Quân sự - Thế giới

Xung đột với Iran quá căng thẳng, khiến nhiều phi công Mỹ mất chuẩn xác

Chiến dịch tấn công Iran của Mỹ quá căng thẳng, khiến hai máy bay tiếp nhiên liệu va chạm, phi hành đoàn thiệt mạng. Sau đó, một tiêm kích hạm rơi xuống biển.

Tiến Minh
Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba, nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đã hơn một nửa thời gian, mà các quan chức Mỹ trước đó tuyên bố về một cuộc chiến sẽ kéo dài bốn tuần đã trôi qua. Gần đây, Washington liên tục tuyên bố đã "đánh bại Iran" và ám chỉ rằng cuộc chiến có thể “sớm kết thúc”.
Đáp lại, các quan chức ngoại giao Iran tuyên bố rằng "một cuộc chiến không thể kết thúc chỉ bằng vài dòng tweet". Trên thực tế, phản ứng của Iran đối với "Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury)" hiện tại của Mỹ khác hoàn toàn so với phản ứng của nước này đối với "Chiến dịch Búa đêm" năm ngoái. Lần này, Iran quyết tâm đối đầu với Mỹ và Israel đến cùng.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tập trung và hiệu quả cao của lực lượng Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Nhiều hình ảnh vệ tinh quốc tế và hình ảnh vệ tinh viễn thám của Iran, cho thấy tên lửa Iran đã cực kỳ hiệu quả trong việc gây thiệt hại cho các căn cứ của Mỹ;
Ví dụ, các cuộc tấn công của Iran, đã phá hủy hoàn toàn năm radar cảnh báo sớm hệ thống phòng không THAAD do quân đội Mỹ triển khai ở Trung Đông. Hơn nữa, truyền thông Mỹ và châu Âu nghi ngờ rằng, quân đội Mỹ đã cố tình che giấu thương vong của binh lính Mỹ ở Trung Đông, trong khoảng thời gian hai tuần đầu của cuộc chiến.
Theo tin từ đài truyền hình CBS của Mỹ, vào ngày 12/3, một chuyến bay y tế khác của quân đội Mỹ đã chuyển 19 binh sĩ Mỹ bị thương từ Ả Rập Xê Út đến Đức để điều trị. Những binh sĩ Mỹ này bị thương trong cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ của Mỹ ngày hôm đó.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), đã sử dụng nhiều loại UAV tự sát, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có sức công phá lớn trong chiến dịch này. Theo CBS, kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), đã điều ít nhất sáu chuyến bay y tế đến Ramstein, Đức.
Có nghĩa là chỉ riêng Ramstein, đã tiếp nhận hàng trăm binh sĩ Mỹ bị thương. Bên cạnh tổn thất về quân số, các cuộc giao tranh cường độ cao liên tục đã làm lực lượng Hải quân và Không quân Mỹ căng thẳng, dẫn đến nhiều tai nạn xảy ra.
Vào ngày 13/3, hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã "va chạm" với nhau, khiến một chiếc rơi xuống Iraq và chiếc còn lại phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân của Israel. Theo thông báo của Quân đội Mỹ, chiếc KC-135 gặp nạn đầu tiên đã bị phá hủy hoàn toàn, phi hành đoàn 6 người đã bị thiệt mạng.
Chiếc máy bay tiếp liệu KC-135 thứ hai, đã hạ cánh khẩn cấp thành công xuống sân bay Ben Gurion ở Israel; các bức ảnh cho thấy phần đuôi máy bay bị hư hại nghiêm trọng. Trong khi sự cố của Không quân Mỹ vẫn chưa được giải quyết, Hải quân Mỹ cũng gặp phải một sự cố.
Một máy bay chiến đấu F/A-18F của lực lượng không quân hải quân Mỹ đã gặp nạn, khi hạ cánh xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ném bom ở Iran. Nguyên nhân ban đầu là do máy bay mất kiểm soát, vượt quá boong tàu và rơi xuống biển; phi công đã kịp nhảy dù và được cứu sống.
Các nhà phân tích tin rằng, các hoạt động quân sự cường độ cao đã làm các phi công Mỹ căng thẳng về thần kinh; ngay cả thuốc an thần cũng không hiệu quả. Một lý do khác cũng gây lo lắng cho các phi công Mỹ, là họ “không chắc chắn”, là liệu các hệ thống phòng của Iran đã bị tiêu diệt hoàn toàn hay chưa?
Vào ngày 16/3, trang Military Review của Nga đã đăng một đoạn video, cho thấy một người đàn ông nhảy dù, dường như là phi công của chiếc máy bay quân sự bị bắn rơi. Dựa vào giọng nói đặc trưng trong cuộc trò chuyện của những người dân địa phương quay phim, rất có thể đoạn video được quay ở đâu đó thuộc tỉnh Lorestan của Iran.
Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về vụ việc, nhưng có khả năng đoạn video cho thấy phi công của một trong những chiếc máy bay Mỹ đang nhảy dù. Trước đó, có thông tin cho rằng, Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay cường kích tấn công mặt đất A-10 Thunderbolt II, trong chiến đấu chống lại Iran.
Mặc dù hiện tại những máy bay này, chủ yếu được sử dụng trong các cuộc tấn công chống lại lực lượng thân Iran ở Iraq, nhưng sự hiện diện của chúng trong cuộc xung đột ở Trung Đông là rất đáng chú ý, vì A-10 là loại máy bay chuyên dụng cao, được thiết kế chủ yếu để hỗ trợ cận chiến cho bộ binh và tiêu diệt các ổ hỏa lực, xe bọc thép và binh lính của đối phương trên mặt đất.
Do đó, A-10 ban đầu được thiết kế để chống lại các đạo quân xe tăng, một lần nữa lại được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Trung Đông. Hơn nữa, theo một số nguồn tin, quân đội Mỹ đang sử dụng đạn pháo 30mm, có lõi đầu đạn bằng uranium nghèo, giống như trường hợp trong các chiến dịch của NATO chống lại Nam Tư và các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ ở Iraq.
Trong khi đó, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tuyên bố rằng người Mỹ đã phá hủy hơn 100 tàu hải quân Iran, do đó hoàn toàn tước bỏ khả năng đe dọa tuyến vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz của Tehran.
Về phần mình, Tổng thống Trump tuyên bố rằng tàu cảm tử không người lái đơn giản là không tồn tại. Theo tổng thống Mỹ, tất cả các video về việc tàu thuyền bị phá hủy bởi các tàu cảm tử không người lái đều là giả mạo, được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Ông Trump khẳng định rằng nếu các tàu cảm tử đó thực sự tồn tại, quân đội Mỹ sẽ tiêu diệt chúng, giống như đã làm với các tàu khác của Iran
Một chiếc dù lơ lửng trên không, nghi là phi công máy bay chiến đấu Mỹ. (Nguồn Military Review).
Sina
Bài liên quan

