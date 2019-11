Xe "Tàu" Landwind Rongyao đẹp long lanh chỉ 274 triệu đồng

Thị trường xe Trung Quốc có rất nhiều thương hiệu nội địa chuyên cho ra đời những mẫu xe nhái, và một trong số đó là Landwind đã từng bị kiện vì làm nhái Land Rover. Mới đây, thương hiệu này đã chính thức tung ra thị trường một mẫu SUV hạng C mang tên Landwind Rongyao 2020 mới. Mẫu xe SUV Landwind Rongyao là một sản phẩm mang thông điệp tích cực khi nó dường như là một thiết kế nguyên bản chứ không phải là nhái nữa. Phía bên sườn xe có một vài đường gân nổi. Xe có trang bị bộ la-zăng 10 chấu bắt mắt. Tuy nhiên chi tiết tay nắm cửa có phần lạc hậu. Mẫu xe Landwind Rongyao hoàn toàn mới này sở hữu diện mạo tương đối đẹp mắt với một lưới tản nhiệt lục giác sáng bóng phía trước. Hai bên đầu xe có đầy đủ đèn sương mù, đèn pha, đèn báo rẽ. Phía đuôi Landwind Rongyao có thiết kế chia nhiều tầng, đèn hậu dang Led bắt mắt nhưng vẫn không có điểm gì đặc sắc hơn so với phiên bản từng ra mắt trước đây, ngoại trừ hai ống xả mạ crôm. Bên trong nội thất của mẫu xe này có nhiều chi tiết khá nổi trội trong tầm giá như màn hình lớn hơn, chất liệu cũng khá sang trọng làm điểm nổi bật so với các đối thủ. Vô lăng 3 chấu kèm nhiều nút bấm điều khiện lợi. Ở phía bên trong, mặt táp lô xe có lắp đặt một màn hình đồng hồ tín hiệu cỡ 10.25-inch và một màn hình thông tin giải trí cỡ 12.3-inch. Ghế ngồi của Landwind Rongyao được bọc da khá đẹp mắt. Landwind Rongyao mới được trang bị khối động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít, sản sinh 163 mã lực và 250 Nm mô-men xoắn cực đại. Động cơ này được ghép cặp tới một hộp số DCT 8 cấp. Xe sẽ bắt đầu được bán rộng rãi ở thị trường Trung Quốc từ ngày 11 tháng 11 tới. Giá xe Landwind Rongyao sẽ khởi điểm chỉ 82.800 nhân dân tệ (khoảng 274 triệu Đồng), một mức giá cực mềm dành cho một chiếc SUV mới cứng. Video: Chi tiết xe "Tàu" Landwind X7 nhái Land Rover.

Thị trường xe Trung Quốc có rất nhiều thương hiệu nội địa chuyên cho ra đời những mẫu xe nhái, và một trong số đó là Landwind đã từng bị kiện vì làm nhái Land Rover. Mới đây, thương hiệu này đã chính thức tung ra thị trường một mẫu SUV hạng C mang tên Landwind Rongyao 2020 mới. Mẫu xe SUV Landwind Rongyao là một sản phẩm mang thông điệp tích cực khi nó dường như là một thiết kế nguyên bản chứ không phải là nhái nữa. P hía bên sườn xe có một vài đường gân nổi. Xe có trang bị bộ la-zăng 10 chấu bắt mắt. Tuy nhiên chi tiết tay nắm cửa có phần lạc hậu. Mẫu xe Landwind Rongyao hoàn toàn mới này sở hữu diện mạo tương đối đẹp mắt với một lưới tản nhiệt lục giác sáng bóng phía trước. Hai bên đầu xe có đầy đủ đèn sương mù, đèn pha, đèn báo rẽ. Phía đuôi Landwind Rongyao có thiết kế chia nhiều tầng, đèn hậu dang Led bắt mắt nhưng vẫn không có điểm gì đặc sắc hơn so với phiên bản từng ra mắt trước đây, ngoại trừ hai ống xả mạ crôm. Bên trong nội thất của mẫu xe này có nhiều chi tiết khá nổi trội trong tầm giá như màn hình lớn hơn, chất liệu cũng khá sang trọng làm điểm nổi bật so với các đối thủ. Vô lăng 3 chấu kèm nhiều nút bấm điều khiện lợi. Ở phía bên trong, mặt táp lô xe có lắp đặt một màn hình đồng hồ tín hiệu cỡ 10.25-inch và một màn hình thông tin giải trí cỡ 12.3-inch. Ghế ngồi của Landwind Rongyao được bọc da khá đẹp mắt. Landwind Rongyao mới được trang bị khối động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít, sản sinh 163 mã lực và 250 Nm mô-men xoắn cực đại. Động cơ này được ghép cặp tới một hộp số DCT 8 cấp. Xe sẽ bắt đầu được bán rộng rãi ở thị trường Trung Quốc từ ngày 11 tháng 11 tới. Giá xe Landwind Rongyao sẽ khởi điểm chỉ 82.800 nhân dân tệ (khoảng 274 triệu Đồng), một mức giá cực mềm dành cho một chiếc SUV mới cứng. Video: Chi tiết xe "Tàu" Landwind X7 nhái Land Rover.