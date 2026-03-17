Chiến sự Trung Đông ngày 17/3, lời kêu gọi của Mỹ không ai hồi đáp

Đáp lại lời kêu gọi cử tàu chiến đến Hormuz của Tổng thống Mỹ chỉ là lời bác bỏ thẳng thừng của Đức và Anh. Trong khi đó, chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng.

Tuệ Minh

Liên quân tấn công quy mô lớn, Iran trả đũa

Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon và không kích Tehran. Quân đội Israel (IDF) xác nhận với AP đã bắt đầu các "hoạt động trên bộ hạn chế" nhắm vào lực lượng Hezbollah tại miền Nam Lebanon sau nhiều ngày pháo kích dữ dội.

Đồng thời, không quân Israel đã dội bom xuống các trụ sở quân sự tại thủ đô Tehran của Iran, bao gồm cả trụ sở của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Các địa điểm tại Iran bị tấn công trong 15 ngày chiến sự.

Phía Israel tuyên bố còn hàng ngàn mục tiêu cần tiêu diệt để làm suy yếu khả năng quân sự của Iran.

Phía Iran đáp trả bằng tên lửa và UAV, làm gián đoạn cửa ngõ hàng không Dubai Để trả đũa các đợt không kích. Quân đội nước này cho biết, đã phóng nhiều đợt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết “Chiến dịch Lời Hứa Chân Thực 4 giai đoạn 57” đã hoàn thành.

Đáng chú ý, một vụ tấn công bằng UAV vào bồn chứa nhiên liệu gần Sân bay Quốc tế Dubai (UAE) đã khiến sân bay này phải tạm dừng hoạt động. Các quốc gia láng giềng như Saudi Arabia, Kuwait và Qatar cũng báo cáo đã đánh chặn hàng chục UAV và tên lửa xâm nhập không phận trong đêm.

Thông cáo cũng cho rằng căn cứ Al-Udeid của Qatar, nơi đóng quân của binh lính Mỹ, đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Radar tại căn cứ không quân Al-Udeid, Qatar trúng tên lửa Iran

Bộ Quốc phòng Qatar trước đó cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy thành công 13 trong số 14 tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran ngày hôm nay, cùng với một số máy bay không người lái. Một tên lửa rơi xuống khu vực không có người ở mà không gây ra thiệt hại nào, bộ này cho biết thêm.

Lực lượng Quốc phòng Bahrain thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đã vô hiệu hóa thành công 129 tên lửa và 221 máy bay không người lái kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hơn hai tuần trước.

Các địa điểm hứng chịu đòn đáp trả của Iran trong khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, Đại úy Tim Hawkins, khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc chiến chống Iran, trong đó có 10 người "bị thương nặng".

Ông cho biết 180 quân nhân đã trở lại làm nhiệm vụ. Các thương tích bao gồm bỏng, chấn thương sọ não và vết thương do mảnh đạn.

Các quan chức quân đội cho biết nhiều vụ tấn công có liên quan đến máy bay không người lái "một chiều" của Iran. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, tuần trước cho biết loại máy bay không người lái này là nguyên nhân gây ra hầu hết thương vong.

Không ai đáp ứng lời kêu gọi của Mỹ

Tổng thống Trump gây sức ép lên NATO và các đồng minh về eo biển Hormuz. Từ Washington, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo đanh thép đối với các đồng minh NATO, khẳng định liên minh này sẽ đối mặt với một tương lai "rất tồi tệ" nếu không tham gia hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz.

Đức, Anh bác bỏ sự can thiệp quân sự tại Hormuz theo lời tổng thống Mỹ

Ông Trump chỉ trích các nước phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông nhưng lại không đóng góp quân sự để mở cửa tuyến đường thủy huyết mạch này, vốn đang bị Iran phong tỏa một phần.

Ông cũng cho biết đã yêu cầu khoảng 7 quốc gia, bao gồm cả các nước châu Á, cử tàu chiến tham gia liên minh bảo vệ tàu dầu.

Các quốc gia bao gồm Đức và Anh đã bác bỏ sự can thiệp quân sự, cảnh báo rằng điều đó có thể làm leo thang chiến tranh.

Dấu hiệu đàm phán giữa Israel và Lebanon

Về phía Lebanon, tình hình có phần khả quan hơn, nhưng cũng đang gặp phải những trở ngại riêng.

Hiện đang có những cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel trong những ngày tới, với việc giải giáp Hezbollah là một trong những nội dung chính.

Phía Pháp đã đưa ra một số đề xuất và cho biết họ sẵn sàng đăng cai, nhưng vấn đề phức tạp ở đây là Chủ tịch Quốc hội Lebanon, Nabih Berri, một người theo đạo Shia và đôi khi phát ngôn thay mặt cho Hezbollah, đã tuyên bố rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi có lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố sẽ không ngừng chiến dịch chống lại Hezbollah cho đến khi nhóm này bị giải giáp. Như vậy, cấu trúc cho ngoại giao đã có sẵn, nhưng trong cả hai trường hợp, vẫn chưa có ai bước qua cánh cửa đó

Bác bỏ mọi lý do đàm phán

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này "không tìm kiếm lệnh ngừng bắn hay đàm phán" ở thời điểm hiện tại, trong khi Tổng thống Trump cũng đã yêu cầu phía Trung Quốc hoãn một cuộc gặp cấp cao để ông tập trung xử lý tình hình chiến tranh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cũng chính thức phủ nhận những tuyên bố từ phía Nhà Trắng cho rằng Tehran đang tìm cách thiết lập một đường dây liên lạc bí mật để đàm phán ngừng bắn.

Iran khẳng định "không có bất kỳ cuộc đối thoại nào" với chính quyền của Tổng thống Trump chừng nào các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran và các đồng minh trong "Trục kháng chiến" chưa chấm dứt hoàn toàn.

Khủng hoảng nhân đạo và tác động kinh tế toàn cầu

Cuộc chiến bước sang tuần thứ ba đã khiến hơn 2.100 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là tại Iran. Tại Lebanon, hơn 1 triệu người (khoảng 20% dân số) đã phải rời bỏ nhà cửa.

Giá dầu thế giới biến động mạnh, có thời điểm vượt ngưỡng 100 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên khởi sắc nhẹ vào ngày 16/03 sau khi có những dấu hiệu hạ nhiệt tạm thời của giá dầu.

AP, Al Arabya, TTXVN
Xung đột Trung Đông có nguy cơ kéo dài, Mỹ và Iran không muốn đàm phán

Tình hình chiến sự ở Iran ngày càng leo thang theo cấp số nhân trong tuần xung đột thứ 2, cả Tehran và Washington đều không chấp nhận nhượng bộ đối phương.

Mỹ đã bác bỏ nỗ lực hòa giải của nhiều quốc gia nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột với Iran. Theo hãng tin Anh Reuters, chính quyền Trump đã bác bỏ tất cả các đề nghị, kể cả từ Oman, cho thấy rõ ràng Washington hiện không quan tâm đến đàm phán. Ông Trump có những kế hoạch hoàn toàn khác, ông muốn tiếp tục chiến dịch quân sự.
“Hiện tại Tổng thống Trump không quan tâm đến đàm phán và sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có lẽ đàm phán sẽ đến, nhưng không phải bây giờ”, Reuters viết. Tổng thống Trump tuyên bố rằng, các điều kiện hiện tại để đạt được thỏa thuận với Iran là "không đủ tốt" và ông không có ý định ký kết một thỏa thuận nào.
'Mưa đen' độc hại đe dọa người dân Iran

"Mưa đen" trút xuống thủ đô Tehran, Iran, sau khi các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này tạo ra những đám mây khói độc dày đặc.

Theo AP, tuần trước, người dân tại Tehran, Iran, đã than phiền về hiện tượng cay mắt và khó thở khi "mưa đen" trút xuống sau khi một số kho chứa dầu nhiên liệu và nhà máy lọc dầu bị tấn công.

Những cột khói đen cũng xuất hiện ở nhiều khu vực khác trong suốt hai tuần chiến sự, khi Iran đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng cách phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở dầu khí của các nước láng giềng vùng Vịnh Ba Tư.

Chiến sự Iran leo thang, Ukraine cấm xuất khẩu UAV đánh chặn

Những đợt tấn công bằng máy bay không người lái Shahed của Iran trên khắp Trung Đông đã làm dấy lên sự quan tâm rộng rãi đối với UAV đánh chặn của Ukraine.

Nhà sản xuất máy bay không người lái đánh chặn Sting của Ukraine cho biết với The War Zone rằng mặc dù sản phẩm của họ đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ Trung Đông, nhưng họ hiện vẫn chưa được phép xuất khẩu ra nước ngoài.

Ukraine lo ngại thiếu UAV đánh chặn

