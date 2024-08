Yamaha X Force 155 2024 từ 70 triệu đồng, có gì "đấu" Honda SH160i?

Yamaha Force 155 2024 mới được nhà sản xuất Nhật Bản bổ sung thêm màu xanh hoàn toàn mới. Với sắc xanh đậm kết hợp với màu đen, kèm theo đó là các chi tiết đường line màu cam tạo điểm nhấn vui mắt cho sản phẩm. Với ngôn ngữ thiết kế khác biệt, mẫu xe ga Yamaha X Force 155 2024 thể hiện sự sắc sảo và dữ dằn, đặc biệt là cụm mặt nạ đầu xe cá tính và khí động học hơn so với thế hệ trước. Xe sở hữu cụm đèn pha kép sử dụng công nghệ LED đảm bảo đủ sáng khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng, ngoài ra toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe cũng được sử dụng công nghệ LED hiện đại. Yamaha X Force sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng maxi-scooter với tay lái cao cùng góc lái rộng. Xe được tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 5,1 inch.... Tiện ích của màn hình mới trên đồng hồ Yamaha X Force 155 2024 giúp người dùng có khả năng kết nối với smartphone qua bluetooth. Người sử dụng có thể nhận các thông báo tin nhắn, cuộc gọi, email rất tiện dụng và hiện đại. Đáng tiếc, Yamaha vẫn chỉ sử dụng chìa khóa cơ cho mẫu tay ga X Force thế hệ mới của mình. Bù lại, xe có cổng sạc USB tiện dụng đặt đầu xe, và nắp bình xăng cũng được đặt tại đầu xe để thuận tiện khi người điều khiển tiếp nhiên liệu. Cốp chứa đồ rộng 23,2 lít phía dưới yên cũng đảm bảo không gian chứa đồ khá thoải mái cho người sử dụng. Yamaha X Force 155 2024 được trang bị giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo có thể điều chỉnh 4 cấp độ. Phanh đĩa trước sau đường kính 230mm đảm bảo an toàn, kèm theo hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo giúp đưa tới giải pháp an toàn toàn diện hơn cho người sử dụng. Cùng với đó, xe ga này cũng sử dụng lốp không săm kích thước trước sau là 120/70 và 130/70 đảm bảo vận hành ổn định trên các địa hình tại đường phố. Về sức mạnh, Yamaha X Force 2024 được trang bị khối động cơ BlueCore dung tích 155,1cc, xy-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, sản sinh công suất tối đa 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 14 Nm tại 6500 vòng/phút. Đặc biệt ở mẫu X Force 155 phiên bản mới này, ngoài công nghệ VVA cho phép lượng khí nạp tối ưu theo dải vòng tua máy của động cơ còn được tích hợp công nghệ SMG (Smart Motor Generator) giúp khởi động động cơ trong im lặng. Mức giá xe Yamaha X Force 2024 tại thị trường Nhật Bản được niêm yết là 407.000 yên (tương đương khoảng 70 triệu đồng) khi về Việt Nam, đây sẽ là đối thủ đáng gờm của Honda SH160i. Video: Xem chi tiết Yamaha Force 155 2024 mới.

