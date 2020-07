Baic X55 hơn 500 triệu tại Việt Nam, đòi "đấu" Hyundai Tucson

Đầu ttháng 4/2020, Baic X55 2020 mới bắt đầu được đơn vị phân phối nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam. Gần như ngay lập tức, mẫu xe ô tô mới có mức giá chỉ ngang Toyota Vios đã gây được sự chú ý của người tiêu dùng Việt bên cạnh Brilliance V7 cũng cùng nhà phân phối. Điểm chung của Baic X55 thế hệ mới cũng như nhiều mẫu xe hơi Trung Quốc khác là sở hữu ngôn ngữ thiết kế khá hiện đại, trẻ trung giúp chiếc CUV này dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Trong đó, người tiêu dùng trẻ tuổi là đối tượng mà mẫu xe tập trung hướng đến. Baic X55 2020 nổi bật nhờ phần đầu cụm đèn trước sử dụng công nghệ LED toàn phần với đèn pha có thể điều chỉnh góc đánh lái và bật/tắt tự động. Trong khi đó, dải đèn định vị ban ngày thiết kế dạng móng vuốt sư tử khá hấp dẫn kèm dải crom to bản. Nhìn xuống dưới, mặt ca-lăng trên mẫu CUV này được tạo hình vân nổi khối ấn tượng với phần viền mạ crom. Ngoài ra, cụm đèn sương mù LED trên xe còn tạo thành hốc gió giúp phần đầu xe dữ dằn hơn. Thoạt nhìn, Baic X55 hoàn toàn mới tương đối nhỏ nhắn như một chiếc thuộc phân khúc B-SUV đô thị. Nhưng không, mẫu xe này sở hữu chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng ở mức 4.480 x 1.837 x 1.680 (mm), ngang các đối thủ như Hyundai Tucson hay Toyota Corolla Cross sắp về Việt Nam. Baic tại Việt Nam sử dụng bộ la-zăng hợp kim 18 inch với tạo hình cánh hoa bắt mắt. Gương chiếu xe X55 được sơn đen bóng mang đến vẻ thể thao và kết hợp xi-nhan cùng nhiều tính năng tiện ích. Mặc dù giá rẻ, nhưng option là những điều xe Trung Quốc luôn đầy đủ với tay nắm cửa có chức năng mở khoá thông minh, hơn nhiều mẫu xe cùng phân khúc giá trên 700 triệu đồng. Ở phần trụ D, xe được sử dụng kính tối màu giúp thanh thoát hơn cũng là điểm gây ấn tượng với người tiêu dùng. Baic X55 2020 có phần đuôi xe tương đối đơn giản khi khách hàng sẽ không nhận thấy bất cứ dòng chữ tên thương hiệu hay tên xe ở đây. Bên cạnh đó, cụm đèn hậu dạng LED được nối liền với dải crom mang đến không khí trẻ trung và hiện đại cho xe. Khu vực này, chúng ta hoàn toàn không thấy ống xả mà nhà sản xuất đã thay thế bằng phần cản sau giả ống xả 2 bên khá cân đối. Baic X55 All New có phần hoàn thiện nội thất khá tốt, nhưng ở phân khúc giá rẻ nên xe vẫn sử dụng chủ yếu nhựa cứng ở khu vực táp-lô, cửa gió điều hoà thiết kế theo logo khá riêng biệt. Toàn bộ ghế ngồi trên Baic X55 đều bọc da hoàn toàn với sự kết hợp giữa 2 tông màu đen/cam để mang đến nét tươi mới cho tổng thế khoang cabin. Điểm trừ trên mẫu xe này đến từ ghế lái chỉnh cơ hoàn toàn, một chi tiết khiến nhiều người phân vân nếu lựa chọn bởi đây là option cần thiết. Hàng ghế sau xe có thể ngả mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng dù phải di chuyển đường dài, kèm theo đó xe có bệ tỳ tay trung tâm. Không khí thể thao tiếp tục được tái lập khi bạn bước sang vị trí người lái với vô-lăng dạng D-cút bọc da hoàn toàn có lỗ thông khí trên Baic X55. Phía sau, dù vẫn dùng đồng hồ cơ nhưng thiết kế này khá giống loại kỹ thuật số, đặc biệt, màn hình hiển thị thông tin lái to cỡ lớn rất bắt mắt. Mẫu Baic X55 tại Việt Nam mang đến màn hình giải trí 9 inch đặt nổi với khả năng kết nối USB/AUX/Bluetooth... cùng đầu ra là dàn âm thanh 6 loa. Những tiện nghi khác xuất hiện trên đối thủ đến từ Trung Quốc của Hyundai Tucson như: Điều hoà tự động, cửa sổ trời chỉnh điện, cửa gió hàng ghế sau, kính lái chỉnh điện, phanh tay điện tử, chìa khoá thông minh Baic X55 2020 vận hành nhờ khối động cơ 1.5L Turbo cho công suất 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 210 Nm kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Động cơ trên X55 có công suất khá thấp, bởi nhìn sang đối thủ Honda CR-V, cũng dùng máy tương tự nhưng xe tạo ra đến 188 mã lực. Giá xe Baic X55 2020 từ 528 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với Toyota Vios mà khách hàng có một chiếc xe gầm cao khá nhiều trang bị. Video: Đánh giá Baic X55 mới hơn 500 triệu tại Việt Nam.

