Quân sự - Thế giới

Ukraine cử hơn 200 chuyên gia UAV đến Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh.

An An (Theo Ukrinform)

Theo phóng viên Ukrinform, trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, giúp phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran, và 34 chuyên gia khác sẵn sàng được điều động.

"Hiện tại, 201 người Ukraine đang ở khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư, và 34 người khác sẵn sàng được triển khai. Họ là những chuyên gia quân sự hỗ trợ phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed. Các chuyên gia của chúng tôi đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út, và đang trên đường đến Kuwait”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

apttukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP.

Ông Zelensky lưu ý rằng Ukraine cũng đang hợp tác với một số quốc gia khác và các thỏa thuận liên quan đã được ký kết.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm rằng ông cử các chuyên gia quân sự theo đề nghị của các đối tác, trong đó có Mỹ. Theo ông, đây thực chất là một phần của thỏa thuận liên quan đến máy bay không người lái do Ukraine đề xuất với Mỹ, và thỏa thuận này vẫn đang được xem xét.

“Chúng tôi sẵn sàng đề nghị những thỏa thuận tương tự cho tất cả đối tác đáng tin cậy của mình – từ hợp tác thực tiễn về máy bay không người lái đến các liên minh quốc phòng trong tương lai. Tôi không nghĩ ai lại muốn bỏ qua sức mạnh và năng lực đã được chứng minh qua cuộc chiến của Ukraine ngoài phạm vi an ninh của họ. Và nếu có ai làm vậy, đó sẽ không phải là một quyết định khôn ngoan”, ông Zelensky nói.

Theo thông tin được công bố, Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer mới đây đã ký một tuyên bố chung tại London xác nhận rằng Vương quốc Anh sẽ phân bổ ít nhất 3 tỷ bảng Anh mỗi năm cho Ukraine đến năm 2030/31.

Quân sự - Thế giới

Lý do cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bị hoãn

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đang bị đình trệ trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp diễn.

AP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 cho biết, vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra trong tuần này, đã bị hoãn lại do chiến sự tại Trung Đông.

“Hiện tại, do tình hình liên quan đến Iran, vẫn chưa có tín hiệu cho một cuộc gặp ba bên mới (giữa Nga, Mỹ và Ukraine). Tuy nhiên, ngay khi tình hình an ninh và bối cảnh chính trị chung cho phép nối lại hoạt động ngoại giao ba bên, chúng tôi sẽ thực hiện”, ông Zelensky thông báo tối 4/3.

Quân sự - Thế giới

Ukraine nói sẽ mở nhiều trung tâm xuất khẩu vũ khí ở Châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm nay.

RT đưa tin ngày 9/2, Tổng thống Zelensky đã công bố kế hoạch mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm nay. Trong một tuyên bố hôm 8/2, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo rằng các trung tâm xuất khẩu (vũ khí) ở Đức, các nước Baltic và Bắc Âu có thể đi vào hoạt động ngay trong năm nay.

ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.
Quân sự - Thế giới

Hungary dọa chặn gói trừng phạt mới của EU đối với Nga

Hungary mới đây cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

AP đưa tin, các Ngoại trưởng EU dự kiến ​​sẽ họp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 23/2 để thảo luận về gói trừng phạt thứ 20 của khối đối với Nga. Tuy nhiên, Hungary cảnh báo sẽ cản trở việc thông qua gói trừng phạt này nếu Ukraine không khôi phục việc vận chuyển dầu thô sang Hungary qua đường ống Druzhba. Được biết, Druzhba là đường ống vận chuyển dầu thô của Nga qua lãnh thổ Ukraine và vào Trung Âu.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội hôm 22/2, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết ông sẽ chặn gói trừng phạt này, cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba.

