Zeekr 007 2025 - xe điện sạc nhanh nhất thế giới, từ 683 triệu đồng

Vào tháng 11 năm ngoái, hãng xe Zeekr đã chính thức vén màn chiếc xe 007 của mình, và nó nhanh chóng trở thành hiện tượng xe bán chạy nhất, khi chỉ sau 48 giờ mở bán, số lượng đặt hàng xe Zeekr 007 đã vượt quá 20.000 chiếc. Đến nay, Zeekr 007 bản 2025 đã chính thức ra mắt. Cụ thể, Zeekr đã ra mắt phiên bản 007 năm 2025 vào tối ngày 13/8 vừa qua. Có lẽ sự phát triển thú vị nhất là chiếc xe hiện sẽ đi kèm với phiên bản Golden Battery thế hệ thứ hai. Những điểm nổi bật khác bao gồm thời gian tăng tốc nhanh hơn, buồng lái thông minh được nâng cấp và các lựa chọn bánh xe mới. Zeekr 007 2025 chạy điện sẽ có tổng cộng 4 phiên bản với mức giá từ 209.900 nhân dân tệ (29.350 đô la) đến 299.900 nhân dân tệ (41.950 đô la), tương đương 683 triẹu đến 976 triệu đồng. Chiếc sedan hiệu suất cỡ trung 007 ngay từ khi ra mắt đã được cung cấp với hai loại pin khác nhau là Golden Battery 75 kWh và pin CATL Qilin 100 kWh. Mẫu xe điện Zeekr 007 đời 2025 vẫn giữ nguyên pin Qilin 100 kWh trong các phiên bản có phạm vi hoạt động dài hơn, loại pin này là pin lithium ba thành phần được tối ưu hóa để sạc siêu nhanh 5C. Trong khi đó, các phiên bản bộ pin 75 kWh có được là từ Golden Battery thế hệ thứ hai. Đôi khi được gọi là Golden Brick Battery, đây là loại pin lithium sắt phosphate do Zeekr tự phát triển. Cho đến nay, thay đổi lớn nhất được biết đến về phiên bản thế hệ thứ hai là tốc độ sạc đã tăng từ 4,5C lên 5,5C. Điều này có nghĩa là trên thực tế, xe có thể sạc từ 10 đến 80% trong 10,5 phút, nhanh hơn 4,5 phút so với thế hệ đầu tiên. Zeekr tuyên bố rằng pin hiện sạc nhanh hơn pin lithium ba thành phần và Pin Golden Brick là loại pin được sản xuất hàng loạt sạc nhanh nhất thế giới, cũng đồng nghĩa, chiếc xe Zeekr 007 2025 giờ đây đã trở thành mẫu xe điện sản xuất hàng loạt nhanh nhất thế giới. Khi Pin Golden Brick thế hệ đầu tiên được ra mắt, Zeekr đã công bố thử nghiệm an toàn cực độ mà loại pin này đã trải qua. Có lẽ, những kỳ tích về an toàn như bị ném vào lửa ở nhiệt độ 1000°C, sau đó được đặt lại vào xe vẫn áp dụng cho thế hệ thứ hai. Buổi họp báo của Zeekr cho biết 66% người mua 007 chọn phiên bản được trang bị Golden Battery. Thông qua một thay đổi thuật toán, thời gian tăng tốc của Zeekr 007 đã được cải thiện. Các phiên bản dẫn động cầu sau có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h từ 5,4 giây nhanh nhất lên 5,0 giây. Đối với phiên bản dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn, thời gian tăng tốc từ 3,5 giây nhanh nhất lên 3,4 giây. Trong khi đó, thời gian tăng tốc của phiên bản hiệu suất dẫn động bốn bánh vẫn không đổi ở mức 2,84 giây, hãng này cũng tuyên bố là giúp nó trở thành chiếc xe điện thuần chủng tầm trung tăng tốc nhanh nhất thế giới. Thuật toán này rõ ràng cũng sẽ được đưa vào OTA cho những chiếc xe hiện có, nghĩa là thời gian tăng tốc của chúng sẽ được nâng cấp. Zeekr 007 2025 đi kèm với hệ thống lái xe thông minh Haohan 2.0, hoạt động trên cơ sở Lidar cộng với hợp nhất hình ảnh. Hai chip Nvidia Orin X cung cấp sức mạnh tính toán 508 TOPS. Với sự trợ giúp của hơn 30 cảm biến, Zeekr 007 có thể quản lý 30 loại giao lộ phức tạp với tỷ lệ đỗ hơn 95 phần trăm. Hệ thống giới thiệu 1000 kịch bản giao thông mới và độ chính xác của nhận thức đã được cải thiện hơn 120%. Là một phần của bản nâng cấp, khả năng đỗ xe cũng đã được cải thiện. Một tính năng mới là đỗ xe bằng đầu ngón tay điều khiển từ xa, cho phép sử dụng biểu tượng xe kéo và thả để đánh dấu chỗ đỗ xe tạm thời. Trong vài tháng tới, nhiều bản nâng cấp khác nhau sẽ ra mắt, đỉnh cao là khả năng đỗ xe tận cửa vào quý 1 năm 2025. Hệ điều hành đã được nâng cấp lên Zeekr OS AI. Sử dụng điều này, tất cả các hệ thống xe hơi hiện có thể được điều khiển bằng giọng nói từ bất kỳ phần nào của cabin. Ngoài việc thụ động tuân theo các lệnh, hệ thống có thể đưa ra các khuyến nghị chủ động dựa trên tình huống. Bao gồm những thứ như nhắc nhở sạc xe hoặc thay đổi lưu thông bên trong của AC khi vào đường hầm. Zeekr tuyên bố rằng chiếc xe có khả năng nhận thức 720 độ, nghĩa là 360 độ xung quanh bên ngoài xe nhưng cũng 360 độ bên trong xe. Những thay đổi về mặt ngoại thất chỉ bao gồm thiết kế bánh xe 20 inch mới và bánh xe đa chấu 19 inch có sẵn với kiểu dáng màu đen. Có màu ngoại thất xanh da trời mới và dành riêng cho phiên bản hiệu suất dẫn động 4 bánh là màu đen bóng, cùng với tùy chọn nội thất màu xanh ngọc mới. Zeekr 007 2025 được trang bị nền tảng điện toán buồng lái thông minh 8295, màn hình điều khiển trung tâm kích thước 15,05 inch, ngoài ra còn có hệ thống hiển thị trên kính lái AR-HUD 35,5 inch, trang bị dàn âm thanh Dolby Atmos 21 loa 71.4, hàng ghế trước có chức năng mở rộng đệm điện. Video: Xem chi tiết sedan điện Zeekr 007 thế hệ mới.

