Xe Toyota Zace cũ dùng chán, bán đắt hơn cả Innova

Xe MPV Toyota Zace đa dụng vốn phổ biến ở Việt Nam trong những năm 2000 – 2005, trước khi Innova ra đời với thiết kế đột phá hơn. Đây từng là mẫu xe áp đảo đối thủ Mitsubishi Jolie tại Việt Nam khi số lượng xe lăn bánh trên đường khá nhiều. Cho đến tận bây giờ, Toyota Zace vẫn được xem là “huyền thoại” gây nhiều tranh cãi về vấn đề thanh khoản. Không xét đến những chiếc Toyota Zace đồng nát đã qua sử dụng cho dịch vụ và taxi, những chiếc Zace chính chủ sử dụng, đứng tên giấy đăng ký và chưa qua mua bán lần nào là những chiếc xe được nhiều người săn lùng và sẵn sàng trả giá cao hơn giá trị thực tế để sở hữu, dù biết nó sẽ đắt hơn cả Innova đời cao hơn. Điều này còn đặc biệt đúng với phiên bản Surf của Toyota Zace ra mắt năm 2005. Nhiều người cho rằng Toyota Zace đời cũ rất bền bỉ nhưng thật ra mẫu xe "nồi đồng cối đá" này không có gì để mà hỏng hóc, xe trang bị những tính năng vô cùng cơ bản với một cụm động cơ đơn giản, dễ sửa chữa và bảo trì, đồ phụ tùng thay thế cũng sẵn có hoặc dễ dàng độ chế. So sánh với "người anh em" Toyota Innova cùng hãng, nhiều người còn cho rằng Zace có chất lượng tốt hơn, thân vỏ cứng cáp hơn và động cơ cũng bền hơn. So sánh này tất nhiên không có cơ sở thực tiễn mà phần nhiều đến từ tâm lý. Rõ ràng Innova đẹp hơn, nội thất sang hơn, động cơ khỏe hơn nhưng lại mất giá hơn Zace. Mỗi khi có một chiếc Toyota Zace rao bán trên các trang mua bán ôtô, nó bỗng nhiên trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi. Phần đông khách hàng ở thành thị đều cho rằng, Zace có mức giá vô lý, hoang đường. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khách hàng “cuồng” mẫu xe này, sẵn sàng bảo vệ quan điểm và bỏ tiền ra mua Toyota Zace dù giá bán cao. Hiện tại, hiều trường và cơ sở đào tạo lái xe ôtô tại Việt Nam vẫn đang sử dụng Toyota Zace để hướng dẫn cho học viên, điều này cho thấy độ bền của xe phần nào đã được khẳng định qua cả chục năm qua. Đối với xe sử dụng gia đình thì thật sự khó có gì để mà hư sau 15 năm sử dụng. Tuy nhiên để bỏ ra số tiền lên tới 300 triệu đồng để mua xe “cổ điển” thế này vẫn là dấu hỏi đối với giới chơi xe tại Việt Nam. Là một trong những mẫu xe thành công nhất của Toyota tại Việt Nam, Toyota Zace từng bán ra thị trường tổng cộng hơn 17.000 xe tính từ ngày tung ra. Trong đó, phiên bản GL chiếm khoảng 13.700 xe, còn lại là các phiên bản DX, Surf và Limited. Ra mắt tại thị trường Việt Nam vào năm 1999 do công ty Toyota Việt Nam lắp ráp, Toyota Zace có 2 phiên bản GL và DX trang bị động cơ xăng 1.8 lít phun xăng điện tử EFI đạt công suất cực đại 83 mã lực tại vòng tua 4.800 vòng/phút. Phiên bản DX có cấu hình tiện nghi thấp hơn phiên bản GL với gương chiếu hậu ngoài chỉnh tay, không có đèn sương mù phía trước và không có đồng hồ tốc độ động cơ (đồng hồ vòng tua). Đến tháng 5/2005, Toyota Việt Nam tiếp tục tung ra thị trường phiên bản Zace Surf, kế thừa phiên bản Limited đã giới thiệu từ năm 2004 với hai lựa chọn màu sơn mới: ghi vàng/ghi bạc và xanh nhạt/ghi bạc. Mẫu xe này hiện đã ngường sản xuất khá lâu, nhưng nói vẫn còn được người dùng cho lăn bánh trên các cung đường Việt. Video: Xem màn quảng cáo Toyota Zace tại Việt Nam.

