Xe Trung Quốc dồn dập vào Việt Nam, sau Haval đến là Lynk & Co

Hôm nay, ngày 2/8/2023, thương hiệu Haval của hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor (GWM) đã chính thức ra mắt Việt Nam với sản phẩm đầu tiên là H6. Không chỉ Haval, trong tuần này, lại sắp có thêm một thương hiệu ôtô Trung Quốc khác, đó là Lynk & Co về Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 5/8/2023 tới đây, Lễ ký kết hợp đồng nhập khẩu và phân phối xe ôtô Lynk & Co sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Nhà phân phối xe Lynk & Co chính hãng tại Việt Nam là GreenLynk Automotives. Sự kiện này là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội phát triển của thương hiệu Lynk & Co tại thị trường Việt Nam. Hiện chưa rõ Lynk & Co sẽ bán mẫu xe nào ở thị trường ôtô Việt, nhưng dự đoán sẽ sớm bắt kịp "những người đồng hương" Beijing, Hồng Kỳ, MG, Wuling và Haval. Trong thời gian tới, sẽ có thêm những thương hiệu xe Trung Quốc khác gia nhập thị trường Việt Nam như OMODA và JAECOO cùng của Chery, BYD hay Haima. Được thành lập vào năm 2016, Lynk & Co là thương hiệu xe cao cấp của tập đoàn Geely. Các mẫu xe Lynk & Co được phát triển và sáng tạo bởi Trung tâm R&D có tên China Euro Vehicle Technology AB (CEVT) ở Thụy Điển. Ở thị trường quốc tế, thương hiệu này hiện có tổng cộng 8 mẫu xe, bao gồm 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 và 09. Trong đó, 01, 02, 05, 06, 08 và 09 đều là xe SUV. Riêng 02 còn có phiên bản hatchback và 03 là xe sedan. Phần lớn các mẫu xe của Lynk & Co đều được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mang phong cách tối giản nhưng hiện đại. Điểm nhấn của ôtô Lynk & Co chính là cơ sở gầm bệ dùng chung với xe hạng sang Volvo. Trong số các mẫu xe ôtô của Lynk & Co, 08 là sản phẩm mới nhất, ra mắt vào năm 2023. Đây là mẫu SUV hạng trung 7 chỗ dùng hệ truyền động hybrid với công suất tổng cộng trên 400 kW (hơn 536 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Với cụm pin 39,6 kWh, mẫu SUV này có thể chạy 245 km mà không cần dùng động cơ xăng. Ngoài ra, 09 cũng là mẫu ôtô nhận được nhiều sự chú ý của người yêu xe trong nước khi nghe tin Lynk & Co sắp vào Việt Nam. Cũng là SUV hạng trung như 08 nhưng Lynk & Co 09 chỉ được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi. Mẫu xe Lynk & Co 09 được coi như phiên bản giá rẻ của Volvo XC90 dùng hệ truyền động plug-in hybrid với 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 317 kW (425 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 658 Nm. Cụm pin 18,83 kWh giúp xe chạy được 60 km mà không tốn 1 giọt xăng. Tại Trung Quốc, Lynk & Co 09 có giá dao động từ 257.900 - 312.900 Nhân dân tệ (khoảng 852 triệu đến 1,033 tỷ đồng). Tương tự Tesla, Lynk & Co cũng áp dụng phương pháp bán hàng trực tiếp cho khách thay vì qua đại lý truyền thống. Vào năm 2018, Lynk & Co bán được tổng cộng 120.414 chiếc xe cho khách hàng Trung Quốc. Đến năm 2022, thương hiệu này đạt doanh số 180.127 xe. Kể từ khi ra mắt đến nay, Lynk & Co sở hữu doanh số cộng dồn hơn 800.000 xe. Video: Giới thiệu mẫu xe Lynk & Co 08 PHEV của Trung Quốc.

