Ứng cử viên Tổng thống Peru tử vong vì tai nạn giao thông

Theo AP, một ứng cử viên Tổng thống Peru tử vong hôm 15/3 trong một vụ tai nạn ô tô trên tuyến đường cao tốc hẻo lánh ở dãy Andes khi đang trên đường đến một cuộc vận động tranh cử.

"Ông Napoleón Becerra, 61 tuổi, là ứng cử viên tổng thống của Đảng Công nhân và Doanh nhân Peru trong cuộc bầu cử ngày 12/4. Chính trị gia cánh tả này là một trong 36 ứng cử viên và một cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông chỉ nhận được dưới 1% số phiếu ủng hộ", nguồn tin cho hay.

Ứng cử viên Tổng thống Peru Napoleón Becerra qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ngày 15/3/2026.

Cảnh sát địa phương thông tin, chiếc xe chở ông Becerra đã lao khỏi đường tại khu vực nông thôn thuộc thành phố Pilpichaca, cách thủ đô Lima 430 km về phía đông nam. Thị trưởng Balvín Huamaní nói thêm rằng 3 hành khách trên xe của ứng cử viên này bị thương.

Đảng của ông Becerra cho biết thi thể ông đã được đưa về thành phố Huamanga, thủ phủ vùng Ayacucho.

Người dân Peru hy vọng cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài của đất nước. Ông José María Balcázar, 83 tuổi, trở thành Tổng thống thứ 8 của Peru trong vòng một thập kỷ vào tháng 2/2026 khi ông thay thế một lãnh đạo lâm thời bị phế truất do cáo buộc tham nhũng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ứng viên Tổng thống Colombia bị ám sát hồi tháng 6/2025