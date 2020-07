Xem Bugatti Chiron Pur Sport chinh phục “địa ngục xanh” Nurburgring

Đường đua này là một bài kiểm tra hoàn hảo cho hệ thống treo, hệ thống lái và các chức năng cân bằng, ổn định được trang bị trên chiếc hypercar đường đua đầu tiên của Bugatti. Siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport được các kỹ sư của Bugatti chăm sóc một cách đặc biệt để đảm bảo tất cả các hệ thống hoạt động mượt mà cùng nhau ở những điều kiện khắc nhiệt nhất. “Điều đó cực kỳ quan trọng với chúng tôi với khả năng đa dạng trải nghiệm lái của Bugatti Chiron Pur Sport mang lại cho khách hàng mà họ có thể cảm nhận được. Với địa hình bất thường và nhiều khúc cua và khu vực tốc độ cao, nhất là từ Döttinger Höhe trở đi, Nordschleife là một đường đua đòi hỏi nhiều kỹ năng đến từ người lái và chiếc xe, điều đó cũng khiến đây là nơi lý tưởng để phát triển chiếc xe mới của chúng tôi,…”, ông Stefan Ellrott, Trưởng bộ phận phát triển của hãng siêu xe Bugatti chia sẻ. “Và đó cũng là lý do chúng tôi chọn địa điểm tại dãy núi Eifel này để làm nơi thử nghiệm cuối cùng nhằm tinh chỉnh hệ thống treo và hệ thống an toàn. Bên cạnh việc chạy trong đường đua, chúng tôi cũng mang chiếc Pur Sport đến các cung đường xung quanh đường đua, nơi có nhiều đường cua và đồi núi. Chúng tôi đã thực sự hài lòng với kết quả mà xe mang lại tại đây”. Trong lần thử nghiệm này, ngoài việc kiểm tra để điều chỉnh chiếc hoàn hảo trên đường đua, các kỹ sư của Bugatti cũng đã tinh chỉnh nhằm giúp chiếc xe có thể được sử dụng một cách thoải mái hàng ngày. “Sự ấn tượng của khách hàng về khả năng sử dụng hàng ngày của một chiếc xe cũng không kém phần khi so với khả năng vận hành của nó trên đường đua, bằng cách này, chúng tôi đảm bảo rằng tính linh hoạt đã được chứng minh của chiếc xe này trong dòng sản phẩm Chiron. Chiếc xe phải cực kỳ chính xác và có thể dự đoán được, nhưng cũng dễ lái theo cách thông thường của Bugatti – cho dù trên đường đua hay đường phố”, Jachin Schwalbe, Trưởng phòng phát triển khung gầm cho biết.Chiron Pur Sport 2021 mới sẽ vẫn được trang bị động cơ W16 dung tích khủng 8.0 lít quen thuộc với công suất cực đại 1.500 mã lực và 1.600 Nm mô-men xoắn. Theo như Bugatti, xe sở hữu hộp số với các tỉ lệ rút ngắn, góp vần gia tăng khả năng tăng tốc của xe. Cùng với đó, chiếc siêu xe đường đua này cũng sở hữu nhiều nâng cấp ngoại thất, cải tiến hệ thống treo, cắt giảm trọng lượng nhằm mục đích vận hành tốt hơn trên đường đua. Bugatti Chiron sẽ được sản xuất giới hạn đến 60 chiếc trên toàn thế giới, giá bán khởi điểm của mỗi chiếc sẽ ở vào mức 3 triệu Euro. Video: Bugatti Chiron Pur Sport chinh phục “địa ngục xanh” Nurburgring.

