Ukraine chưa đạt được thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine chưa đạt được thỏa hiệp với Mỹ về vấn đề lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

RT đưa tin ngày 9/12, Tổng thống Zelensky đã đến London (Anh) vào ngày 8/12 và có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức. Trong chuyến đi, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ sớm đệ trình các đề xuất mới về một thỏa thuận hòa bình với Nga lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Mỹ đang muốn tìm kiếm sự thỏa hiệp nhưng rõ ràng có những vấn đề khó khăn liên quan đến lãnh thổ, và chưa có thỏa hiệp nào đạt được", Tổng thống Zelensky nói trước các nhà báo, đồng thời một lần nữa bác bỏ một trong những điều khoản ngừng bắn then chốt của Nga: Đó là yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực ở Donbass mà vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

"Nga khăng khăng đòi chúng tôi từ bỏ lãnh thổ. Dĩ nhiên, chúng tôi không muốn làm điều đó và đó là lý do chúng tôi đang chiến đấu", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev đã loại bỏ các điều khoản chống Ukraine khỏi kế hoạch hòa bình của Mỹ. Bản đề xuất hòa bình ban đầu của Mỹ được cho là đề xuất rằng Donbass và Crimea nên được "công nhận trên thực tế thuộc Nga".

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố tài liệu được sửa đổi với sự đóng góp bổ sung từ Nga và Ukraine. Tổng thống Trump ngày 8/12 cho biết ông "thất vọng" với Tổng thống Zelensky và tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí còn chưa đọc đề xuất gần đây nhất của Mỹ.

Phát biểu trong chuyến đi tới Ấn Độ tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Nga đang đạt được những tiến triển ổn định trên tiền tuyến và Moscow sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, dù là bằng hành động quân sự hay nỗ lực ngoại giao.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ