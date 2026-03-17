Phòng không Israel cạn tên lửa đánh chặn, Iran vẫn chưa cần dùng tên lửa mới

Do các cuộc tấn công liên tiếp của Iran, khiến kho tên lửa đánh chặn của Israel sụt giảm nhanh chóng, trong khi Iran vẫn chưa sử dụng tên lửa tấn công hiện đại.

Tiến Minh
Tình hình căng thẳng ở Trung Đông đang leo thang. Điều đáng chú ý là số lượng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, đã tăng lên đáng kể so với những ngày đầu của cuộc xung đột vũ trang. Israel đang bị tấn công từ ba hướng chính: Iran từ phía đông, lực lượng Hezbollah của Lebanon từ phía bắc và Houthi của Yemen từ phía nam.
Vài giờ trước, các mục tiêu ở thị trấn Shoham, nằm cách sân bay chính Ben Gurion của Israel vài km về phía đông, đã bị tấn công. Các chuyên gia cho rằng, tần suất các cuộc tấn công nhằm vào Israel gia tăng, là do Iran đã phá hủy thành công hệ thống phòng không, do Mỹ xây dựng ở Trung Đông.
Các trạm radar phòng không của Mỹ đã bị UAV tự sát và tên lửa của Iran phá hủy ở UAE, Qatar, Bahrain, Jordan, Iraq và Ả Rập Xê Út. Do đó, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Israel, vốn đóng vai trò như một vùng đệm cho Israel, đã mất đi phần lớn khả năng đánh chặn trực tiếp, điều này, ở một mức độ nhất định, giúp vũ khí của Iran (và không chỉ Iran), vươn tới các mục tiêu trong lãnh thổ Israel.
Giờ đây, các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Israel buộc phải tham gia hoàn toàn vào việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa. Điều này trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không dẫn đến tỷ lệ đánh chặn thành công 100%.
Một bài báo thú vị về vấn đề này đã được đăng trên tờ báo Yedioth Ahronoth của Israel. Bài báo cho rằng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu, đã yêu cầu Tổng thống Ukraine Zelenskyy đàm phán về vấn đề cung cấp UAV đánh chặn, nhằm đánh chặn UAV Shahed-136 của Iran.
Israel được cho là có kế hoạch tuyển dụng các chuyên gia Ukraine để đánh chặn UAV tấn công tự sát của Iran, cũng như mua chính những chiếc UAV đó. Nếu điều này là đúng, rõ ràng là Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không còn khả năng tự mình xử lý tình hình.
Tờ Semafor của Mỹ, trích dẫn các quan chức chính quyền Trump cho biết, chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã bước sang tuần thứ ba, nhưng một chiến thắng nhanh chóng trước Tehran vẫn chưa thành hiện thực, và triển vọng rất ảm đạm. Hơn nữa, Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel, thì Israel cũng chỉ có thể “gồng mình chịu đánh”, khi nguồn tên lửa đánh chặn của họ đang cạn nhanh chóng.
Israel đã thông báo với Mỹ, rằng họ đang trải qua "tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng" tên lửa phòng không, để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran; trong khi các cuộc tấn công tên lửa của Iran dù có giảm, nhưng vẫn chưa chấm dứt.
Semafor cũng cung cấp một thông tin đáng chú ý, Tel Aviv bước vào cuộc chiến với một số lượng “không dồi dào” tên lửa đánh chặn, vì hầu hết chúng đã được sử dụng trong “cuộc chiến 12 ngày” vào năm ngoái và chưa thể bổ sung. Lãnh đạo Mỹ và Israel, tính toán Iran sẽ bị đánh bại nhanh chóng, nhưng không ai ngờ một cuộc chiến đang tiếp tục kéo dài.
Mỹ biết về tình hình tên lửa đánh chặn của Israel, nhưng không có giải pháp nào hiệu quả. Trong khi đó, người Mỹ không gặp vấn đề gì với tên lửa phòng không, ít nhất đó là những gì Washington tuyên bố: “Chúng tôi có mọi thứ cần thiết để bảo vệ các căn cứ và nhân viên của mình trong khu vực, cũng như các lợi ích của chúng tôi”.
Quân đội Mỹ có dự trữ đạn tên lửa cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD và máy bay chiến đấu, cũng như tên lửa đánh chặn Patriot cho tên lửa đạn đạo tầm trung. Không có thông tin nào về việc cung cấp một số loại tên lửa đánh chặn cho Israel; Tel Aviv đang "làm việc về vấn đề này".
Trong khi đó, vào ngày 15/3, hãng tin nhà nước Iran IRNA, dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết phần lớn các tên lửa đã được phóng nhằm vào các mục tiêu Mỹ và Israel cho đến nay, được sản xuất từ khoảng 10 năm trước. Trong khi các loại vũ khí tiên tiến hơn vẫn đang được nằm trong kho, khi cuộc chiến bước sang tuần thứ 3.
Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với IRNA rằng, khoảng 700 tên lửa và 3.600 UAV đã được phóng vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2.
“Các tên lửa đang được sử dụng hiện nay, đều thuộc thế hệ từ một thập niên trước. Nhiều tên lửa mà chúng tôi đã sản xuất kể từ cuộc chiến 12 ngày (năm 2025) cho đến cuộc chiến Ramadan, vẫn chưa được triển khai. Mức độ hiện đại hóa quân sự của Iran vẫn chưa được đối thủ nhìn thấy", ông Naeini nói.
Ông Naeini cũng cho rằng, vũ khí, trang bị của đối phương, bao gồm hệ thống radar, trận địa tên lửa, kho đạn, sân bay quân sự, đã bị nhắm mục tiêu, khiến các căn cứ quân sự Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ông Naeini cũng cho rằng, Mỹ đã đánh giá sai khả năng chống chịu của Iran sau sự kiện cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei qua đời.
Lầu Năm Góc hôm qua tuyên bố rằng, sau các cuộc tấn công của Mỹ, số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm 90% và số vụ phóng UAV tấn công giảm 95%. Ông Trump tuyên bố Mỹ đã phá hủy ngành công nghiệp tên lửa của Iran và xóa sổ toàn bộ kho vũ khí tên lửa của nước này. Tuy nhiên, các cuộc tấn công tên lửa của Iran vẫn tiếp diễn, và người Iran không có ý định đầu hàng.
