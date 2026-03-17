Quân sự - Thế giới

UAE tạm đóng cửa không phận trước các cuộc tấn công từ Iran

UAE tạm thời đóng cửa không phận vào rạng sáng 17/3 khi quân đội nước này thông báo “đáp trả các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái từ Iran”.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tiếng nổ vang lên trên bầu trời Dubai vào rạng sáng 17/3 khi quân đội Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nỗ lực đánh chặn các đợt tấn công bằng hỏa lực từ Iran, buộc UAE tạm thời đóng cửa không phận trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Tình hình đã ổn định

UAE đóng cửa không phận vào rạng sáng 17/3 khi quân đội nước này thông báo đang “đáp trả các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái từ Iran”.

Việc đóng cửa nhanh chóng được dỡ bỏ sau đó, hãng thông tấn nhà nước WAM dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE. Giới chức cho biết “tình hình đã ổn định”, cho phép các chuyến bay hoạt động trở lại.

Theo hãng thông tấn WAM, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục gây cháy tại kho chứa dầu ở Fujairah, một tiểu vương quốc của UAE nhiều lần bị tấn công trên bờ biển phía đông giáp Vịnh Oman. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran khiến bồn chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Dubai bốc cháy ngày 16/3/2026. Ảnh: AP.

Thông báo đột ngột về việc đóng cửa không phận cho thấy UAE đang phải cân bằng giữa việc duy trì hoạt động của các hãng hàng không đường dài như Emirates và Etihad, trong khi các cuộc tấn công từ Iran vẫn tiếp diễn.

Trước đó, vào ngày 16/3, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã khiến bồn chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Dubai - sân bay bận rộn nhất thế giới về lượng khách quốc tế - bốc cháy.

Israel mở đợt tấn công mới vào Tehran, tăng cường không kích Beirut

Quân đội Israel sáng 17/3 cho biết đã tiến hành các đợt tấn công mới trên khắp Tehran, đồng thời nhắm vào các tay súng lực lượng Hezbollah ở thủ đô Lebanon. Hezbollah bắt đầu phóng rocket vào miền bắc Israel sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran từ ngày 28/2.

Các cuộc không kích của Israel đã khiến khoảng 850 người ở Lebanon thiệt mạng, hơn 1 triệu người - tương đương khoảng 20% dân số nước này - phải rời bỏ nhà cửa, theo Chính phủ Lebanon. Một số binh sĩ Israel đã tiến vào miền nam Lebanon, làm dấy lên lo ngại Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Israel cũng ghi nhận hai loạt tên lửa từ Iran nhằm vào Tel Aviv vào sáng 17/3 và khu vực phía nam Biển hồ Galilee. Không có thương vong nào được báo cáo.

Thủ đô Tehran, Iran, sau một cuộc tấn công trước đó. Ảnh: AP.

Israel đã thực hiện khoảng 7.600 cuộc không kích vào Iran, phá hủy 85% hệ thống phòng không và 70% bệ phóng tên lửa của Iran, theo phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani.

Hơn 1.300 người đã thiệt mạng tại Iran, theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran.

Tại Israel, 12 người đã thiệt mạng do tên lửa của Iran. Mỹ mất 13 binh sĩ trong cuộc xung đột.

Nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng hiện hữu, chỉ một số ít tàu thuyền qua được eo biển Hormuz - tuyến đường thủy trọng yếu vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới.

Giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, vẫn duy trì trên 100 USD/thùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị một số quốc gia điều tàu chiến tới để đảm bảo eo biển Hormuz luôn thông suốt. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông chưa nhận được cam kết cụ thể nào.

Trong khi đó, đề cập đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, eo biển vẫn mở nhưng không dành cho Mỹ, Israel và các đồng minh của họ".

Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đang khiến kinh tế thế giới bất ổn, đẩy giá năng lượng tăng cao, đe dọa nguy cơ thiếu lương thực tại các nước nghèo, làm mất ổn định các quốc gia dễ tổn thương và gây khó khăn cho nỗ lực của các ngân hàng trung ương nhằm hạ giá tiêu dùng.

https://apnews.com/article/iran-iraq-us-trump-march-16-2026-5f56cff945472db519d91dd5036ead9d
Quân sự - Thế giới

'Mưa đen' độc hại đe dọa người dân Iran

"Mưa đen" trút xuống thủ đô Tehran, Iran, sau khi các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này tạo ra những đám mây khói độc dày đặc.

Theo AP, tuần trước, người dân tại Tehran, Iran, đã than phiền về hiện tượng cay mắt và khó thở khi "mưa đen" trút xuống sau khi một số kho chứa dầu nhiên liệu và nhà máy lọc dầu bị tấn công.

Những cột khói đen cũng xuất hiện ở nhiều khu vực khác trong suốt hai tuần chiến sự, khi Iran đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng cách phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở dầu khí của các nước láng giềng vùng Vịnh Ba Tư.

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump kêu gọi đồng minh điều tàu chiến tới eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng các đồng minh sẽ điều tàu chiến đến bảo vệ eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh lo ngại toàn cầu về giá dầu tăng, Tổng thống Trump hôm 14/3 cho biết ông hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ điều động tàu chiến đến để giữ cho eo biển Hormuz “mở cửa và an toàn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Quân sự - Thế giới

Ukraine nói gì về lệnh miễn trừ tạm thời của Mỹ với dầu mỏ Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày sẽ giúp củng cố vị thế của Moscow.

Theo AP, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 13/3 cho rằng việc Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày giữa lúc cuộc xung đột Trung Đông tiếp diễn "không phải là quyết định đúng đắn" và sẽ không giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua.

Củng cố vị thế của Nga?

