Kho tri thức

Thi thể nam giới nghìn năm tuổi có dấu ngọc bích trong miệng

Một ngôi mộ cổ có niên đại hơn 2.000 năm, đã được khai quật ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Người nằm trong mộ có một con dấu bằng ngọc bích trong miệng.

Theo đó, một ngôi mộ thời nhà Hán có niên đại hơn 2.000 năm đã được khai quật ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chứa một thi thể nam giới được bảo quản cực kỳ tốt. Ảnh: @: Yunxu Jin Gu.
Mặc dù đã trải qua hàng thiên niên kỷ, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu phân hủy. Ảnh: @: Yunxu Jin Gu.
Tuy nhiên, ngoài sự bảo quản đáng kinh ngạc, toàn thân thi thể còn có màu đỏ khác thường, với biểu cảm vô cùng tự nhiên. Ảnh: @: Yunxu Jin Gu.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sự hiện diện của một con dấu ngọc bích trong miệng của thi thể người đàn ông này. Ảnh: @: Yunxu Jin Gu.
Bên cạnh thi thể là một bức thư từ nghìn năm trước, được gửi cho người đã khuất mà các chuyên gia hoàn toàn chưa thể giải mã được danh tính thực sự. Ảnh: @: Yunxu Jin Gu.
Một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là người nằm trong ngôi mộ có khả năng đã mắc bệnh sán máng trong một thời gian dài, một căn bệnh có thể đã phổ biến ở các vùng Hồ Bắc và Hồ Nam vào thời Tây Hán. Ảnh: @: Yunxu Jin Gu.
Những chi tiết này khiến cho thi hài nam giới nghìn năm tuổi được bảo quản tốt trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng đối với các nhà nghiên cứu y học và lịch sử khảo cổ. Ảnh: @: Yunxu Jin Gu.
Xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
