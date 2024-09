Yamaha X-Force 155 2025 gần 70 triệu đồng, "đối thủ" Honda SH160i

Yamaha vừa chính thức cho ra mắt phiên bản mới của mẫu xe tay ga X-Force 155 tại thị trường Nhật Bản. Tại đây, giá xe Yamaha X-Force 155 2025 khởi điểm là 407.000 Yên (bao gồm thuế) (khoảng 69,2 triệu đồng). Yamaha X-Force 155 2025 mới có chiều dài 1.920 mm, chiều rộng 760 mm và chiều cao 1.120 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.340 mm. Độ cao yên xe đạt 815 mm và khoảng sáng gầm 125 mm, giúp xe dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật trên đường. Theo công bố của nhà sản xuất, xe ga Yamaha X-Force 155 2025 có trọng lượng chỉ 130 kg và bình xăng dung tích 6,1 lít. Yamaha X-Force 155 2025 là kết quả của sự kết hợp giữa hai mẫu xe nổi tiếng NMax và Aerox. Theo đó, xe được thiết kế theo phong cách maxi-scooter, mang đến cái nhìn thể thao và mạnh mẽ. Yamaha X-Force 155 2025 được trang bị hệ thống đèn pha đôi kích thước lớn, trong khi ở đuôi xe có đèn hậu LED thanh mảnh. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 13 inch, đi kèm lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 130/70, giúp tăng cường khả năng bám đường và độ ổn định khi lái xe. Hệ thống phanh đĩa đơn trên cả hai bánh cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển. So với phiên bản tiền nhiệm, Yamaha X-Force 155 2025 có điểm khác biệt rõ rệt nhất ở phần yên xe được thiết kế liền mạch thay vì kiểu phân tầng như trên Aerox. Bên cạnh đó, độ cao yên xe cũng được tinh chỉnh nhẹ nhằm cải thiện cảm giác ngồi cho người lái. Tiếp đến là thiết kế chắn bùn sau tách biệt hoàn toàn với thân xe, giúp tăng tính linh hoạt. Với thiết kế tay lái kiểu motard và thân xe gọn nhẹ, X-Force 155 2025 có thể linh hoạt điều khiển trong nhiều điều kiện đường khác nhau, từ đô thị đến địa hình gồ ghề. Về truyền động, Yamaha X-Force 155 2025 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 155 cc, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử, kết hợp với công nghệ van biến thiên (VVA). Động cơ có khả năng tạo ra công suất 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 14 Nm tại 6.500 vòng/phút, mang đến sức mạnh vượt trội và khả năng tăng tốc nhanh chóng. Đáng chú ý, Yamaha X-Force 155 2025 còn được cải tiến hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control), giúp tăng cường độ bám đường và giảm thiểu rủi ro khi di chuyển trên các bề mặt trơn trượt. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh, đảm bảo an toàn và độ ổn định cao khi vận hành. Video: Chi tiết Yamaha X-Force 155 2025 thế hệ mới.

Yamaha vừa chính thức cho ra mắt phiên bản mới của mẫu xe tay ga X-Force 155 tại thị trường Nhật Bản. Tại đây, giá xe Yamaha X-Force 155 2025 khởi điểm là 407.000 Yên (bao gồm thuế) (khoảng 69,2 triệu đồng). Yamaha X-Force 155 2025 mới có chiều dài 1.920 mm, chiều rộng 760 mm và chiều cao 1.120 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.340 mm. Độ cao yên xe đạt 815 mm và khoảng sáng gầm 125 mm, giúp xe dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật trên đường. Theo công bố của nhà sản xuất, xe ga Yamaha X-Force 155 2025 có trọng lượng chỉ 130 kg và bình xăng dung tích 6,1 lít. Yamaha X-Force 155 2025 là kết quả của sự kết hợp giữa hai mẫu xe nổi tiếng NMax và Aerox. Theo đó, xe được thiết kế theo phong cách maxi-scooter, mang đến cái nhìn thể thao và mạnh mẽ. Yamaha X-Force 155 2025 được trang bị hệ thống đèn pha đôi kích thước lớn, trong khi ở đuôi xe có đèn hậu LED thanh mảnh. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 13 inch, đi kèm lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 130/70, giúp tăng cường khả năng bám đường và độ ổn định khi lái xe. Hệ thống phanh đĩa đơn trên cả hai bánh cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển. So với phiên bản tiền nhiệm, Yamaha X-Force 155 2025 có điểm khác biệt rõ rệt nhất ở phần yên xe được thiết kế liền mạch thay vì kiểu phân tầng như trên Aerox. Bên cạnh đó, độ cao yên xe cũng được tinh chỉnh nhẹ nhằm cải thiện cảm giác ngồi cho người lái. Tiếp đến là thiết kế chắn bùn sau tách biệt hoàn toàn với thân xe, giúp tăng tính linh hoạt. Với thiết kế tay lái kiểu motard và thân xe gọn nhẹ, X-Force 155 2025 có thể linh hoạt điều khiển trong nhiều điều kiện đường khác nhau, từ đô thị đến địa hình gồ ghề. Về truyền động, Yamaha X-Force 155 2025 được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 155 cc, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử, kết hợp với công nghệ van biến thiên (VVA). Động cơ có khả năng tạo ra công suất 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 14 Nm tại 6.500 vòng/phút, mang đến sức mạnh vượt trội và khả năng tăng tốc nhanh chóng. Đáng chú ý, Yamaha X-Force 155 2025 còn được cải tiến hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control), giúp tăng cường độ bám đường và giảm thiểu rủi ro khi di chuyển trên các bề mặt trơn trượt. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phanh ABS hai kênh, đảm bảo an toàn và độ ổn định cao khi vận hành. Video: Chi tiết Yamaha X-Force 155 2025 thế hệ mới.