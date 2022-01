Xem trước Honda HR-V 2022 bản độ chính hãng sắp ra mắt

Modulo hiện là cái tên đã không còn xa lạ với người dùng Honda. Đây chính là thương hiệu chuyên sản xuất phụ kiện độ chính hãng cho những mẫu xe Honda trong nhiều năm qua. Trong triển lãm Tokyo Auto Salon 2022 hiện đang diễn ra tại Nhật Bản, lại có thêm một mẫu xe Honda độ Modulo nữa được trình làng. Được gọi bằng cái tên Honda HR-V e:HEV Modulo X Concept, mẫu xe này ra đời dựa trên mẫu SUV cỡ B của hãng Honda. Vào thời điểm hiện tại, Honda HR-V e:HEV Modulo X mới dừng ở mức xe concept. Tuy nhiên, đây sẽ là hình ảnh xem trước cho phiên bản độ chính hãng của Honda HR-V, dự kiến ra mắt thị trường Nhật Bản trong năm nay. Hãng Honda cho biết, HR-V thế hệ mới đã chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng trẻ tại Nhật Bản. Tuy nhiên, những người yêu thích xe Honda xưa cũ lại không thực sự mặn mà với HR-V mới. Do đó, Honda HR-V e:HEV Modulo X được ra đời để chiều lòng những khách hàng này. Chiếc Honda HR-V e:HEV Modulo X được trưng bày trong triển lãm khoác "bộ cánh" ngoại thất màu đỏ Premium Crystal Red Metallic bắt mắt. So với Honda HR-V thông thường, mẫu xe concept này có một số chi tiết riêng như lưới tản nhiệt thiết kế theo phong cách mỏ chim nhằm hướng sự tập trung vào logo của nhà sản xuất. Tiếp đến là hốc gió trung tâm nổi bật và hai đèn sương mù được bao quanh bằng viền màu đen bóng. Ở bên sườn, Honda HR-V e:HEV Modulo X có thêm nẹp mạ crôm dưới cửa, nối giữa 2 hốc bánh trước/sau, và ốp gương ngoại thất màu đen bóng, tương phản với thân xe. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành hợp kim có đường kính 18 inch dành riêng cho xe. Trong khi đó, phía sau xe Honda HR-V e:HEV Modulo X có thêm vỏ đèn hậu và cánh gió mui màu đen cũng như cản sau mới. Những chi tiết này giúp xe trông thể thao và ấn tượng hơn Honda HR-V thông thường. Tương tự ngoại thất, nội thất của Honda HR-V e:HEV Modulo X cũng có một số thay đổi nhẹ như ghế thể thao hơn và bệ cần số mới. Trên tựa đầu ghế trước và nút bấm khởi động máy đều có logo "Modulo X" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản độ chính hãng của Honda HR-V. Trong khi đó, vô lăng của xe vẫn có thiết kế như bản thường nhưng thêm chỉ màu đỏ. Theo video quảng cáo của hãng Honda, HR-V e:HEV Modulo X không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn được bổ sung hệ thống treo nâng cấp để mang đến cảm giác lái linh hoạt hơn. Hiện chưa rõ động cơ của Honda HR-V e:HEV Modulo X có thay đổi so với xe tiêu chuẩn hay không. Ở thị trường Nhật Bản, Honda HR-V mới hiện có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, tạo ra công suất tối đa 118 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid e:HEV với máy xăng Atkinson Cycle 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 127 Nm. Động cơ này kết hợp với 2 mô-tơ điện có công suất 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Ngoài ra, Honda HR-V e:HEV 2021 còn có cụm pin lithium-ion cỡ lớn hơn. Giá xe Honda HR-V độ Modulo hiện chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe sẽ được tung ra thị trường vào thời điểm trước mùa hè năm nay. Video: Chi tiết Honda HR-V e:HEV Modulo X Concept.

Modulo hiện là cái tên đã không còn xa lạ với người dùng Honda. Đây chính là thương hiệu chuyên sản xuất phụ kiện độ chính hãng cho những mẫu xe Honda trong nhiều năm qua. Trong triển lãm Tokyo Auto Salon 2022 hiện đang diễn ra tại Nhật Bản, lại có thêm một mẫu xe Honda độ Modulo nữa được trình làng. Được gọi bằng cái tên Honda HR-V e:HEV Modulo X Concept, mẫu xe này ra đời dựa trên mẫu SUV cỡ B của hãng Honda. Vào thời điểm hiện tại, Honda HR-V e:HEV Modulo X mới dừng ở mức xe concept. Tuy nhiên, đây sẽ là hình ảnh xem trước cho phiên bản độ chính hãng của Honda HR-V, dự kiến ra mắt thị trường Nhật Bản trong năm nay. Hãng Honda cho biết, HR-V thế hệ mới đã chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng trẻ tại Nhật Bản. Tuy nhiên, những người yêu thích xe Honda xưa cũ lại không thực sự mặn mà với HR-V mới. Do đó, Honda HR-V e:HEV Modulo X được ra đời để chiều lòng những khách hàng này. Chiếc Honda HR-V e:HEV Modulo X được trưng bày trong triển lãm khoác "bộ cánh" ngoại thất màu đỏ Premium Crystal Red Metallic bắt mắt. So với Honda HR-V thông thường, mẫu xe concept này có một số chi tiết riêng như lưới tản nhiệt thiết kế theo phong cách mỏ chim nhằm hướng sự tập trung vào logo của nhà sản xuất. Tiếp đến là hốc gió trung tâm nổi bật và hai đèn sương mù được bao quanh bằng viền màu đen bóng. Ở bên sườn, Honda HR-V e:HEV Modulo X có thêm nẹp mạ crôm dưới cửa, nối giữa 2 hốc bánh trước/sau, và ốp gương ngoại thất màu đen bóng, tương phản với thân xe. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành hợp kim có đường kính 18 inch dành riêng cho xe. Trong khi đó, phía sau xe Honda HR-V e:HEV Modulo X có thêm vỏ đèn hậu và cánh gió mui màu đen cũng như cản sau mới. Những chi tiết này giúp xe trông thể thao và ấn tượng hơn Honda HR-V thông thường. Tương tự ngoại thất, nội thất của Honda HR-V e:HEV Modulo X cũng có một số thay đổi nhẹ như ghế thể thao hơn và bệ cần số mới. Trên tựa đầu ghế trước và nút bấm khởi động máy đều có logo "Modulo X" như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản độ chính hãng của Honda HR-V. Trong khi đó, vô lăng của xe vẫn có thiết kế như bản thường nhưng thêm chỉ màu đỏ. Theo video quảng cáo của hãng Honda, HR-V e:HEV Modulo X không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn được bổ sung hệ thống treo nâng cấp để mang đến cảm giác lái linh hoạt hơn. Hiện chưa rõ động cơ của Honda HR-V e:HEV Modulo X có thay đổi so với xe tiêu chuẩn hay không. Ở thị trường Nhật Bản, Honda HR-V mới hiện có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, tạo ra công suất tối đa 118 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid e:HEV với máy xăng Atkinson Cycle 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 127 Nm. Động cơ này kết hợp với 2 mô-tơ điện có công suất 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Ngoài ra, Honda HR-V e:HEV 2021 còn có cụm pin lithium-ion cỡ lớn hơn. Giá xe Honda HR-V độ Modulo hiện chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe sẽ được tung ra thị trường vào thời điểm trước mùa hè năm nay. Video: Chi tiết Honda HR-V e:HEV Modulo X Concept.