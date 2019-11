Suzuki Ciaz bất ngờ dẫn đầu top xe ế nhất Việt Nam

Trong top xe ế nhất Việt Nam tháng 10/2019, Suzuki Ciaz dẫn đầu với doanh số giảm mạnh từ 339 xe (tháng 9) xuống còn chỉ 4 xe bán ra. Tổng doanh số bán từ đầu năm của mẫu sedan 5 chỗ này là 1.111 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Suzuki Ciaz đang được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất với giá bán 499 triệu đồng. Ford Focus mặc dù đã ngừng sản xuất tại Việt Nam, nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi danh sách xe bán chậm khi doanh số trong những tháng gần đây liên tục giảm mạnh. Trong tháng 9, chỉ có 11 xe Ford Focus được bàn giao tới tay khách hàng. Tháng 10 thậm chí thảm hại hơn khi Ford chỉ bán được 5 chiếc Focus. Xe đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản. Giá xe Ford Focus dao động từ 626 - 770 triệu đồng. Nissan Sunny chỉ có 5 xe bán ra trong tháng 10, cộng dồn từ đầu năm 2019 đạt 1132 xe. Cũng nằm trong phân khúc hạng B như Toyota Vios và Hyundai Accent nhưng Sunny dường như không thể khẳng định chỗ đứng trên thị trường ô tô Việt Nam khi luôn bị xếp vào danh sách xe bán ế với doanh số thấp. Hiện tại, Nissan Sunny đang được bán tại Việt Nam với 5 phiên bản và có giá bán dao động từ 448 - 518 triệu đồng. Vẫn thuộc top ôtô bán chậm nhất nhưng Toyota Alphard đã không còn giữ vị trí đầu tiên với doanh số 15 xe bán ra. Nguyên nhân khiến mẫu xe này không được đánh giá cao tại thị trường Việt Nam phần lớn là từ ngoại hình khá cục mịch, gồ ghề cùng giá thành cao hơn các mẫu xe cùng phân khúc. Giá bán Toyota Alphard tại Việt Nam tới 4,038 tỷ đồng. Tiếp tục góp mặt trong danh sách xe bán chậm trong những tháng gần đây là mẫu bán tải Isuzu D-Max với chỉ 22 xe bán ra, nâng tổng doanh số xe bán ra trong năm 2019 đạt 347 xe. Trong khi Ford Ranger đạt được thành tích đáng mơ ước thì D-Max lại là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc xe bán tải tháng 10. Isuzu đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản. Giá xe dao động từ 650 - 820 triệu đồng. Cũng đến từ thương hiệu Nhật Bản, Toyota Land Cruiser chỉ bán được 23 xe trong tháng 10/2019 vừa qua. Giá thành đắt đỏ là một trong những lý do chủ yếu khiến mẫu SUV này bị “ghẻ lạnh” tại thị trường ôtô Việt Nam. Hiện tại, giá bán Toyota Land Cruiser ở mức hơn 4 tỷ đồng. Được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản số sàn và số tự động, Toyota Avanza có giá bán niêm yết từ 544 triệu đồng với bản số sàn và 612 triệu đồng với bản số tự động. Trong tháng 10, chỉ có 33 xe Toyota Avanza được giao tới tay khách hàng, giảm gần một nửa so với tháng 9 (61 xe). Tính cộng dồn từ đầu năm 2019, Toyota chỉ bán được 565 xe. Được xem là đối thủ cùng phân khúc SUV với Toyota Fortuner hay Ford Everest nhưng Isuzu Mu-X lại kém hấp dẫn hơn hẳn. Trong tháng 10, chỉ có 48 xe được bàn giao tới tay khách hàng Việt, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm đến hết tháng 10 đạt 467 xe. Xe đang được bán ra tại Việt Nam với 3 phiên bản B7 1.9 4x2 MT, Prestige 1.9, Prestige 3.0. Giá bán xe tương ứng là 820 triệu, 960 triệu và 1,12 tỷ đồng. Nissan tiếp tục góp phần vào danh sách xe "xe ế nhất" trong tháng 10 với cái tên Nissan X-Trail. Trong tháng 10, chỉ có 48 xe X-Trail được bàn giao tới tay khách hàng. Xe đang được bán tại Việt Nam với ba phiên bản, giá bán dao động từ 839 triệu đồng đến 1,023 tỷ đồng. Mặc dù không đứng đầu danh sách bán chậm nhưng Chevrolet Trailblazer cũng không khá khẩm hơn khi doanh số bán chưa vượt 50 xe trong tháng 10. Từ đầu năm 2019 đến hết tháng 10, chỉ có 878 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Xe hiện đang được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản 2.5L 4x2 MT LT, 2.5L 4x2 AT LT và 2.5L 4x4 AT LTZ. Giá bán xe lần lượt là 885 triệu, 925 triệu và 1.066 triệu đồng. Video: Top 10 mẫu xe bán chậm nhất Việt Nam tháng 10/2019.

