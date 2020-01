Ngắm siêu phẩm Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur “độc nhất”

Hồi đầu năm nay, chiếc siêu xe Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur đặc biệt này đã từng được vận chuyển và trưng bày tại showroom Seven Car Lounge tại Riyadh, Ả-Rập Xê-Út với số km đã đi khoảng 603 km. Bỏ qua điều đó, chiếc siêu xe Bugatti Chiron Vainqueur de Coeur này thật sự quá độc đáo với lớp sơn trắng – xanh hay xanh dương sáng cực kỳ tinh khôi. Và tô điểm cho vẻ đẹp thuần khiến của con “quái vật” ấy là bộ mâm mạ crom “siêu” bóng to bản cùng các kẹp phanh sơn đen ẩn bên trong. Tuy nhiên, điểm khác biệt của chiếc Bugatti Chiron đặc biệt này chính đến từ dòng chữ ‘Vanqueur de Coeur’ sơn đen được khắc vẽ tinh tế, in trên cánh gió sau cũng như một số 10 in đậm tạo điểm nhấn trên lưới tản nhiệt hình móng ngựa. Bên trong khoang cabin, người lái sẽ có thể tận hưởng sự sang trọng và ấm cúng nhờ bộ ghế da nâu khâu tỉ mỉ cùng các đường chỉ trắng tương phản, khung xương ghế từ sợi carbon, các điểm nhấn của chất liệu nhôm và đặc biệt là dòng thêu chữ “Vanqueur de Coeur” trên tựa đầu ghế. Về giá xe Bugatti Chiron Vanqueur de Coeur có giá “thách cưới” lên tới 3,95 triệu USD (tương đương 91,6 tỷ đồng) – đắt hơn khoảng 1 triệu đô la (23 tỷ đồng) so với phiên bản tiêu chuẩn tại thị trường Mỹ. Đây chắc hẳn là một con số “trên trời” từ chủ nhân của chiếc siêu xe trong khi phiên bản giới hạn Bugatti Chiron Sport cũng “chỉ” có giá 3,26 triệu USD (75,6 tỷ đồng). Video: Ngắm siêu phẩm Bugatti Chiron mới.

