điểm cụ thể, bao gồm khu vực al-Mawasi ở phía nam Gaza, gần Khan Younis.

Khói bốc lên ở Gaza sau một cuộc tấn công của Israel. Ảnh: ABC News.

Ngoài ra, Israel cũng tấn công một ngã ba ở khu vực Shujayea, phía đông thành phố Gaza, nơi có nhiều gia đình Palestine sơ tán, và một tòa nhà ở khu phố Zeitoun, nơi có ít nhất 10 người - bao gồm cả một gia đình - đã thiệt mạng.

"Một người đàn ông cùng vợ và 3 đứa con đã thiệt mạng bên trong tòa nhà này", phóng viên Mahmoud đưa tin.

"Người dân Palestine trên khắp Gaza phải đối mặt với nỗi kinh hoàng hàng ngày", Mahmoud nói, đồng thời lưu ý rằng các cuộc tấn công của Israel vẫn chưa dừng lại kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 10/10.

“Cuộc chiến vẫn đang diễn ra và người dân Palestine vẫn mất mạng”, Mahmoud cho biết.

Trong khi đó, Quân đội Israel nói họ đã tiến hành các cuộc không kích vào "các mục tiêu Hamas" trên khắp Gaza hôm 19/11 để đáp trả vụ việc quân đội của họ bị tấn công ở Khan Younis.

