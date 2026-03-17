Chiến sự Trung Đông ngày 17/3, lời kêu gọi của Mỹ không ai hồi đáp

Đáp lại lời kêu gọi cử tàu chiến đến Hormuz của Tổng thống Mỹ chỉ là lời bác bỏ thẳng thừng của Đức và Anh. Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng.

Liên quân tấn công quy mô lớn, Iran trả đũa

Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon và không kích Tehran. Quân đội Israel (IDF) xác nhận với AP đã bắt đầu các "hoạt động trên bộ hạn chế" nhắm vào lực lượng Hezbollah tại miền Nam Lebanon sau nhiều ngày pháo kích dữ dội.

Đồng thời, không quân Israel đã dội bom xuống các trụ sở quân sự tại thủ đô Tehran của Iran, bao gồm cả trụ sở của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Các địa điểm tại Iran bị tấn công trong 15 ngày chiến sự.

Phía Israel tuyên bố còn hàng ngàn mục tiêu cần tiêu diệt để làm suy yếu khả năng quân sự của Iran.

Phía Iran đáp trả bằng tên lửa và UAV, làm gián đoạn cửa ngõ hàng không Dubai Để trả đũa các đợt không kích. Quân đội nước này cho biết, đã phóng nhiều đợt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết “Chiến dịch Lời Hứa Chân Thực 4 giai đoạn 57” đã hoàn thành.

Đáng chú ý, một vụ tấn công bằng UAV vào bồn chứa nhiên liệu gần Sân bay Quốc tế Dubai (UAE) đã khiến sân bay này phải tạm dừng hoạt động. Các quốc gia láng giềng như Saudi Arabia, Kuwait và Qatar cũng báo cáo đã đánh chặn hàng chục UAV và tên lửa xâm nhập không phận trong đêm.

Thông cáo cũng cho rằng căn cứ Al-Udeid của Qatar, nơi đóng quân của binh lính Mỹ, đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Radar tại căn cứ không quân Al-Udeid, Qatar trúng tên lửa Iran

Bộ Quốc phòng Qatar trước đó cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy thành công 13 trong số 14 tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran ngày hôm nay, cùng với một số máy bay không người lái. Một tên lửa rơi xuống khu vực không có người ở mà không gây ra thiệt hại nào, bộ này cho biết thêm.

Lực lượng Quốc phòng Bahrain thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đã vô hiệu hóa thành công 129 tên lửa và 221 máy bay không người lái kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hơn hai tuần trước.

Các địa điểm hứng chịu đòn đáp trả của Iran trong khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Đại úy Tim Hawkins, khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc chiến chống Iran, trong đó có 10 người "bị thương nặng".

Ông cho biết 180 quân nhân đã trở lại làm nhiệm vụ. Các thương tích bao gồm bỏng, chấn thương sọ não và vết thương do mảnh đạn.

Các quan chức quân đội cho biết nhiều vụ tấn công có liên quan đến máy bay không người lái "một chiều" của Iran. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, tuần trước cho biết loại máy bay không người lái này là nguyên nhân gây ra hầu hết thương vong.

Không ai đáp ứng lời kêu gọi của Mỹ

Tổng thống Trump gây sức ép lên NATO và các đồng minh về eo biển Hormuz. Từ Washington, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo đanh thép đối với các đồng minh NATO, khẳng định liên minh này sẽ đối mặt với một tương lai "rất tồi tệ" nếu không tham gia hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz.

Đức, Anh bác bỏ sự can thiệp quân sự tại Hormuz theo lời tổng thống Mỹ

Ông Trump chỉ trích các nước phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông nhưng lại không đóng góp quân sự để mở cửa tuyến đường thủy huyết mạch này, vốn đang bị Iran phong tỏa một phần.

Ông cũng cho biết đã yêu cầu khoảng 7 quốc gia, bao gồm cả các nước châu Á, cử tàu chiến tham gia liên minh bảo vệ tàu dầu.

Các quốc gia bao gồm Đức và Anh đã bác bỏ sự can thiệp quân sự, cảnh báo rằng điều đó có thể làm leo thang chiến tranh.

Dấu hiệu đàm phán giữa Israel và Lebanon

Về phía Lebanon, tình hình có phần khả quan hơn, nhưng cũng đang gặp phải những trở ngại riêng.

Hiện đang có những cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel trong những ngày tới, với việc giải giáp Hezbollah là một trong những nội dung chính.

Phía Pháp đã đưa ra một số đề xuất và cho biết họ sẵn sàng đăng cai, nhưng vấn đề phức tạp ở đây là Chủ tịch Quốc hội Lebanon, Nabih Berri, một người theo đạo Shia và đôi khi phát ngôn thay mặt cho Hezbollah, đã tuyên bố rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi có lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố sẽ không ngừng chiến dịch chống lại Hezbollah cho đến khi nhóm này bị giải giáp. Như vậy, cấu trúc cho ngoại giao đã có sẵn, nhưng trong cả hai trường hợp, vẫn chưa có ai bước qua cánh cửa đó

Bác bỏ mọi lý do đàm phán

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này "không tìm kiếm lệnh ngừng bắn hay đàm phán" ở thời điểm hiện tại, trong khi Tổng thống Trump cũng đã yêu cầu phía Trung Quốc hoãn một cuộc gặp cấp cao để ông tập trung xử lý tình hình chiến tranh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cũng chính thức phủ nhận những tuyên bố từ phía Nhà Trắng cho rằng Tehran đang tìm cách thiết lập một đường dây liên lạc bí mật để đàm phán ngừng bắn.

Iran khẳng định "không có bất kỳ cuộc đối thoại nào" với chính quyền của Tổng thống Trump chừng nào các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran và các đồng minh trong "Trục kháng chiến" chưa chấm dứt hoàn toàn.

Khủng hoảng nhân đạo và tác động kinh tế toàn cầu

Cuộc chiến bước sang tuần thứ ba đã khiến hơn 2.100 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là tại Iran. Tại Lebanon, hơn 1 triệu người (khoảng 20% dân số) đã phải rời bỏ nhà cửa.

Giá dầu thế giới biến động mạnh, có thời điểm vượt ngưỡng 100 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên khởi sắc nhẹ vào ngày 16/03 sau khi có những dấu hiệu hạ nhiệt tạm thời của giá dầu.