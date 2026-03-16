Ukraine sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga

Theo AP, trong bài phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo, do Mỹ làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm và thời gian cuộc gặp diễn ra phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa Moscow và Washington.

Ông Zelensky nói rằng phía Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa các đoàn đàm phán của Ukraine, Nga và Mỹ, trong đó có Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump, nhưng Moscow đã từ chối cử phái đoàn tham dự.

“Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Mỹ. Hoặc họ sẽ thay đổi địa điểm tổ chức cuộc gặp, hoặc Nga xác nhận với phía Mỹ. Chúng tôi không cản trở bất kỳ sáng kiến nào. Chúng tôi mong muốn cuộc gặp 3 bên này sẽ diễn ra”, ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo.

Cuộc đàm phán 3 bên bị trì hoãn trong bối cảnh Mỹ đang tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Xung đột bùng phát từ ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel vào Iran và nhanh chóng lan rộng khắp khu vực.

Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky cảnh báo nguy cơ “rất cao” rằng cuộc chiến tại Iran có thể làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không mà Ukraine đang phụ thuộc để đối phó với các đợt tấn công tên lửa của Nga.

Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết thêm, ông đã thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 13/3 về khả năng hệ thống SAMP/T có thể thay thế các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo hay không.

Ông Zelensky cũng dường như bác bỏ phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington không cần công nghệ máy bay không người lái của Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, Washington đã nhiều lần liên hệ với Ukraine để đề nghị hỗ trợ cho một quốc gia cụ thể hoặc hỗ trợ Mỹ, nhưng không nêu chi tiết. Đề nghị này đến từ nhiều cơ quan quân sự Mỹ gửi tới Bộ Quốc phòng Ukraine và các lãnh đạo quân sự khác.

“Tất cả cơ quan của chúng tôi đều nhận được các đề nghị này và chúng tôi đã phản hồi”, ông Zelensky nói.

