Xung đột Iran làm nóng chính trường và thị trường năng lượng Mỹ

Xung đột mới tại Trung Đông làm giá dầu tăng, gây tranh luận về chiến lược quân sự và ảnh hưởng đến chính trị nội bộ Mỹ trước bầu cử giữa kỳ 2026.

Nguyễn Cúc

Chỉ hai tuần sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn tại Washington khi cuộc chiến làm giá dầu tăng mạnh và gây tranh cãi gay gắt trong Quốc hội.

Cuộc xung đột diễn ra đúng thời điểm nước Mỹ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, khiến vấn đề Trung Đông nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trong chính trường Mỹ.

Phe Dân chủ chỉ trích chiến dịch quân sự

Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của chính quyền Trump nhằm vào Iran. Theo họ, Nhà Trắng đã tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn mà chưa có sự phê chuẩn đầy đủ từ Quốc hội.

Một số nghị sĩ cảnh báo cuộc chiến có nguy cơ kéo dài và tiêu tốn hàng tỷ USD, đồng thời có thể kéo Mỹ vào một cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Phe Dân chủ cũng đang thúc đẩy các cuộc điều trần tại Quốc hội nhằm yêu cầu chính quyền giải thích rõ mục tiêu và chiến lược của chiến dịch quân sự.

Giá dầu tăng khiến kinh tế chịu sức ép

Một trong những tác động rõ rệt nhất của cuộc xung đột là sự biến động mạnh của thị trường năng lượng. Căng thẳng tại Trung Đông - khu vực cung cấp phần lớn dầu mỏ thế giới - đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Cơ sở dầu mỏ tại Iran bốc cháy sau các cuộc không kích trong xung đột Mỹ - Iran. Ảnh: AP

Các chuyên gia cảnh báo nếu tuyến vận tải chiến lược tại eo biển Hormuz bị gián đoạn, nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể chịu tác động lớn.

Tại Mỹ, giá xăng đã tăng trong những tuần gần đây, trở thành vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm trước thềm bầu cử.

Sức ép xuất hiện ngay trong nội bộ phe Cộng hòa

Không chỉ phe Dân chủ, một số nhân vật trong phong trào ủng hộ ông Trump cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ Mỹ bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài ở nước ngoài.

Trong nhiều năm qua, một bộ phận cử tri ủng hộ ông Trump luôn phản đối các cuộc chiến tốn kém tại Trung Đông.

Vì vậy, xung đột với Iran đang tạo ra tranh luận ngay trong nội bộ phe Cộng hòa về mức độ can dự quân sự của Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc chiến Iran có thể trở thành một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Nếu chiến dịch quân sự đạt kết quả nhanh chóng, chính quyền Trump có thể củng cố hình ảnh lãnh đạo cứng rắn và quyết đoán. Ngược lại, nếu xung đột kéo dài và tác động kinh tế ngày càng rõ rệt, cuộc chiến có thể trở thành điểm yếu chính trị của Nhà Trắng.

Cuộc xung đột với Iran bùng phát đúng thời điểm Mỹ chuẩn bị bước vào bầu cử giữa kỳ 2026, khiến vấn đề Trung Đông nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi tại Washington. Giá dầu và giá xăng tại Mỹ tăng mạnh cũng làm gia tăng áp lực kinh tế và ảnh hưởng tới tâm lý cử tri. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ tranh luận về tính hợp pháp và chiến lược của chiến dịch quân sự. Một bộ phận cử tri Mỹ vốn phản đối các cuộc chiến kéo dài ở nước ngoài cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ Mỹ sa lầy.

Apnews.com
https://apnews.com/article/trump-iran-democrats-oil-midterms-e4919b1a69f90f47f8f61c5967e12fac
#Trump #Iran #chiến tranh Iran 2026 #giá dầu thế giới #bầu cử giữa kỳ Mỹ #eo biển Hormuz

Tổng thống Trump kêu gọi đồng minh điều tàu chiến tới eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng các đồng minh sẽ điều tàu chiến đến bảo vệ eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh lo ngại toàn cầu về giá dầu tăng, Tổng thống Trump hôm 14/3 cho biết ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ điều động tàu chiến đến để giữ cho eo biển Hormuz “mở cửa và an toàn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Chiến sự Trung Đông ngày 15/3: Mỹ, Iran đối đầu leo thang

Mỹ tiến hành không kích, Iran phản công bằng tên lửa, khiến khu vực căng thẳng, đe dọa tuyến vận chuyển dầu quan trọng và an ninh khu vực.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tại Trung Đông tiếp tục leo thang với các đòn tấn công và phản công liên tiếp, kéo theo những diễn biến quân sự đáng chú ý tại Vịnh Ba Tư và khu vực vùng Vịnh.

Theo các nguồn tin quốc tế, Mỹ vừa tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg, nơi được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các mục tiêu quân sự trên đảo đã bị “xóa sổ”, đồng thời cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran cũng có thể trở thành mục tiêu nếu Tehran tiếp tục cản trở hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.

Mỹ đối mặt với áp lực lớn từ các cuộc tấn công của Iran tại Trung Đông

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ nhanh chóng hao hụt, trong khi Iran tấn công nhiều căn cứ, gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Mỹ và đồng minh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã duy trì cường độ cao các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và các đối tác tại Trung Đông.

Diễn biến này đã làm đảo lộn những kỳ vọng ban đầu của phương Tây rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel sẽ nhanh chóng làm suy yếu năng lực tên lửa của Iran sau khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2.

