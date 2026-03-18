Chiến sự Trung Đông ngày 18/3, Iran bắt loạt gián điệp của Mỹ và Israel

Iran bắt giữ nhiều đối tượng gián điệp trong bối cảnh các cuộc tấn công và vụ ám sát của Israel diễn ra. Quan hệ Mỹ và NATO đối mặt nhiều thử thách mới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã xác nhận việc bắt giữ 10 "gián điệp nước ngoài" vào ngày thứ 18 của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Tehran. Cùng với đó, Bộ Tình báo Iran tuyên bố đã thu giữ hàng trăm hệ thống Starlink trong một chiến dịch trên toàn quốc.

Theo hãng thông tấn sinh viên Iran (ISNA), chi nhánh tình báo của Vệ binh Cách mạng tại tỉnh Khorasan Razavi ở phía tây bắc cho biết "mười kẻ phản quốc đã được xác định và bắt giữ", nhưng không nêu rõ quốc tịch của họ.

Những kẻ phản quốc tại Iran dùng thiết bị Starlink để chỉ điểm.

Lực lượng Vệ binh cũng cho biết thêm rằng bốn người trong số họ đang thu thập thông tin "về các địa điểm nhạy cảm và cơ sở hạ tầng kinh tế", trong khi những người còn lại có liên hệ với một "nhóm khủng bố".

Trong khi đó, theo hãng tin Tasnim, 55 người đã bị bắt giữ ở miền nam Iran với cáo buộc giao dịch với Mỹ và Israel.

Quan chức Mỹ từ chức để phản chiến

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, Joe Kent, đã tuyên bố từ chức, nói rằng ông “ không thể với lương tâm trong sáng” ủng hộ cuộc chiến của chính quyền Trump ở Iran.

Kent nói trên mạng xã hội rằng Iran “không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ”.

Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ nói ông luôn nghĩ Joe Kent là một "người tốt" nhưng "tôi luôn nghĩ" ông ấy "rất yếu về vấn đề an ninh."

Ông Trump nói rằng việc ông Kent rời nhiệm sở là "một điều tốt" vì ông không đồng ý với đánh giá của ông Kent rằng Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với Mỹ trước khi chiến tranh bắt đầu.

Về những quan chức không đồng ý rằng tấn công Iran là quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ, Trump nói: "Chúng ta không cần những người đó."

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Israel ám sát quan chức Iran là bất hợp pháp

Ngoại trưởng Hakan Fidan mô tả "các vụ ám sát chính trị của Israel" nhằm vào các quan chức cấp cao của Iran là bất hợp pháp và trái pháp luật, đồng thời nói: "Chúng phải chấm dứt càng sớm càng tốt."

Ông đưa ra những bình luận này trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Canada đang có chuyến thăm, vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng các vụ giết người nhằm mục đích làm suy yếu chính phủ Iran.

Iran xác nhận ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng an ninh bị Israel ám sát cùng con trai và các vệ sĩ.

Fidan cho biết ông sẽ thực hiện chuyến thăm các nước trong khu vực để “thảo luận về các bước có thể thực hiện để chấm dứt chiến tranh”.Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm thứ Ba cho biết quân đội Israel đã tiêu diệt quan chức an ninh cấp cao của Iran, Ali Larijani, trong một cuộc tấn công đêm qua . Quân đội Israel cũng thông báo đã tiêu diệt Gholam Reza Soleimani , người đứng đầu lực lượng Basij tình nguyện thuộc Vệ binh Cách mạng Iran.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh hôm thứ Ba lại hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran, nước này đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực và tuyên bố sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz chiến lược . Israel cũng tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran và Lebanon.

Israel dự liệu cho "cuộc chiến nặng nề"

Người đứng đầu dịch vụ cứu hộ Magen David Adom ở thành phố Kiryat Shmona phía bắc Israel nói với hãng tin AP rằng họ đã tăng cường lực lượng cứu hộ lên khoảng 40% trong suốt cuộc chiến này để chuẩn bị cho việc sẽ có thêm nhiều thiệt hại.

Trong cuộc chiến giữa Israel và Iran hồi tháng 6, thành phố này phần lớn đã được sơ tán. Lần này, hầu hết cư dân vẫn ở lại, điều đó có nghĩa là tiềm ẩn nguy cơ thương vong, theo lời Eli Ben Zaken.

Một khu vực bị phong tỏa do cuộc tấn công của Iran ở Tel Aviv, Israel.

Israel không yêu cầu cư dân sơ tán khỏi các thị trấn và thành phố gần Lebanon, mà thay vào đó cam kết bảo vệ họ. Quân đội Israel hiện đang tiến sâu hơn vào Lebanon.

Ông Ben Zaken cho biết, trong vài ngày qua, tên lửa và máy bay không người lái đã xuất hiện thường xuyên hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến.

Ông cho biết công tác huấn luyện cho các đội cứu hộ khẩn cấp — bao gồm cả tình nguyện viên và nhân viên — đang tập trung nhiều hơn vào các tình huống thương vong hàng loạt thay vì chỉ giúp đỡ một hoặc hai người.

Tức giận đồng minh, ông Trump muốn rút Mỹ khỏi NATO

Ông Trump phàn nàn về việc NATO từ chối tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến, gọi quyết định này là "đáng thất vọng" và gây bất lợi cho "quan hệ đối tác".

Ông ta đã đưa ra ý tưởng về việc Mỹ rút khỏi liên minh vì lý do đó.

NATO tồn tại với vai trò là một liên minh phòng thủ, chứ không phải tấn công, và NATO đã tuyên bố không có kế hoạch tham gia vào cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu với Iran. Tuy nhiên, quân đội NATO đã triển khai tại Afghanistan trong 18 năm và chiến dịch không kích năm 2011 của họ đã giúp lật đổ nhà lãnh đạo quá cố Moammar Gadhafi của Libya.

Nhưng lập trường của Trump là sự ủng hộ lâu dài của Mỹ dành cho NATO cần được đáp lại khi Mỹ đã yêu cầu sự giúp đỡ từ NATO trong vấn đề Iran. Ông gọi thời điểm này là một “thử thách lớn” đối với NATO và nói, “Chúng ta không cần họ, nhưng họ đáng lẽ ra phải có mặt ở đó.”

Ông Trump bực tức các đồng minh nhất loạt từ chối hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz.

Khi ông Trump bày tỏ sự thất vọng với các đồng minh NATO, một phóng viên đã hỏi ông liệu ông có đang xem xét lại mối quan hệ của Mỹ với liên minh quân sự này hay sẽ rút khỏi nó hay không.

“Đây chắc chắn là điều chúng ta nên suy nghĩ. Tôi không cần Quốc hội đưa ra quyết định đó”, ông Trump nói.

Quân đội Israel tiến sâu vào Lebanon

Quân đội Israel đã tăng cường các hoạt động ở các khu vực gần biên giới Lebanon-Israel kể từ khi Hezbollah bắt đầu bắn tên lửa về phía nam trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh Iran.

Mặc dù Israel đã duy trì sự hiện diện và tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2024, nhưng trong những tuần gần đây, nước này đã triển khai xe tăng và tăng cường các cuộc tấn công như một phần của chiến dịch mà họ cho là nhằm vô hiệu hóa nhóm phiến quân Lebanon được Iran hậu thuẫn. Có thể thấy thêm nhiều xe tăng được huy động ở phía biên giới của Israel khi quân đội nước này tiếp tục tiến hành cái mà họ gọi là "chiến dịch có giới hạn và nhắm mục tiêu".

Theo chính quyền Lebanon, giao tranh đã khiến hơn 1 triệu người phải di tản và ít nhất 886 người thiệt mạng. Tại miền bắc Israel, người dân phải hứng chịu những đợt tấn công liên tục bằng tên lửa của Hezbollah, gây ra sự tàn phá và khiến nhiều doanh nghiệp vốn đã gặp khó khăn do nhiều năm xung đột phải đóng cửa.

Tết Ba Tư trong "không khí ảm đạm"

Lễ hội "Chaharshanbe Souri" ở Iran sẽ được tổ chức vào tối thứ Ba. Lễ hội diễn ra vào đêm trước Nowruz, tức là Tết Nguyên đán của người Ba Tư.

Thay vì những lễ hội tưng bừng, các gia đình thường đến thăm mộ, tưởng niệm những mất mát do xung đột hoặc phải chịu đựng sự đàn áp của các chế độ cấm đoán ngày lễ này.

Bất chấp nỗi đau buồn, nhiều người Iran sử dụng thời gian này cho "niềm vui bất khuất", biến nỗi đau thương thành biểu hiện của sự kiên cường, đoàn kết và hy vọng chống lại kẻ thù.

Nowruz đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới ở nhiều quốc gia và cộng đồng, bao gồm Afghanistan, Iran, Ấn Độ, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ hội này thường được gọi là Tết Ba Tư và đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại từ năm 2009.

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad tiếp tục bị tấn công

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lại tiếp diễn nhằm vào Đại sứ quán Mỹ và các cơ sở ngoại giao ở Baghdad.

Theo các nguồn tin an ninh giấu tên được hãng tin Reuters dẫn lời, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Đại sứ quán Mỹ và một cơ sở ngoại giao ở Iraq đã tiếp tục sau một loạt các cuộc tấn công hồi đầu ngày.

Khói bốc lên ở khu vực Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.

Tên lửa và một máy bay không người lái mang chất nổ đã nhắm mục tiêu vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, gây ra tiếng còi báo động khi một tiếng nổ được nghe thấy gần khu phức hợp.

Các nguồn tin cho biết thêm, ít nhất ba máy bay không người lái mang chất nổ cũng nhắm mục tiêu vào một cơ sở ngoại giao của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad, kích hoạt hệ thống phòng không C-RAM. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại.

Liên hợp quốc nói Israel 'có thể' phạm tội ác chiến tranh

Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết việc giết hại nhân viên y tế và các cuộc không kích nhằm vào người dân di tản có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật quốc tế.

Văn phòng này dẫn ra một vài ví dụ, bao gồm một cuộc không kích vào đêm ngày 12 tháng 3 tại bờ biển Beirut khiến 12 người thiệt mạng. Những người này đang cắm trại ở đó sau khi bị di tản từ những nơi khác ở Beirut.