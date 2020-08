Xe SUV "Tàu" BAIC BJ40 có thêm phiên bản 2 cửa mới

BAIC BJ40 2020 mới là mẫu SUV cỡ C đã được sản xuất từ năm 2013 đến nay nhưng vẫn chưa bước sang thế hệ mới. Thay vào đó, thương hiệu BAIC chỉ tung ra một số phiên bản khác nhau của mẫu xe này. Mới nhất trong số đó là BAIC BJ40 Tribute 2020. So với bản thường, mẫu xe SUV BAIC BJ40 Tribute 2020 sở hữu điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế 2 cửa thay vì 4 cửa. Thêm vào đó là cột B của mẫu SUV này nằm giữa sườn xe, logo trang trí màu bạc mới và tem 4x4 gần nắp bình xăng. Đặc biệt, người dùng còn có thể tháo phần thân xe sau cột B để biến thành xe bán tải. Ngoài ra, BAIC BJ40 Tribute 2020 còn sở hữu chiều dài cơ sở ngắn hơn bản thường. Để tăng khả năng off-road, mẫu ô tô Trung Quốc này sở hữu chiều cao gầm 220 mm, khả năng lội nước 600 mm, góc tiếp cận 37 độ, góc leo dốc 24 độ và góc thoát 31 độ. Những chi tiết thiết kế ngoại thất còn lại của BAIC BJ40 Tribute 2020 không có gì khác so với bản thường. Xe cũng mang ngoại hình giống Jeep và Hummer, được thể hiện qua thiết kế lưới tản nhiệt mạ crôm sáng bóng. Thêm vào đó là cụm đèn sương mù được bao quanh bởi đèn LED định vị ban ngày hình vuông. Tấm ốp gầm màu bạc dày dặn, đi kèm 2 móc kéo màu đỏ cũng là điểm nhấn trên đầu xe. Bên sườn của BAIC BJ40 Tribute 2020 xuất hiện bộ vành 6 chấu kép bóng sáng và vỏ gương ngoại thất mạ crôm. Những điểm nhấn khác trong ngoại hình của xe bao gồm lốp dự phòng trên cửa cốp sau, cụm đèn hậu LED nằm dọc và tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc. Tương tự trên đầu xe, tấm ốp bảo vệ gầm phía sau cũng tích hợp 2 móc kéo màu đỏ. Bước vào bên trong BAIC BJ40 Tribute 2020, người dùng sẽ được chào đón bằng không gian nội thất gần như giống hệt bản thường. Tuy nhiên, hãng BAIC đã đặt logo "Tribute 2020" ở nhiều chỗ trong nội thất như trên ghế và đèn ở tay nắm đối diện với ghế phụ lái. Giống như bản thường, BAIC BJ40 Tribute 2020 cũng được trang bị nội thất bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch nằm độc lập, ghế trước chỉnh điện và phanh đỗ xe điện tử. Bên dưới màn hình trung tâm là 2 cửa gió điều hòa hình tròn và nút bấm khởi động máy. Nguồn cung cấp sức mạnh của mẫu SUV Trung Quốc này là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,3 lít, sản sinh công suất tối đa 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 345 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Hiện giá xe BAIC BJ40 Tribute 2020 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết xe SUV Tàu BAIC BJ40 thế hệ mới.

