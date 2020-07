Xe Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi nằm top ế nhất Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ VAMA, trong số những mẫu xe ôtô ế nhất Việt Nam nửa đầu năm 2020 chiếm đa số là các dòng xe nhập khẩu thuộc các thương hiệu xe Nhật Bản. Trong đó, nếu không tính Toyota Granvia bán ra từ tháng 6/2020, Toyota góp mặt đến 4 mẫu xe, cùng với đó, các mẫu xe của Honda, Suzuki hay Mitsubishi. Duy nhất 1 mẫu xe thương hiệu Mỹ là Ford Tourneo goips mặt. Sau gần 3 năm gia nhập thị trường ôtô Việt Nam, Toyota Alphard vẫn chưa thể thoát khỏi Top xe bán ế nhất. Nếu không tính mẫu Granvia bán ra từ tháng 6/2020, Toyota Alphard là mẫu xe bán ít nhất thị trường Việt Nam sau 6 tháng đầu năm 2020. Tổng doanh số mẫu MPV này chỉ đạt 31 xe, giảm 14 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán lên tới hơn 4 tỷ đồng chính là lý do khiến mẫu xe này "ế bền vững". Sở hữu kiểu dáng thiết kế, thời trang, cá tính, giá bán cạnh tranh... Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế cùng với việc chậm đổi mới khiến doanh số Suzuki Swift chỉ vỏn vẹn 60 xe trong nửa đầu năm 2020. Tính trung bình mỗi tháng, Suzuki Việt Nam chỉ bán được 10 xe Suzuki Swift. Hiện tại, Suzuki Swift chỉ còn 1 phiên bản với giá 549 triệu đồng. Gia nhập thị trường ôtô Việt Nam từ năm 2018, Honda Jazz là mẫu hatchback hạng B sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, thể thao đầy cá tính. Tuy nhiên, giá bán cao cùng với việc chậm đổi mới khiến Jazz không đủ sức hấp dẫn khách hàng. Sau 6 tháng đầu năm 2020, mẫu xe này đạt doanh số bán 83 xe, giảm 748 xe so với năm ngoái. Hiện tại, Honda đã tạm ngừng phân phối Jazz tại Việt Nam. Isuzu D-Max được xem là mẫu bán tải ế nhất Việt Nam. Được đánh giá cao về độ bền bỉ, đa dụng, cùng mức giá cạnh tranh nhất phân khúc... tuy nhiên, kiểu dáng cục mịch, chậm đổi mới khiến D-Max không thể cạnh tranh với các đối thủ. Chỉ có 107 xe D-Max tới tay người tiêu dùng Việt trong 6 tháng đầu năm 2020. Hiện tại, thế hệ mới của D-Max đã ra mắt tại Thái Lan và đang được chờ ngày về Việt Nam. Ra mắt thị trường từ tháng 10 năm ngoái, Honda Accord mới thực sự là cuộc cách mạng về kiểu dáng, công nghệ của dòng sedan hạng D này. Tuy nhiên, mặt bằng giá cao hơn các đối thủ cùng phân khúc khiến Honda Accord liên tục góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán ít nhất. 6 tháng đầu năm 2020, doanh số Honda Accord chỉ đạt 114 xe. Toyota Land Cruiser chỉ bán được 121 xe Land Cruiser tại Việt Nam trong 6 tháng vừa qua. Dù được đánh giá cao về sự rộng rãi, thoải mái cùng độ bền bỉ nhưng mức giá lên đến 4,03 tỉ đồng chính là rào cản khiến Toyota Land Cruiser không được số đông khách hàng lựa chọn. Kiểu dáng thiết kế có phần cá tính, phá cách… Giá xe Ford Tourneo tại Việt Nam niêm yết từ 999 triệu đồng đến 1,069 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh số bán mẫu MPV này dường như chưa đáp ứng kỳ vọng của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Cộng dồn 6 tháng Tourneo chỉ đạt doanh số 122 xe. Trung bình mỗi tháng Ford chỉ bán được 20 xe Tourneo. Mang danh ôtô nhập khẩu nhưng Mitsubishi Mirage không thể cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Thiết kế cục mịch, cùng với việc chậm đổi mới được xem là những nguyên nhân khiến Mirage không được nhiều người Việt lựa chọn. Doanh số bán Mirage 6 tháng đầu năm chỉ đạt 139 xe, giảm 271 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong bộ ba ôtô Toyota nhập khẩu xuất hiện tại Việt Nam vào giai đoạn cuối năm 2018. Tuy nhiên, Avanza lại mang đến nhiều sự thất vọng. Mẫu MPV này không thể cạnh tranh cùng Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga dù đã được Toyota tung ra bản nâng cấp. 6 tháng đầu năm 2020, doanh số bán Toyota Avanza chỉ đạt 163 xe, giảm 213 xe so với năm 2019. Doanh số bán hơn 70 xe trong tháng 6/2020 không đủ giúp Toyota Land Prado tranh khỏi top xe ế nhất Việt Nam nửa đầu năm 2020. Sau 6 tháng, mẫu SUV này chỉ đạt doanh số 186 xe. Đây là mẫu xe Toyota thứ 4 góp mặt trong danh sách này. Được đánh giá cao về sự rộng rãi, thoải mái cùng độ bền bỉ. Tuy nhiên, tương tự “người anh em” Land Cruiser, mức giá cao chính là rào cản khiến Toyota Land Prado ế ẩm tại Việt Nam. Video: Bộ đôi VinFast gây bất ngờ lớn khi vào top xe bán chạy.

Theo số liệu thống kê từ VAMA, trong số những mẫu xe ôtô ế nhất Việt Nam nửa đầu năm 2020 chiếm đa số là các dòng xe nhập khẩu thuộc các thương hiệu xe Nhật Bản. Trong đó, nếu không tính Toyota Granvia bán ra từ tháng 6/2020, Toyota góp mặt đến 4 mẫu xe, cùng với đó, các mẫu xe của Honda, Suzuki hay Mitsubishi. Duy nhất 1 mẫu xe thương hiệu Mỹ là Ford Tourneo goips mặt. Sau gần 3 năm gia nhập thị trường ôtô Việt Nam, Toyota Alphard vẫn chưa thể thoát khỏi Top xe bán ế nhất. Nếu không tính mẫu Granvia bán ra từ tháng 6/2020, Toyota Alphard là mẫu xe bán ít nhất thị trường Việt Nam sau 6 tháng đầu năm 2020. Tổng doanh số mẫu MPV này chỉ đạt 31 xe, giảm 14 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán lên tới hơn 4 tỷ đồng chính là lý do khiến mẫu xe này "ế bền vững". Sở hữu kiểu dáng thiết kế, thời trang, cá tính, giá bán cạnh tranh... Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế cùng với việc chậm đổi mới khiến doanh số Suzuki Swift chỉ vỏn vẹn 60 xe trong nửa đầu năm 2020. Tính trung bình mỗi tháng, Suzuki Việt Nam chỉ bán được 10 xe Suzuki Swift. Hiện tại, Suzuki Swift chỉ còn 1 phiên bản với giá 549 triệu đồng. Gia nhập thị trường ôtô Việt Nam từ năm 2018, Honda Jazz là mẫu hatchback hạng B sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, thể thao đầy cá tính. Tuy nhiên, giá bán cao cùng với việc chậm đổi mới khiến Jazz không đủ sức hấp dẫn khách hàng. Sau 6 tháng đầu năm 2020, mẫu xe này đạt doanh số bán 83 xe, giảm 748 xe so với năm ngoái. Hiện tại, Honda đã tạm ngừng phân phối Jazz tại Việt Nam. Isuzu D-Max được xem là m ẫu bán tải ế nhất Việt Nam. Được đánh giá cao về độ bền bỉ, đa dụng, cùng mức giá cạnh tranh nhất phân khúc... tuy nhiên, kiểu dáng cục mịch, chậm đổi mới khiến D-Max không thể cạnh tranh với các đối thủ. Chỉ có 107 xe D-Max tới tay người tiêu dùng Việt trong 6 tháng đầu năm 2020. Hiện tại, thế hệ mới của D-Max đã ra mắt tại Thái Lan và đang được chờ ngày về Việt Nam. Ra mắt thị trường từ tháng 10 năm ngoái, Honda Accord mới thực sự là cuộc cách mạng về kiểu dáng, công nghệ của dòng sedan hạng D này. Tuy nhiên, mặt bằng giá cao hơn các đối thủ cùng phân khúc khiến Honda Accord liên tục góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán ít nhất. 6 tháng đầu năm 2020, doanh số Honda Accord chỉ đạt 114 xe. Toyota Land Cruiser chỉ bán được 121 xe Land Cruiser tại Việt Nam trong 6 tháng vừa qua. Dù được đánh giá cao về sự rộng rãi, thoải mái cùng độ bền bỉ nhưng mức giá lên đến 4,03 tỉ đồng chính là rào cản khiến Toyota Land Cruiser không được số đông khách hàng lựa chọn. Kiểu dáng thiết kế có phần cá tính, phá cách… Giá xe Ford Tourneo tại Việt Nam niêm yết từ 999 triệu đồng đến 1,069 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh số bán mẫu MPV này dường như chưa đáp ứng kỳ vọng của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Cộng dồn 6 tháng Tourneo chỉ đạt doanh số 122 xe. Trung bình mỗi tháng Ford chỉ bán được 20 xe Tourneo. Mang danh ôtô nhập khẩu nhưng Mitsubishi Mirage không thể cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Thiết kế cục mịch, cùng với việc chậm đổi mới được xem là những nguyên nhân khiến Mirage không được nhiều người Việt lựa chọn. Doanh số bán Mirage 6 tháng đầu năm chỉ đạt 139 xe, giảm 271 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong bộ ba ôtô Toyota nhập khẩu xuất hiện tại Việt Nam vào giai đoạn cuối năm 2018. Tuy nhiên, Avanza lại mang đến nhiều sự thất vọng. Mẫu MPV này không thể cạnh tranh cùng Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga dù đã được Toyota tung ra bản nâng cấp. 6 tháng đầu năm 2020, doanh số bán Toyota Avanza chỉ đạt 163 xe, giảm 213 xe so với năm 2019. Doanh số bán hơn 70 xe trong tháng 6/2020 không đủ giúp Toyota Land Prado tranh khỏi top xe ế nhất Việt Nam nửa đầu năm 2020. Sau 6 tháng, mẫu SUV này chỉ đạt doanh số 186 xe. Đây là mẫu xe Toyota thứ 4 góp mặt trong danh sách này. Được đánh giá cao về sự rộng rãi, thoải mái cùng độ bền bỉ. Tuy nhiên, tương tự “người anh em” Land Cruiser, mức giá cao chính là rào cản khiến Toyota Land Prado ế ẩm tại Việt Nam. Video: Bộ đôi VinFast gây bất ngờ lớn khi vào top xe bán chạy.