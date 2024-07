Xiaomi ra mắt siêu xe điện SU7 Ultra "đòi đấu" cả Bugatti Chiron

Mới đây, Xiaomi Auto đã bất ngờ ra mắt chiếc xe Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới, theo phong cách xe đua, với điểm nhấn là làm hoàn toàn bằng carbon. Thú vị ở chỗ, SU7 Ultra là chiếc xe Xiaomi đầu tiên được trang bị động cơ khủng HyperEngine V8 mới được hãng điện thoại này công bố. Nguyên mẫu Xiaomi SU7 Ultra 2025 chạy điện được trang bị ba động cơ do Xiaomi phát triển, bao gồm hai động cơ V8 và một động cơ V6, cung cấp công suất tối đa 1.548 mã lực. Tại buổi lễ ra mắt, hãng điện thoại Xiaomi còn so sánh sức mạnh của chiếc xe điện SU7 Ultra với các siêu xe hypercar và megacar hàng đầu thế giới như Bugatti Chiron, McLaren Speedtail, Ferrari LaFerrari và Porsche 918 Spyder. Động cơ HyperEngine V8s do Xiaomi phát triển có vòng tua máy tối đa 27.200 vòng/phút, công suất cực đại 578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 635 Nm, khiến nó trở thành động cơ mạnh nhất do công ty có trụ sở tại Bắc Kinh sản xuất. Hơn nữa, Xiaomi SU7 Ultra được trang bị pin công suất cao Qilin 2.0 của CATL chuyên dùng cho đua xe, với công suất tối đa 1330 kW. Ngay cả ở mức 20% SoC, pin vẫn có thể xả 880 kW công suất. Điều thú vị là pin Qilin của CATL có thành phần hóa học là sắt phosphate (LFP). SU7 Ultra sẽ có điện áp sạc 897V và hỗ trợ tốc độ sạc 5,2C, nghĩa là xe có thể sạc lại trong vòng chưa đầy 12 phút. Về hệ thống phanh, xe được trang bị kẹp phanh hiệu suất cao AP Racing dành riêng cho xe đua, gồm kẹp phanh cố định rèn sáu piston ở phía trước và phía sau, cùng má phanh đua có khả năng chịu được nhiệt độ làm việc trên 800 độ. Ngoài ra, Xiaomi SU7 Ultra sử dụng động cơ đảo ngược để phục hồi năng lượng phanh, cung cấp lực phanh phục hồi tối đa 0,6G. Trong điều kiện phanh hoàn toàn, nó có thể cung cấp khả năng giảm tốc hơn 2,36G, với khoảng cách phanh từ 0-100 km/h chỉ 25 mét. Chiếc siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát đến 100 km/h chỉ trong thời gian 1,97 giây và từ 0 đến 200 km/h chỉ trong 5,97 giây, đạt tốc độ tối đa 300 km/h chỉ trong 15 giây. Tốc độ tối đa được báo cáo là 350 km/h và xe chỉ nặng dưới 1.900 kg. Thiết kế của Xiaomi SU7 Ultra khác biệt đáng kể so với SU7 tiêu chuẩn, với cánh gió sau bằng sợi carbon lớn tạo ra lực ép xuống lên tới 2.145 kg. Phần còn lại của xe cũng được sửa đổi để có cấu trúc khí động học hơn, bao gồm việc bổ sung thêm hai lỗ thông hơi lớn phía trước và mở rộng bộ chia gió trước và váy bên. Kích thước của xe bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 5260/2064/1406 mm, với chiều dài cơ sở là 3000m. SU7 Ultra rộng hơn và dài hơn đáng kể, so với SU7 tiêu chuẩn, trong khi có cùng chiều dài cơ sở, lý do đến từ bộ body-kit hiệu suất cao của xe. Xiaomi đặt mục tiêu lập kỷ lục mới trong phân khúc xe điện bốn cửa tại Nurburgring. Hiện tại, chiếc xe điện nhanh nhất tiếp lập tại đường đua được mệnh danh địa ngục xanh là Volkswagen ID.R với thời gian hoàn thành một vòng đua là 6:05.336 phút. Chiếc xe điện bốn cửa nhanh nhất quanh Nurburgring là Porsche Taycan Turbo GT với thời gian hoàn thành một vòng đua là 7:07.55 phút. Công ty đặt mục tiêu phá kỷ lục vòng đua tại đường đua huyền thoại Nurburgring Nordschleife vào tháng 10. Xiaomi hiện chỉ bán Xiaomi SU7 tiêu chuẩn tại Trung Quốc, với mẫu bán lẻ thứ hai đang trong quá trình thử nghiệm trên đường . Các mẫu xe điện tập trung vào hiệu suất của Trung Quốc hiện bao gồm Zeekr 001 FR công suất 1247 mã lực và YangWang U9 công suất 1287 mã lực của BYD. Không rõ liệu Xiaomi SU7 Ultra có bao giờ được chứng nhận lưu thông trên đường hay không, nhưng với công suất 1.578 mã lực và tốc độ tối đa 350 km/h, nó hoàn toàn vượt trội so với các mẫu xe đã đề cập ở trên để trở thành chiếc xe 4 cửa nhanh nhất thế giới. Video: Xiaomi ra mắt siêu xe điện SU7 Ultra.

