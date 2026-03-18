Afghanistan tố Pakistan không kích bệnh viện khiến 400 người thiệt mạng

Theo AP, Afghanistan cáo buộc Pakistan đã sát hại ít nhất 400 người trong cuộc không kích nhằm vào một bệnh viện tại thủ đô Kabul vào đêm 16/3. Đây được xem là bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột giữa hai nước bắt đầu từ cuối tháng trước, với nhiều vụ đụng độ xuyên biên giới. Lời kêu gọi quốc tế về một lệnh ngừng bắn đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Ông Hamdullah Fitrat, Phó phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan, đăng trên mạng xã hội X cho biết vụ không kích đánh trúng bệnh viện tại Kabul vào khoảng 21h (giờ địa phương), phá hủy phần lớn cơ sở với 2.000 giường bệnh. Ông cho biết số người thiệt mạng “tính đến thời điểm hiện tại” đã lên tới 400, trong khi khoảng 250 người khác bị thương.

Pakistan tấn công một trại tị nạn ở Takhta Pul, tỉnh Kandahar, Afghanistan, ngày 28/2/2026. Ảnh: AP/Sibghatullah.

Các đài truyền hình địa phương đăng tải hình ảnh trên mạng X cho thấy lực lượng an ninh di chuyển các nạn nhân trong khi lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa giữa đống đổ nát của tòa nhà. Ông Fitrat cho biết các đội cứu hộ đang làm việc để kiểm soát đám cháy và tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Vụ không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức Afghanistan cho biết hai bên đã đấu súng dọc biên giới, khiến 4 người thiệt mạng tại Afghanistan, trong bối cảnh cuộc giao tranh dữ dội nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều năm bước sang tuần thứ ba.

Người phát ngôn Chính phủ Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, lên án vụ không kích, cáo buộc Pakistan “nhắm vào bệnh viện và các cơ sở dân sự để gây ra tội ác kinh hoàng”. Theo ông Mujahid, những người thiệt mạng và bị thương đều là bệnh nhân tại bệnh viện.

“Chúng tôi kịch liệt lên án tội ác này và coi đây là hành động đi ngược lại mọi nguyên tắc được chấp nhận, là tội ác chống lại loài người”, ông Mujahid viết trên mạng X.

Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc tấn công bệnh viện, khẳng định các cuộc không kích của nước này, bao gồm cả ở miền đông Afghanistan, không nhằm vào bất kỳ mục tiêu dân sự nào.

Người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Mosharraf Zaidi, khẳng định cáo buộc trên là vô căn cứ, không có bệnh viện nào bị tấn công tại Kabul.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan, ông Attaullah Tarar, đăng trên mạng X vào rạng sáng 17/3 rằng quân đội Pakistan đã “thực hiện các cuộc không kích chính xác” nhằm vào các cơ sở quân sự tại Kabul và tỉnh Nangarhar.

“Các cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật và kho lưu trữ đạn dược tại hai địa điểm ở Kabul đã bị phá hủy. Tất cả mục tiêu đều được xác định chính xác, chỉ nhắm vào những cơ sở mà chính quyền Taliban tại Afghanistan sử dụng để hỗ trợ các nhóm vũ trang ủy nhiệm", Bộ trưởng Tarar nhấn mạnh.

