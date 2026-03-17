Iran phủ nhận tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Mỹ

Trong một bài đăng trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 16/3 khẳng định Tehran không tìm kiếm lệnh ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Washington rằng Iran đã đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói tuyên bố của Mỹ là "ảo tưởng", đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận ra rằng "cuộc chiến mà Mỹ khơi mào là sai lầm và không bao giờ được phép lặp lại".

Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Khaled Elfiqi.

Phát biểu sau đó tại cuộc họp báo hàng tuần ở Tehran, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng bất kỳ điều kiện nào chấm dứt cuộc xung đột cũng phải đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ không tái diễn.

"Khi chúng tôi nói rằng chúng tôi không muốn ngừng bắn, đó không phải vì chúng tôi muốn tiếp tục cuộc chiến, mà là vì lần này cuộc chiến phải kết thúc theo cách mà đối phương không bao giờ nghĩ đến việc lặp lại các cuộc tấn công", ông Araghchi nhấn mạnh.

Bộ trưởng Araghchi cáo buộc các đối thủ của Iran đang cố gắng buộc nước này phải "đầu hàng vô điều kiện". Ông nói thêm, sau hơn hai tuần xung đột, các đối thủ của Iran hiện đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia mà họ từng coi là thù địch và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để đảm bảo an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz.

"Eo biển Hormuz vẫn mở. Iran chỉ hạn chế quyền đi lại đối với Mỹ, Israel và các đồng minh của họ", ông Araghchi khẳng định.

