Top xe ế nhất Việt Nam tháng 2/2020, xe Nhật "đội sổ"

Trong top 10 mẫu xe ế nhất Việt Nam trong tháng 2/2020, ngoài các "gương mặt thân quen" cũng đã xuất hiện thêm nhiều mẫu xe mới. Thậm chí, 2 mẫu xe Suzuki Swift và Ciaz có doanh số bán hàng được được vỏn vẹn 1 xe (Swift) và Ciaz không bán được chiếc nào trong tháng 1/2020, thì tháng này cũng không có doanh số trong báo cáo VAMA. Sau một tháng thoát kiếp ế thì tháng 2/2020, Isuzu D-max tiếp tục quay trở lại ngôi vị xe bán ế nhất toàn thị trường. Mẫu xe bán tải đến từ thương hiệu Isuzu chỉ có 5 chiếc được bán ra trong tháng, trong đó 3 chiếc ở miền Bắc và 2 chiếc ở miền Nam. Mặc dù không thành công ở thị trường Việt nhưng đây là mẫu xe rất ăn khách trên đất Thái Lan. D-Max bị nhiều khách Việt nhận xét có ngoại hình không đẹp, nội thất đơn giản. Chỉ giao tới tay khách hàng 11 xe, Toyota Land Cruiser đứng thứ 2 trong danh sách xe có doanh số khiêm tốn tại thị trường ôtô Việt Nam. Toyota Land Cruiser có giá tương đương với xe sang nên nó được xem là dòng xe không thuộc về số đông. Ngoài ra, do phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nên nguồn hàng không dồi dào. Vì thế, doanh số tiêu thụ hàng tháng ít là điều dễ hiểu. Chỉ có 16 xe được bán ra trong tháng 2/2020, Honda Accord 2019 mới tiếp tục lọt top xe bán ế. Đây thực sự là chuỗi con số đáng buồn cho mẫu xe được coi là đối thủ nặng ký của Toyota Camry tại thị trường Việt. Cũng giống như "người anh em" D-max, Isuzu mu-X chỉ thoát ế một tháng thành công rồi lại ngậm ngùi quay về vị trí quen thuộc. Trong tháng 2 vừa qua, mẫu xe này bán được 17 chiếc, trong đó 5 xe ở thị trường miền Bắc và tới 12 xe tại thị trường miền Nam. Được xe là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris tại Việt Nam. Tuy nhiên, Honda Jazz lại liên tục lọt vào top xe bán chậm. Trong tháng 2, chỉ có 19 xe Jazz lăn bánh tại Việt Nam trong đó có 12 xe tại miền Bắc, 1 xe tại miền Trung và 6 xe tại miền Nam. Mặc dù liên tiếp được ưu đãi nhưng cũng không cải tiện được doanh số của Chevrolet Trailblazer tại Việt Nam. Với 26 xe được bán ra, Chevrolet Trailblazer đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách xe bán ế. Đáng tiếc là tình hình kinh doanh của Chevrolet Trailblazer không được cải thiện, còn bị giảm so với con số 30 xe của tháng 1 trước đó. Dù là mẫu xe chốt giá hấp dẫn nhất trong phân khúc hạng B và có thế mạnh về khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu nhưng Mitsubishi Mirage vẫn không thể thuyết phục khách hàng. Mirage luôn chắc chân trong danh sách xe bán ế, so với tháng 1 doanh số bán hàng của Mirage trong tháng 2 vừa qua chỉ tăng thêm 2 xe, cụ thể Mirage đạt 30 xe trong đó 14 xe tại miền Bắc, 12 xe tại miền Trung và 4 xe tại miền Nam. Đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 xe bán ế là Nissan X-trail với 31 xe được bán ra, trong đó 17 xe của miền Bắc, 7 xe của miền Trung và 7 xe tại miền Nam. Mẫu xe Nissan X-Trail được lắp ráp tại nhà máy TCIE (Đà Nẵng), nó từng được xem là đối thủ "nặng ký" của Honda CR-V tại Việt Nam. Trái ngược với kỳ vọng ban đầu khi đưa Avanza về Việt Nam giành thị phần tại phân khúc MPV, Toyota đã nhận lại “quả đắng”. mẫu xe này thường xuyên góp mặt trong danh sách xe bán ế kể từ khi ra mắt. Do phải cạnh tranh trong một phân khúc có nhiều đối thủ mạnh như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga cùng với việc sở hữu một ngoại hình không mấy bắt mắt nên Avanza bị khách hàng ghẻ lạnh. Trong tháng 2, Toyota Anvaza đạt doanh số 33 xe. Đứng ở vị trí cuối cùng là Nissan Sunny với 37 xe. Nissan Sunny là mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B hiện có giá bán dao động từ 498 – 568 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L. Video: Top ôtô có doanh số thấp nhất Việt Nam tháng 1/2020.

