Ukraine cử hơn 200 chuyên gia UAV đến Trung Đông

Theo phóng viên Ukrinform, trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, giúp phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran, và 34 chuyên gia khác sẵn sàng được điều động.

"Hiện tại, 201 người Ukraine đang ở khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư, và 34 người khác sẵn sàng được triển khai. Họ là những chuyên gia quân sự hỗ trợ phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed. Các chuyên gia của chúng tôi đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út, và đang trên đường đến Kuwait”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông Zelensky lưu ý rằng Ukraine cũng đang hợp tác với một số quốc gia khác và các thỏa thuận liên quan đã được ký kết.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm rằng ông cử các chuyên gia quân sự theo đề nghị của các đối tác, trong đó có Mỹ. Theo ông, đây thực chất là một phần của thỏa thuận liên quan đến máy bay không người lái do Ukraine đề xuất với Mỹ, và thỏa thuận này vẫn đang được xem xét.

“Chúng tôi sẵn sàng đề nghị những thỏa thuận tương tự cho tất cả đối tác đáng tin cậy của mình – từ hợp tác thực tiễn về máy bay không người lái đến các liên minh quốc phòng trong tương lai. Tôi không nghĩ ai lại muốn bỏ qua sức mạnh và năng lực đã được chứng minh qua cuộc chiến của Ukraine ngoài phạm vi an ninh của họ. Và nếu có ai làm vậy, đó sẽ không phải là một quyết định khôn ngoan”, ông Zelensky nói.

Theo thông tin được công bố, Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer mới đây đã ký một tuyên bố chung tại London xác nhận rằng Vương quốc Anh sẽ phân bổ ít nhất 3 tỷ bảng Anh mỗi năm cho Ukraine đến năm 2030/31.

