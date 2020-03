"Xe Tàu" Changan Eado Plus - sang chảnh chỉ từ 242 triệu đồng

Pro và Plus là hai từ tiếng Anh ưa thích của các nhà sản xuất xe Trung Quốc khi họ tung ra thị trường một phiên bản cao cấp hơn của một mẫu xe có sẵn. Một trong những mẫu xe mới nhất áp dụng xu hướng này chính là chiếc xe Changan Eado Plus 2020, một biến bản có chất thể thao và “ăn diện” hơn một chút của sedan Changan Eado. Changan Eado Plus 2020 mới là một trong những mẫu sedan mới nhất ra mắt thị trường nội địa Trung Quốc trong tháng 3/2020. Về bản chất, nó là một biến bản nâng cấp của sedan Eado đã có từ trước đó với dáng vẻ thể thao hơn, một lưới tản nhiệt tái thiết kế to rộng hơn. Trên phương diện hình thức bên ngoài, phiên bản Plus đã nhận được các chi tiết tái thiết kế gồm lưới tản nhiệt, tấm cản va, hệ thống đèn và bộ la-zăng đặc biệt. Ở những chỗ khác, phiên bản Plus trông không có mấy khác biệt so với nguyên bản. Ở bên trong, Eado Plus có lắp đặt một hệ thống màn hình kép cỡ 10,25 inch, một dành cho bảng đồng hồ đằng sau vô lăng, và một dành riêng cho thông tin giải trí. Tương xứng với lớp sơn màu đỏ tươi bên ngoài, nội thất xe cũng có trang bị ghế màu đỏ bắt mắt. Có một điểm khá đáng tiếc là nhà sản xuất không hề đưa ra thay đổi tùy chọn động cơ so với trước đây. Người mua vẫn có lựa chọn động cơ tăng áp dung tích 1.4 lít công suất 156 mã lực cùng một hộp số ly hợp kép 7 cấp hoặc một động cơ dung tích 1.6 lít công suất 126 mã lực kết hợp với một hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Changan Eado Plus sẽ chính thức được tung ra thị trường nội địa Trung Quốc vào cuối tháng này, và một ưu điểm rất lớn khác của nó là sẽ có giá khá "mềm" so với các đối thủ cùng phân khúc hiện nay.Giá xe Changan Eado Plus 2020 mới khởi điểm rất mềm từ 72.900 nhân dân tệ (tương đương 242 triệu đồng). Một cái giá vô cùng phải chăng đối với một chiếc sedan đời mời. Video: Chi tiết sedan thể thao giá rẻ Changan Eado Plus.

