Iran phủ nhận tìm kiếm lệnh ngừng bắn với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi khẳng định Tehran không tìm kiếm lệnh ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ.

An An (Theo AP, THX)

Trong một bài đăng trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 16/3 khẳng định Tehran không tìm kiếm lệnh ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Washington rằng Iran đã đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói tuyên bố của Mỹ là "ảo tưởng", đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận ra rằng "cuộc chiến mà Mỹ khơi mào là sai lầm và không bao giờ được phép lặp lại".

apngoaitruongiran.jpg
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Khaled Elfiqi.

Phát biểu sau đó tại cuộc họp báo hàng tuần ở Tehran, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng bất kỳ điều kiện nào chấm dứt cuộc xung đột cũng phải đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ không tái diễn.

"Khi chúng tôi nói rằng chúng tôi không muốn ngừng bắn, đó không phải vì chúng tôi muốn tiếp tục cuộc chiến, mà là vì lần này cuộc chiến phải kết thúc theo cách mà đối phương không bao giờ nghĩ đến việc lặp lại các cuộc tấn công", ông Araghchi nhấn mạnh.

Bộ trưởng Araghchi cáo buộc các đối thủ của Iran đang cố gắng buộc nước này phải "đầu hàng vô điều kiện". Ông nói thêm, sau hơn hai tuần xung đột, các đối thủ của Iran hiện đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia mà họ từng coi là thù địch và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để đảm bảo an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz.

"Eo biển Hormuz vẫn mở. Iran chỉ hạn chế quyền đi lại đối với Mỹ, Israel và các đồng minh của họ", ông Araghchi khẳng định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran khẳng định không đóng cửa eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
'Mưa đen' độc hại đe dọa người dân Iran

"Mưa đen" trút xuống thủ đô Tehran, Iran, sau khi các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này tạo ra những đám mây khói độc dày đặc.

Theo AP, tuần trước, người dân tại Tehran, Iran, đã than phiền về hiện tượng cay mắt và khó thở khi "mưa đen" trút xuống sau khi một số kho chứa dầu nhiên liệu và nhà máy lọc dầu bị tấn công.

Những cột khói đen cũng xuất hiện ở nhiều khu vực khác trong suốt hai tuần chiến sự, khi Iran đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng cách phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở dầu khí của các nước láng giềng vùng Vịnh Ba Tư.

Tổng thống Trump kêu gọi đồng minh điều tàu chiến tới eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng các đồng minh sẽ điều tàu chiến đến bảo vệ eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh lo ngại toàn cầu về giá dầu tăng, Tổng thống Trump hôm 14/3 cho biết ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ điều động tàu chiến đến để giữ cho eo biển Hormuz “mở cửa và an toàn”.

ap25336744985320.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Ukraine nói gì về lệnh miễn trừ tạm thời của Mỹ với dầu mỏ Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày sẽ giúp củng cố vị thế của Moscow.

Theo AP, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 13/3 cho rằng việc Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày giữa lúc cuộc xung đột Trung Đông tiếp diễn "không phải là quyết định đúng đắn" và sẽ không giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua.

Củng cố vị thế của Nga?

