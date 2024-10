Yamaha Motor Việt Nam mang loạt xe máy mới “oanh tạc” VMS 2024

Với chủ đề "Công nghệ mở tương lai xanh” của triển lãm VMS 2024, Yamaha Motor Việt Nam mang đến một diện mạo hoàn toàn mới về thiết kế với chủ đề "Future to the Max”, biến gian trưng bày thành một bảo tàng kỹ thuật số sáng tạo, độc đáo, nơi khách tham quan có thể chiêm ngưỡng và khám phá những khía cạnh khác nhau về tương lai của ngành xe máy. Dàn xe máy Yamaha Motor Việt Nam tại gian trưng bày các sản phẩm được chia thành bốn khu vực riêng biệt: Fashionable Ride, Chill Ride, Adventure Ride và Adrenaline Ride với màu sắc và cá tính khác nhau. Khu Fashionable Ride là sự góp mặt của các mẫu xe tay ga Yamaha Grande và Janus. Không chỉ có thiết kế thời trang, cả 2 mẫu xe còn sở hữu động cơ BlueCore vận hành bền bỉ, êm ái, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Khu vực Chill Ride mang đến không gian thư giãn cho những người yêu thích sự thoải mái khám phá trên từng cung đường như PG-1, XSR155, LEXi, XMAX. Tiếp đến là khu trưng bày Adventure Ride, gồm các mẫu xe phân khối lớn đa địa hình mới nhất của Yamaha như; TENERE 700, TRACER 9, TRACER 9 GT, MT-07, MT-09 và MT-10. Đây là những dòng xe môtô có khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt trên mọi địa hình. Các mẫu xe này được thiết kế cho những hành trình khám khá, tập trung vào độ bền và tính linh hoạt cho các trải nghiệm ngoài trời. Cuối cùng, khu vực Adrenaline Ride là nơi dành cho những người mê tốc độ và ưa trải nghiệm cảm giác lái phấn khích với những mẫu xe như: R15, R3, R7, Yamaha Exciter 155 được trang bị công nghệ hiện đại cùng thiết kế khí động học, động cơ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Yamaha cũng mang đến triển lãm 2 mẫu xe concept Elove và Yamaha Motoroid cực kỳ độc đáo. Yamaha Elove có thiết kế như xe tay ga nhưng lại được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến từ Motobot và Motoroid. Trong những năm gần đây, Yamaha Motor Việt Nam đã liên tục đổi mới và phát triển không chỉ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà còn trong việc tạo ra những trải nghiệm khác biệt nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế ngay tại không gian triển lãm và các hoạt động tương tác đặc sắc như đường chạy Freak Test Ride - lái thử các mẫu xe trên đường chạy thiết kế độc đáo, chụp ảnh check-in và nhận những phần quà từ Yamaha. Với tầm nhìn hướng tới tương lai phát triển bền vững, Yamaha Motor Việt Nam luôn đặt mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Bên cạnh đó, Yamaha nỗ lực mang đến “Phong cách sống xanh” và “Giải pháp di chuyển thông minh” cho người tiêu dùng hiện đại, quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Theo ông Okutani Masahiro - Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam cho biết, "Đến với VMS 2024, Yamaha Motor Việt Nam muốn mang đến sự khác biệt đáng kể về thiết kế. Với chủ đề năm nay là "Future to the Max", chúng tôi sẽ biến gian trưng bày của Yamaha thành một bảo tàng kỹ thuật số, nơi khách hàng có thể đắm mình trong tầm nhìn về tương lai của xe máy." Video: Chơi "thú cưng" tại gian hàng Yamaha tại VMS 2024.

