Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Ukraine sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo với Nga và Mỹ.

An An (Theo AP)

Theo AP, trong bài phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo, do Mỹ làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm và thời gian cuộc gặp diễn ra phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa Moscow và Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Ông Zelensky nói rằng phía Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa các đoàn đàm phán của Ukraine, Nga và Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump, nhưng Moscow đã từ chối cử phái đoàn tham dự.

“Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Mỹ. Hoặc họ sẽ thay đổi địa điểm tổ chức cuộc gặp, hoặc Nga xác nhận với phía Mỹ. Chúng tôi không cản trở bất kỳ sáng kiến nào. Chúng tôi mong muốn cuộc gặp 3 bên này sẽ diễn ra”, ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo.

Cuộc đàm phán 3 bên bị trì hoãn trong bối cảnh Mỹ đang tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Xung đột bùng phát từ ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel vào Iran và nhanh chóng lan rộng khắp khu vực.

Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky cảnh báo nguy cơ “rất cao” rằng cuộc chiến tại Iran có thể làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không mà Ukraine đang phụ thuộc để đối phó với các đợt tấn công tên lửa của Nga.

Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết thêm, ông đã thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 13/3 về khả năng hệ thống SAMP/T có thể thay thế các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo hay không.

Ông Zelensky cũng dường như bác bỏ phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington không cần công nghệ máy bay không người lái của Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, Washington đã nhiều lần liên hệ với Ukraine để đề nghị hỗ trợ cho một quốc gia cụ thể hoặc hỗ trợ Mỹ, nhưng không nêu chi tiết. Đề nghị này đến từ nhiều cơ quan quân sự Mỹ gửi tới Bộ Quốc phòng Ukraine và các lãnh đạo quân sự khác.

“Tất cả cơ quan của chúng tôi đều nhận được các đề nghị này và chúng tôi đã phản hồi”, ông Zelensky nói.

Nguồn video: VTV
apnews.com
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-zelenskyy-talks-da43331a99bfcfd80b14e64159c26d8f
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Ukraine không muốn sửa đường ống vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hại, vốn được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu.

AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 nói rằng ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại, vốn vận chuyển dầu thô của Nga sang Trung Âu, bất chấp căng thẳng gia tăng với các nước láng giềng Hungary và Slovakia liên quan đến việc gián đoạn nguồn cung dầu.

Việc vận chuyển dầu của Nga tới Hungary và Slovakia đã bị dừng lại kể từ ngày 27/1/2026, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà quan chức Ukraine nói rằng do Nga thực hiện đã làm hư hại đường ống Druzhba, vốn đi qua lãnh thổ Ukraine.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lý do cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bị hoãn

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đang bị đình trệ trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp diễn.

AP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 cho biết, vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra trong tuần này, đã bị hoãn lại do chiến sự tại Trung Đông.

“Hiện tại, do tình hình liên quan đến Iran, vẫn chưa có tín hiệu cho một cuộc gặp ba bên mới (giữa Nga, Mỹ và Ukraine). Tuy nhiên, ngay khi tình hình an ninh và bối cảnh chính trị chung cho phép nối lại hoạt động ngoại giao ba bên, chúng tôi sẽ thực hiện”, ông Zelensky thông báo tối 4/3.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Ukraine nói về cuộc đàm phán tiếp theo với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, có thể sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/3 cho biết cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, có thể sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ nếu cuộc gặp dự kiến tại Abu Dhabi (UAE) không thể tiến hành do chiến sự ở Trung Đông.

apngamyukraine.jpg
Vòng đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026. Ảnh: Văn phòng báo chí Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine/AP.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới