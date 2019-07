Xe “Tàu” giá rẻ Changan chỉ 600 triệu tại Việt Nam

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe giá rẻ Changan CS55 cũng đã từng chứng tỏ sức mạnh của mình khi bán ra được 140.878 xe trong năm 2018, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Điều này đã cho thấy phần nào chất lượng của mẫu xe này. Chongqing Changan Automobile (liên doanh ôtô Trùng Khánh) đã từng giới thiệu mẫu xe Changan CS55 2019 mới lần đầu tiên tại Triển lãm Quốc tế ô tô Thượng Hải 2017. Chiếc xe này được thiết kế bởi 1 đội ngũ Châu Âu, trợ giúp bởi đối tác Nhật Bản, do vậy nó có độ hoàn thiện cao và được khách hàng Trung Quốc ưa chuộng. Thiết kế của Changan CS55 có đặc trưng riêng, không trộn lẫn với các dòng xe khác trên Thế Giới, các điểm đáng chú ý như mâm đúc 18 inch, đèn pha LED, đèn hậu LED, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.500 x 1.855 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm. Kích thước này có thể nói là to hơn đôi chút so với các đối thủ trực tiếp là Hyundai Kona hay Honda HR-V. Nội thất bên trong thiết kế theo xu hướng hiện đại, nhiều tiện nghi nổi bật như chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, màn hình giải trí cảm ứng, đồng hồ đa thông tin màn hình màu, ghế ngồi bọc da cao cấp viền chỉ màu đỏ,… Cung cấp sức mạnh cho Changan CS55 là khối động cơ 1.5 Turbo có công suất cực đại 154 mã lực và momen xoắn tối đa là 225 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc tùy chọn 2 cầu AWD. Các trang thiết bị có mặt bên trong mẫu xe Changan CS55 2019 mới này cũng đã được khách hàng Trung Quốc trải nghiệm và đánh giá cao, thậm chí là chả năng vận hành,... mặc dù không quá nổi bật về sức mạnh. Trước đó, Changan CS55 từng lập kỷ lục Guinness cho một cuộc diễu hành lớn nhất của những chiếc xe tự lái. 55 chiếc SUV Changan CS55 tự lái và tạo thành 1 đoàn xe di chuyển với tốc độ 30 km/h trong 9 phút 7 giây để hoàn thành quãng đường dài 3,2 km. Mỗi chiếc cách nhau không quá 2 thân xe, gần hơn so với điều kiện tiêu chuẩn. CS55 hiện đang được bán ở nhiều thị trường quốc tế ngoài Trung Quốc, hiện chưa rõ giá xe Changan CS55 mới sẽ được bán với ở mức bao nhiêu tại Việt Nam, nhưng nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức trung bình 600 triệu đồng của các dòng xe Crossover cỡ B tại Việt Nam hiện nay. Video: Chi tiết xe giá rẻ Changan CS55 tại Trung Quốc.

