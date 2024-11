Cận cảnh Suzuki Swift 2025 bản sedan, "ăn" 3,88 lít xăng/100 km

Ngày 5/11/2024 vừa qua, hãng Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu sedan cỡ nhỏ Dzire tại thị trường Ấn Độ. Dzire chính là phiên bản sedan của dòng xe Suzuki Swift 2025 mới. Ở thế hệ thứ 4, mẫu sedan được sản xuất tại Ấn Độ này không thay đổi nhiều về mặt kích thước. Suzuki Swift 2025 bản sedan sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.995 x 1.735 x 1.525 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm cùng khoảng sáng gầm 163 mm. So với phiên bản cũ, xe chỉ cao hơn 10 mm. Trong khi đó, thiết kế ngoại thất của Suzuki Swift phiên bản sedan lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ. Đồng thời, xe cũng có ngoại hình không giống với Suzuki Swift thế hệ mới. Ở khu vực đầu xe, Suzuki Dzire 2025 được trang bị nắp ca-pô phẳng với đường dập gân ở hai bên. Cụm đèn pha được hãng gọi bằng cái tên Crystal Vision với thiết kế theo phong cách xe Audi và viền màu đen. Nối giữa 2 cụm đèn pha là nẹp màu đen bóng dày dặn, tích hợp logo của hãng Suzuki. Lưới tản nhiệt của Suzuki Dzire 2025 có thiết kế hình lục giác cỡ lớn với 6 nan nằm ngang màu đen. Ở hai góc đầu xe là đèn sương mù hình tròn với viền màu đen bao quanh. Bản cao cấp của xe sẽ được trang bị hệ thống đèn LED phía trước. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp phần nóc nối mượt mà với nắp cốp. Xe được trang bị thiết kế cửa mới và bộ vành hợp kim với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu. Đằng sau, Suzuki Dzire 2025 sở hữu cụm đèn hậu LED vuông vức với kích thước nhỏ hơn thế hệ cũ. Hai bên đèn hậu được nối với nhau bằng nẹp mạ crôm vắt ngang trên cửa cốp. Ngoài ra, cửa cốp còn tích hợp cánh gió nhỏ trong khi cản sau có thiết kế tương tự thế hệ cũ. Trái ngược với thiết kế ngoại thất, nội thất của Suzuki Dzire 2025 lại khá giống với Swift mới Thể hiện rõ qua khu vực mặt táp-lô đa tầng, vô lăng tích hợp phím chức năng và nút chỉnh/cửa gió điều hòa. Màu sắc chủ đạo của nội thất bên trong mẫu sedan này là be với những chi tiết màu nâu, giả ốp gỗ và nhôm xước làm điểm nhấn. Tất nhiên, xe cũng có một số chi tiết thiết kế và trang bị riêng. Dzire được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm Smartplay Pro Plus 9 inch tương tự các mẫu xe Suzuki đời mới khác. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Chưa hết, Suzuki Dzire 2025 còn có cửa sổ trời một mảnh và hàng ghế sau đi kèm cửa gió/bệ tì tay trung tâm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu sedan này là động cơ xăng Z12E 3 xi-lanh, dung tích 1.2L dùng chung với Suzuki Swift thế hệ thứ 4. Động cơ tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 112 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động AMT 5 cấp. Bên cạnh đó, xe còn có tính năng tự động ngắt máy Start/Stop giúp tiết kiệm xăng. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của mẫu xe này là 24,79 km/lít (4,03 lít/100 km) ở bản số sàn và 25,71 km/lít (3,88 lít/100 km) ở bản số tự động. So với thế hệ cũ và các đối thủ cùng phân khúc như Honda Amaze hay Hyundai Aura, mẫu xe này tiết kiệm xăng hơn đáng kể. Cuối cùng là những tính năng an toàn như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát hành trình, camera 360 độ, dây đai an toàn 3 điểm và móc ghế trẻ em. Theo kế hoạch, thế hệ mới của Suzuki Swift phiên bản sedan sẽ chính thức được bán ra ở thị trường Ấn Độ vào ngày 11/11 tới đây. Giá xe sedan Suzuki Swift 2025 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết xe sedan Suzuki Swift 2025 mới tại Ấn Độ.

