Hot girl Ceri mách bạn chụp ảnh cùng Yamaha Janus siêu chất

Mùa hè sôi động đến gần mang theo nguồn năng lượng tươi trẻ, tích cực và là thời điểm lý tưởng để bạn "tân trang" cho album ảnh của mình với những bức ảnh "chất lừ". Hãy cùng tham khảo diễn viên Hot girl Ceri Thu Hà để sở hữu ngay 3 bí kíp đơn giản giúp bạn có ngay bộ ảnh chào hè vạn người mê.

Lên đồ phong cách

Không thể thiếu những outfit trẻ trung, năng động trong tủ đồ của mọi bạn nữ khi vào hè. Trong số đó sẽ luôn có sự góp mặt của các “item” như chân váy, áo croptop, váy bồng xòe,... Các cô nàng vóc dáng nhỏ nhắn như Ceri Thu Hà có thể học phối croptop với chân váy vừa cá tính vừa tôn dáng. Nên chọn loại croptop có độ dài vừa phải, ôm sát cơ thể để tôn lên vóc dáng. Kết hợp với quần jean, chân váy ngắn hoặc quần short để tạo phong cách cá tính, năng động.

Ceri còn bật mí thêm, các nàng yêu thích phong cách dịu dàng có thể lựa chọn một chiếc váy bồng xòe với chất liệu voan hay chiffon để tạo sự mềm mại, bay bổng, giúp hóa thân thành nàng thơ thanh lịch.

Lựa chọn địa điểm phù hợp

Với mỗi concept, nàng có thể cân nhắc lựa chọn bối cảnh phù hợp. Ví dụ như các bãi biển, khu vui chơi, khu du lịch là điểm đến lý tưởng để “sống ảo” khi vào hè. Nên chọn những bãi biển có khung cảnh đẹp, mang theo kem chống nắng, mũ và kính râm để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Ceri Thu Hà biến hoá từ cô gái năng động đến nàng thơ dịu dàng .

Ngoài ra, các nàng cũng có thể chọn những khu du lịch có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Ceri khuyên các nàng mang theo máy ảnh, pin dự phòng và bản đồ để thuận tiện cho việc di chuyển và chụp ảnh.

Trong bộ ảnh của mình, Ceri lựa chọn vườn hoa nở rộ là địa điểm cho bộ ảnh mới của mình. Khung cảnh cây xanh, hoa kết hợp với những thiết kế kiến trúc tôn lên vẻ đẹp tinh khôi của cô nàng.

“Bỏ túi” những phụ kiện tinh tế

Ceri lựa chọn mũ nồi và kính râm hoàn thiện outfit mùa hè của mình. Ngoài ra, các nàng có thể tham khảo thêm các phụ kiện như dây chuyền, tai nghe, khăn,... giúp trang phục thêm phần phong cách.

Cân nhắc chọn địa điểm phù hợp với trang phục.

Đặc biệt, trong bộ ảnh lần này, Ceri còn mang theo một người bạn đồng hành đặc biệt làm điểm nhấn là em Yamaha Janus với thiết kế trẻ trung, cá tính và thời thường. Sắc trắng của em “xế” mix&match vô cùng tinh tế với bộ cánh ngọt ngào của cô nàng. Bên cạnh đó, Ceri chia sẻ thêm, Yamaha Janus còn có đa dạng các phiên bản và màu sắc trendy cho nàng thỏa sức lựa chọn phù hợp với bản thân.

Với thiết kế hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ hình ảnh cô nàng GenZ trong chiếc áo choàng thời thượng, Yamaha Janus là sự kết hợp hài hòa giữa nét cá tính và yếu tố trẻ trung, năng động. Hệ thống đèn trước gây ấn tượng mạnh với Ceri nhờ thiết kế viền kim loại sáng bóng, bao quanh dải đèn chính. Hai dải đèn xi nhan sử dụng công nghệ LED tạo nên phong cách cá tính, chiếm trọn spotlight.

Yamaha Janus với thiết kế trẻ trung, màu sắc trendy

Ceri bật mí: “Các nàng thơ đừng ngần ngại nếu muốn thay đổi nhiều outfit cho bộ ảnh bởi Janus sở hữu cốp rộng 14L, đủ sức chứa cả “thế giới” đi cùng từ trang phục, đồ trang điểm,...”

Điểm ấn tượng của Ceri Thu Hà với Yamaha Janus nằm ở động cơ tiết kiệm nhiên liệu Blue Core 125cc, giúp xe nằm trong Top 3 những xe tay ga tiết kiệm xăng bậc nhất Việt Nam. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Start & Stop System) tự động ngắt khi dừng xe và tái khởi động khi tăng ga cũng là một yếu tố đáng kể giúp nàng di chuyển giữa các địa điểm chụp hình mà không lo tốn xăng.

Yamaha Janus tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái.

Ceri đặc biệt ấn tượng với hệ thống khóa thông minh (Smartkey) chỉ có tại phiên bản đặc biệt và giới hạn. Chỉ cần một thao tác bấm giúp cô đơn giản có thể sử dụng mọi tính năng: định vị tìm xe, mở/tắt khóa điện, mở yên xe.

Chính sách Giao hàng nhanh (Same day - Next day) của Yamaha cũng hỗ trợ đắc lực cho hotgirl 10X trong việc sửa chữa và bảo dưỡng xe. Với chính sách này, khi khách hàng đặt phụ tùng trước 12 giờ trưa, sản phẩm sẽ được giao ngay trong ngày. Còn đối với những khách hàng đặt phụ tùng sau 12 giờ, sản phẩm sẽ được giao ngay vào ngày hôm sau. Nhờ vậy, cô nàng tiết kiệm cả về thời gian lẫn chi phí so với trước.

Yamaha Janus với nhiều tính năng hiện đại, tiện lợi.

Đặc biệt, cô nàng gen Z cũng không lo quên lịch chăm sóc cho người bạn đồng hành xe ga Yamaha Janus bởi ứng dụng My Yamaha Motor giúp đăng ký bảo hành và sử dụng phiếu bảo trì điện tử miễn phí, kiểm tra thời gian bảo hành và kết quả sử dụng phiếu bảo trì, … Dầu nhớt được ví như mạch máu của động cơ, ngăn chặn rò rỉ nguyên liệu, giảm sức, giúp cho động cơ hoạt động êm ái, giảm ma sát và mài mòn. Vì vậy, việc bảo dưỡng, thay dầu định kỳ cho xe là vô cùng quan trọng.

Theo lời khuyên từ chuyên gia và các trung tâm sửa chữa - bảo dưỡng xe máy, bạn phải thay dầu nhớt lần đầu tiên cho xe khi đi được 500 km đến 1.000 km. Sau đó, mỗi lần chạy được 2.000 km (đối với xe máy mới) hoặc 1.000 - 1.500 km (đối với xe máy cũ), bạn cần thực hiện thay mới. Riêng nguyên tắc thay nhớt xe tay ga có phần phức tạp hơn một chút. Đó là cứ mỗi 3 lần thay dầu máy (khoảng 5.000 - 6.000 km), bạn phải thay 1 lần dầu láp (dầu hộp số). Thực tế, khoảng thời gian thay nhớt định kỳ cho xe máy có thể linh hoạt thay đổi tùy theo tuổi thọ xe, loại xe, tốc độ chạy, tải trọng cho phép, môi trường sử dụng…

YamaLube chính hãng 100% là “liều thuốc bổ” cho động cơ xe máy.

Tuy nhiên, mỗi loại xe đều có loại nhớt chuyên biệt. Yamaha cam kết 100% dầu nhớt Yamalube mới, chất lượng và tương thích với từng loại sản phẩm. Ví dụ, dầu nhớt Bluecore cải thiện khả năng tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu chuyên dụng cho dòng xe tay ga, dầu nhớt Full Synthetic có khả năng bôi trơn cao và ít hao hụt, phù hợp với dòng xe máy côn tay hoặc xe thể thao,...

Bí quyết để có một bộ ảnh đẹp không chỉ nằm ở trang phục hay địa điểm, mà còn là những phụ kiện tinh tế, tạo nên điểm nhấn. Với Ceri Thu Hà, em Yamaha Janus trẻ trung, thời thượng chính là lựa chọn hoàn hảo cho những bức ảnh cực “chất" chào hè.