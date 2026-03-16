Xung đột Trung Đông có nguy cơ kéo dài, Mỹ và Iran không muốn đàm phán

Tình hình chiến sự ở Iran ngày càng leo thang theo cấp số nhân trong tuần xung đột thứ 2, cả Tehran và Washington đều không chấp nhận nhượng bộ đối phương.

Tiến Minh
Mỹ đã bác bỏ nỗ lực hòa giải của nhiều quốc gia nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột với Iran. Theo hãng tin Anh Reuters, chính quyền Trump đã bác bỏ tất cả các đề nghị, kể cả từ Oman, cho thấy rõ ràng Washington hiện không quan tâm đến đàm phán. Ông Trump có những kế hoạch hoàn toàn khác, ông muốn tiếp tục chiến dịch quân sự.
“Hiện tại Tổng thống Trump không quan tâm đến đàm phán và sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có lẽ đàm phán sẽ đến, nhưng không phải bây giờ”, Reuters viết. Tổng thống Trump tuyên bố rằng, các điều kiện hiện tại để đạt được thỏa thuận với Iran là "không đủ tốt" và ông không có ý định ký kết một thỏa thuận nào.
Đồng thời, Tổng thống Trump khẳng định rằng “Iran đã sẵn sàng đàm phán”, như ông đã từng phát tín hiệu. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy; Tehran cũng bác bỏ mọi cuộc đàm phán và không có ý định chấm dứt các cuộc không kích, cũng như Mỹ và Israel không có ý định giảm bớt các hoạt động của họ.
Do đó, có thể kết luận rằng cả hai bên đều chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài, và việc họ thiếu quan tâm đến đàm phán đã thể hiện rõ điều này. Trong khi đó, như các nhà phân tích Mỹ nhận định, ông Trump thiếu một kế hoạch khả thi cho một cuộc chiến tranh tiếp theo với Iran, và chỉ riêng các cuộc không kích sẽ không thể giành chiến thắng.
Theo trang web Axios của Mỹ, Tổng thống Trump ngày càng nghiêng về hướng tiến hành một chiến dịch trên bộ chống lại Iran, xem xét một số phương án đưa quân chiếm một số vị trí chiến lược của Iran. Theo Axios, Nhà Trắng coi việc chiếm đảo Kharg của Iran, sẽ là phương án khả thi nhất.
Hiện Tổng thống Trump ủng hộ ý tưởng chiếm đảo Kharg, nằm ở phía bắc Vịnh Ba Tư, cách bờ biển phía Nam Iran khoảng 25-55 km và cách cảng Bushehr 55 km về phía tây bắc. Đây là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch, xử lý hơn 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Ông Trump tin rằng, việc chiếm được hòn đảo này sẽ là một "đòn giáng kinh tế" vào Tehran và giúp eo biển Hormuz được “thông thoáng”.
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng lực lượng Mỹ sẽ chịu tổn thất đáng kể trong một cuộc tấn công vào hòn đảo này, vì nó nằm gần bờ biển và có thể bị tấn công bằng cả tên lửa và UAV. Nhìn chung, ông Trump vẫn đang cân nhắc vấn đề này; chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
“Đây là một vấn đề tiềm ẩn nhiều rủi ro và cũng mang lại nhiều lợi ích. Tổng thống vẫn chưa đưa ra quyết định về việc này, và chúng tôi cũng không khẳng định ông ấy sẽ đưa ra quyết định, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn”, trang tin Axios cho biết.
Theo một nguồn tin từ Nhà Trắng, ông Trump sẽ theo đuổi phương án này nếu Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, ngăn cản các tàu vận tải đi qua (nhất là tàu chở dầu). Mặt khác, một chiến dịch trên bộ sẽ đòi hỏi lực lượng đáng kể, và Quân đội Mỹ vẫn chưa được triển khai đến Trung Đông với số lượng cần và đủ cho một chiến dịch tấn công đổ bộ.
Hiện tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, chở 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, hiện đang trên đường đến khu vực này. Mặc dù Tổng thống Trump, tuyên bố tấn công đảo Kharg, nhắm vào "các cơ sở quân sự" và không nhằm vào hạ tầng dầu mỏ, nhưng đe dọa sẽ thay đổi quyết định “bất cứ lúc nào”.
Theo ông Kevin Hassett, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, chiến dịch quân sự Epic Fury của Mỹ chống lại Iran, đến nay kéo dài đã quá 2 tuần, nhưng vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Tuy nhiên chi phí của nó chỉ ngày càng tăng và đã vượt quá 10 tỷ USD.
Việc ném bom Iran, bảo vệ Israel và các quốc gia vùng Vịnh khác, sơ tán quân đội Mỹ khỏi các căn cứ ở Trung Đông, triển khai các nhóm tàu ​​sân bay trong chiến dịch quân sự, và nhiều hoạt động khác đều tốn rất nhiều tiền. Theo Nhà Trắng, chi tiêu của chính quyền Trump cho cuộc chiến chống Iran, đến nay đã đạt 12 tỷ USD. Đây là con số mới nhất, nhưng chưa phải là con số cuối cùng.
Trong khi đó, thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra vẫn chưa được đánh giá, và điều đó cũng sẽ rất tốn kém. Nhà Trắng tin rằng Tổng thống Trump đã có đủ kinh phí được phê duyệt, để tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại Iran; và nếu không, ông luôn có thể kêu gọi Quốc hội cấp thêm ngân sách.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích chính trị Mỹ, tin rằng lưỡng viện Quốc hội Mỹ, có thể sẽ không phê duyệt thêm kinh phí cho ông Trump. Đảng Dân chủ, cũng như một số đảng viên Cộng hòa ủng hộ Phó Tổng thống J.D. Vance, phản đối chiến tranh với Iran. Do đó, ông Trump được khuyên nên bám sát ngân sách hiện có;
Do đó theo phân tích của một số chuyên gia, chiến dịch quân sự Epic Fury của Mỹ chống lại Iran khó có thể kéo dài vô thời hạn, khi hiện nay nó đã có những “dấu hiệu sa lầy”. Nếu Iran chịu được các đòn tấn công của Mỹ và tiếp tục tấn công trả đũa, bên phải chấm dứt chiến dịch tấn công trước là Mỹ, chứ không phải là Iran.
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/279377-konflikt-na-blizhnem-vostoke-perehodit-v-fazu-zatjazhnogo-peregovorov-ne-budet.html
#Chiến sự Trung Đông và xung đột Iran-Israel #xung đột Trung Đông #Xung đột Trung Đông và tác động khu vực #Ảnh hưởng của xung đột Iran-Israel đến khu vực #Xung đột Trung Đông #chiến sự Iran

Bài liên quan

Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon bước vào cuộc tái cấu trúc lớn nhất lịch sử, sa thải 30.000 nhân viên và yêu cầu 80% lập trình viên phải dùng AI mỗi tuần để tăng hiệu suất.